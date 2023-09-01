Israel deniega la entrada al alcalde de Barcelona Jaume Collboni

Las autoridades del país han denegado la entrada a Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, quién debía aterrizar este viernes en Tel Aviv en un viaje institucional para reunirse principalmente con alcaldes palestinos, pero inmigración de Israel, que depende del Ministerio del Interior, ha comunicado su rechazo. La agenda de Collboni se centraba sobre todo en Palestina, de visita a municipios de Cisjordania como Ramala para mantener encuentros con sus alcaldes. También para conocer el desarrollo de proyectos de cooperación del Ayuntamiento.