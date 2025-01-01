edición general
Un alojamiento de Cantabria cancela la reserva de una veintena de niños tutelados porque son "demasiados extranjeros"

Un alojamiento de Cantabria cancela la reserva de una veintena de niños tutelados porque son "demasiados extranjeros"

“Nos acaban de cancelar un campamento por los apellidos de nuestros chicos”, ha denunciado una portavoz de la fundación organizadora en sus redes sociales. Según la denuncia, la residencia habría decidido la cancelación al comprobar los apellidos de las reservas y que se trataba de menores extranjeros. De esta manera, la estancia en Somo ha sido suspendida dos semanas antes de que se llevara a cabo. Con los 20 adolescentes tenían previsto viajar una decena de voluntarios de la organización como acompañantes.

Mltfrtk #2 Mltfrtk
Este alojamiento regentado por racistas, debe ser clausurado y los racistas ingresados en prisión por terrorismo neonazi.
CacaSonriente #1 CacaSonriente
Si fueran extranjeros en lugar de con la piel color lenteja, con la piel color tocino no había ningún problema...
