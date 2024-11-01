edición general
Dato mata relato: así desmintieron cadenas televisivas el bulo de Juanma Moreno y del PP sobre un falso cambio en el protocolo asistencial para no avisar a andaluzas dudosas de cáncer de mama

Una información, publicada antes por un medio afín a los populares andaluces, como ABC, que como comprobaron periodistas como Sandra Sabatés (‘El Intermedio’) o Xabier Fortes, dos reconocidos profesionales de la información en España, era completamente falsa, puesto que el protocolo de 2011 solo era una actualización del PAI de 2005 (su predecesor) y en ningún momento rezaba que derogase la obligación de informar a las mujeres dudosas de presentar cáncer de mama tras su prueba diagnóstica.

| etiquetas: abc , bulo , cáncer de mama , andalucía , la sexta , rtve
JuanCarVen #5 JuanCarVen
#2 Haz lo mismo que hace él y deja de quejarte.
Pertinax #1 Pertinax *
Otro sub usado en exclusiva por Delay para sus ñapas.
Pertinax #2 Pertinax *
#1 Karma 100 con 9 meneos, mientras se dedica a crujir con su K20 candidatas a portada como esta:
www.meneame.net/m/actualidad/grupo-activistas-arroja-pintura-contra-cu
... con un voto negativo estúpido y sin sentido para hacer hueco a las suyas.

Y así, queridos amigos, es como se manipula MNM. xD
Asimismov #3 Asimismov
#1 antes te quejabas de @Delay porque patatas y ahora te quejas de @Delay porque petetes.
Pertinax #4 Pertinax *
#3 No confundas queja con risa, cuchipandero. :troll:

Lo hacéis muy bien, las cosas como son. Mis dieses. Os habéis hecho con el sitio. Tiene su mérito.
Delay #6 Delay
#1 ¡Qué mania tenéis los de extremo centro de estar pendientes de lo que hace el vecino! ¡Marujas!

Ojalá se anime más gente a participar. Los subs están para usarse, ¡Esto es un p*** agregador de noticias que se organizan por temáticas!
Pertinax #7 Pertinax *
Probando probando...

#6 Efectivamente, otro designore selectivo solo para contestarme. No sé por qué te tomas ese trabajo, si siempre me lees. :troll:
