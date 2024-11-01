Moreno Bonilla abandona a las embarazadas andaluzas: retrasos en ecografías ponen en riesgo su salud y la de sus bebés

Una ecografía fuera de plazo deja de tener sentido: si el cribado del síndrome de Down se hace pasada la semana 14, ya no detecta a tiempo; si la de la semana 20 llega tarde, la mujer pierde su derecho a decidir libremente sobre la interrupción del embarazo. En Granada, en el Hospital Virgen de las Nieves, ocurre lo mismo: semanas de retraso en pruebas esenciales que deberían estar garantizadas. Sr. Moreno Bonilla, ¿no le parece todo esto una barbaridad?