El granadino Custodio Pérez, número 1 en ventas tras su paso por La Revuelta: «A la mesa con Ken Follet»

Desde el programa de TVE han compartido una imagen que atestigua el éxito del escritor tras ser entrevistado en prime time. El pasado jueves, el escritor granadino Custodio Pérez fue tendencia en redes sociales a nivel nacional tras ser entrevistado en La Revuelta, el programa de David Broncano en TVE. En una anterior visita en la que acudió como público al programa, el escritor amateur granadino le llevó un regalo a David Broncano y le lanzó una propuesta: «Te voy a regalar mi primer libro, 'Granada oscura'. Si quieres este otro, me tienes que