Moreno Bonilla abandona a las embarazadas andaluzas: retrasos en ecografías ponen en riesgo su salud y la de sus bebés

Una ecografía fuera de plazo deja de tener sentido: si el cribado del síndrome de Down se hace pasada la semana 14, ya no detecta a tiempo; si la de la semana 20 llega tarde, la mujer pierde su derecho a decidir libremente sobre la interrupción del embarazo. En Granada, en el Hospital Virgen de las Nieves, ocurre lo mismo: semanas de retraso en pruebas esenciales que deberían estar garantizadas. Sr. Moreno Bonilla, ¿no le parece todo esto una barbaridad?

#2 Almirantecaraculo
Son pro vida, la suya.
1
CerdoJusticiero #3 CerdoJusticiero
#2 Providorra, llenándose los bolsillos y sin dar un palo al agua.
2
ochoceros #5 ochoceros
#2 Una, buena y libre, no sea que les miren las costuras y toque pasar por el talego.
0
Milmariposas #6 Milmariposas
De guatemala a guapetepeor... :palm:
1
Magog #1 Magog
Seremos fascistas pero sabemos gobernar
Un compañero suyo dixit
1
#4 Jodere
Es del PP nada nuevo, querrá alcanzar a Ayuso con las muertes ocasionadas. :troll:
1

