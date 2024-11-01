Dato mata relato: así desmintieron cadenas televisivas el bulo de Juanma Moreno y del PP sobre un falso cambio en el protocolo asistencial para no avisar a andaluzas dudosas de cáncer de mama  

Una información, publicada antes por un medio afín a los populares andaluces, como ABC, que como comprobaron periodistas como Sandra Sabatés (‘El Intermedio’) o Xabier Fortes, dos reconocidos profesionales de la información en España, era completamente falsa, puesto que el protocolo de 2011 solo era una actualización del PAI de 2005 (su predecesor) y en ningún momento rezaba que derogase la obligación de informar a las mujeres dudosas de presentar cáncer de mama tras su prueba diagnóstica.
| etiquetas: abc , bulo , cáncer de mama , andalucía , la sexta , rtve
