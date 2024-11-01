España, la economía avanzada que más crece gracias al esfuerzo que haces viviendo en una ratonera de 20 metros cuadrados

Según constata el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su último informe de Perspectivas Económicas Mundiales, la economía española crecerá este año un robusto 2,9%, muy por encima de países vecinos como Francia (0,7%), Alemania (0,2%) o Italia (0,5%). Este hito es posible gracias a los esfuerzos de los españoles, que viven en zulos a precios abusivos y cobran sueldos que apenas les permiten llegar a fin de mes.
| etiquetas: economía , vivienda , precios , explotación laboral
