Cómo un juez que luchó contra la corrupción acabó expulsado de la carrera judicial: así es la historia de Luis Acayro Sánchez  

Juristas advierten que la sentencia del Supremo rompe una regla básica del sistema judicial: en los recursos de casación, no se pueden cambiar hechos probados; solo interpretarlos jurídicamente....¿Cómo es posible que un juez conocido por luchar contra la corrupción haya terminado expulsado de la carrera judicial? En este vídeo te contamos la historia de Luis Acayro Sánchez. Te explicamos por qué su caso ha dividido a la cúpula judicial, qué hay detrás de su condena y por qué su causa ha llegado al Tribunal Constitucional.