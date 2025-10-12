El Congreso vota este martes reducir la jornada laboral a 35 horas

El Pleno del Congreso debatirá y votará este martes la admisión a trámite de una proposición de ley del BNG para reformar el Estatuto de los Trabajadores y reducir la jornada laboral desde las 40 hasta las 35 horas semanales. «La jornada de 37,5 horas ya es general en la Administración pública (en muchos sectores incluso 35) y en muchas empresas. Ahora es necesario avanzar para las 35», reivindicó Rego. .