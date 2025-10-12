edición general
El Congreso vota este martes reducir la jornada laboral a 35 horas

El Congreso vota este martes reducir la jornada laboral a 35 horas

El Pleno del Congreso debatirá y votará este martes la admisión a trámite de una proposición de ley del BNG para reformar el Estatuto de los Trabajadores y reducir la jornada laboral desde las 40 hasta las 35 horas semanales. «La jornada de 37,5 horas ya es general en la Administración pública (en muchos sectores incluso 35) y en muchas empresas. Ahora es necesario avanzar para las 35», reivindicó Rego. .

Fisionboy #4 Fisionboy
Me pregunto qué votarán sus señorías del PP y de VOX...
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#4 pues traicionar a los trabajadores
tdgwho #7 tdgwho
#6 Te imaginas que también vota en contra ERC o PSOE o Sumar? xD
#10 Cntrl
#7 #6 Pero si la ministra de sumar no quiere darles ni las 40 horas semanales como tope a los médicos?
Lyovin81 #14 Lyovin81 *
#6 Hombre, traicionar, traicionar... Un trabajador que vota al PP o a VOX es directamente subnormal. La derecha, por definición, defiende los intereses del empresario y del capital.
Lo suyo es que el PP y VOX voten en contra, es lo esperable y lo normal.

Lo escandaloso (aunque a estas alturas..) sería que ese engendro de pseudoizquieda que es el PSOE votase en contra. Pero bah. Qué pereza.
Barney_77 #15 Barney_77
#6 El problema de todo esto es que no se puede tocar alegremente todo sin esperar unas externalidades negativas de tu decisión. Si subir el SMI no tuviera efectos negativos lo habrían subido n2000 o 3000 euros. Si bajar la jornada laboral no tuviera efectos negativos la bajarían a 15 horas al mes. Todo tiene efectos y hay que buscar el equilibrio. Tú te piensas que los trabajadores solo piden en beneficio de todos, pero si tú estuvieras de jefe tampoco harías caso a todas las peticiones, porque sabes que todo se iría a la mierda.
cosmonauta #2 cosmonauta
Será interesante ver los resultados :-D
#12 Cntrl
#8 desconozco cuanto hacen ellos, los médicos 48 horas semanales y ahora que se negocia el nuevo estatuto la ministra progresista antes de Podemos y ahora de más madrid les niega un máximo de 40 horas semanales.
Después se llaman defensores de los trabajadores y de la sanidad pública
UnoYDos #13 UnoYDos
#12 Yo me descojono cuando los llaman comunistas. Un partido que estando en el poder ni ha planteado la nacionalización de los medios de producción en sectores estratégicos. No llegan ni a socialdemocratas descafeinados.
#16 encurtido
Si la jornada de 37.5h no ha salido adelante en el Congreso hace apenas un mes, ¿qué sentido tiene presentar ahora una propuesta por las 35h?

Entiendo que es populismo electoralista, pero, ¿es posible que lo hayan entendido como una negociación?, como "bueno pues ni pa'ti ni pa'mi lo dejamos en 37.5".
Format_C #5 Format_C
Bueno bueno bueno, seria buena estrategia ir rebajando cada vez la petición, y así dar a entender que cuanto antes lo aprueben antes parara la rebaja
#9 Cuchifrito
#5 ¿Pero paramos al llegar a 0 o seguimos indefinidamente en números negativos?
Iori #11 Iori
#9 Si llegamos a 0 dejamos de ser clase trabajadora y ya no lucharán por nuestros derechos :troll:
#3 Cntrl
También para los médicos?
#8 pozz
#3 imagino que tambien para el sector militar, guardia civil y policia nacional. :roll:
