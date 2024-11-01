edición general
36 meneos
35 clics
España, la economía avanzada que más crece gracias al esfuerzo que haces viviendo en una ratonera de 20 metros cuadrados

España, la economía avanzada que más crece gracias al esfuerzo que haces viviendo en una ratonera de 20 metros cuadrados

Según constata el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su último informe de Perspectivas Económicas Mundiales, la economía española crecerá este año un robusto 2,9%, muy por encima de países vecinos como Francia (0,7%), Alemania (0,2%) o Italia (0,5%). Este hito es posible gracias a los esfuerzos de los españoles, que viven en zulos a precios abusivos y cobran sueldos que apenas les permiten llegar a fin de mes.

| etiquetas: economía , vivienda , precios , explotación laboral
30 6 1 K 292 ocio
14 comentarios
30 6 1 K 292 ocio
#5 Icelandpeople
Últimamente elmundotoday es más real que la prensa real.
3 K 58
Thornton #14 Thornton *
#5 También hay quien dice que elmundotoday solo da caña a la derecha :-D

#12 #6 #8 #11
0 K 20
#1 Luiskelele
Es gracioso porque es verdad.
5 K 53
have_a_nice_day #4 have_a_nice_day
#1 Y tanto, tenemos toda la economía enferma de especulación en viviendas. Todas las empresas en mayor o menor medida colaboran en el juego, hasta cualquiera de nosotros con los escasos intereses que nos pagan por tener los ahorros con algún banco vienen de ahí.
1 K 1
#9 Katos
#4 no hables del gasto de pensiones que lo mismo te da algo
0 K 9
#7 Katos
#1 lo que esta claro es contra la derecha se protesta mejor.

La subida de precios del 20% en 4 años es para hacer 5 huelgas nacionales. La vivienda, el salario mínimo, impuestos como nunca, los precios de los coches disparado...

Maldito M. RAJOY.

EL segundo del PSOE en la carcel.... Y no pasa nada


Medios de comunicación: gaza, Palestina, Franco, memoria histórica, fachas, ultra derecha.
0 K 9
Aeren #6 Aeren
Noticia más veraz que el resto de noticias sobre economía y vivienda.
2 K 41
Foxdie #3 Foxdie
Pero tenemos sanidad gratuita, el otro día llamé al médico de cabecera y me dieron para 13 días después, cuando fui ya se me había pasado, pero bueno aproveché a ir para conocerlo.
2 K 22
Deviance #8 Deviance
Que paradójico resulta ver que tenga que ser una web satírica quien diga la puta verdad en muchos casos, y doy fe porque me ha tocado vivir en cuchitriles (habitación alquilada de 10 m2 por 350/mes) para tener un techo cuando me ha tocado currar fuera de mi casa.
1 K 22
Torrezzno #11 Torrezzno
Que bien hilan los cabrones
0 K 20
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
alguien tenia que hacer de combustible, no cabemos todos en el cobete
1 K 15
Pepepaco #12 Pepepaco
A mí esta deriva de Elmundotoday de dejar de hacer humor y ponerse a publicar noticias serias me está empezando a preocupar.
0 K 11
#10 Borgiano
El "cohete" de ahora se parece bastante al "España va bien" de hace unos años.
0 K 8
Macnulti_reencarnado #13 Macnulti_reencarnado
Disfrutad lo votado.
0 K 6

menéame