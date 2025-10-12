El Congreso vota este martes reducir la jornada laboral a 35 horas

El Pleno del Congreso debatirá y votará este martes la admisión a trámite de una proposición de ley del BNG para reformar el Estatuto de los Trabajadores y reducir la jornada laboral desde las 40 hasta las 35 horas semanales. «La jornada de 37,5 horas ya es general en la Administración pública (en muchos sectores incluso 35) y en muchas empresas. Ahora es necesario avanzar para las 35», reivindicó Rego. .
| etiquetas: congreso , reducción , jornada laboral , 35 horas
Lo suyo es que el PP y VOX voten en contra, es lo esperable y lo normal.
Lo escandaloso (aunque a estas alturas..) sería que ese engendro de pseudoizquieda que es el PSOE votase en contra. Pero bah. Qué pereza.
Después se llaman defensores de los trabajadores y de la sanidad pública
Entiendo que es populismo electoralista, pero, ¿es posible que lo hayan entendido como una negociación?, como "bueno pues ni pa'ti ni pa'mi lo dejamos en 37.5".