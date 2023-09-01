edición general
15 meneos
11 clics
Israel deniega la entrada al alcalde de Barcelona Jaume Collboni

Israel deniega la entrada al alcalde de Barcelona Jaume Collboni

Las autoridades del país han denegado la entrada a Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, quién debía aterrizar este viernes en Tel Aviv en un viaje institucional para reunirse principalmente con alcaldes palestinos, pero inmigración de Israel, que depende del Ministerio del Interior, ha comunicado su rechazo. La agenda de Collboni se centraba sobre todo en Palestina, de visita a municipios de Cisjordania como Ramala para mantener encuentros con sus alcaldes. También para conocer el desarrollo de proyectos de cooperación del Ayuntamiento.

| etiquetas: israel , palestina , censura , barcelona , collboni , sionismo
13 2 0 K 176 actualidad
16 comentarios
13 2 0 K 176 actualidad
Comentarios destacados:      
#2 Leon_Bocanegra
Enhorabuena Jaume. Esto te coloca en el lado bueno de la historia.
10 K 143
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
Luego es cuando lloramos porque se prohíbe la entrada o se expulsa de aviones, no?
5 K 76
sotillo #14 sotillo
#3 Espero que detengan al embajador como han detenido al del camping ese por rechazar a un grupo de asesinos de niños
2 K 8
#4 chavi
Es un honor.
4 K 68
Khadgar #1 Khadgar
Ahora vendrán Estados Unidos y Alemania a decirnos que llueve.
5 K 57
#5 chocoleches *
Roma no paga traidores, Collboni. Como siempre, el tiempo le ha dado la razón a Colau.

elpais.com/espana/catalunya/2023-09-01/jaume-collboni-retoma-el-herman
4 K 52
Aokromes #9 Aokromes
#5 pues, espero que vuelva a romperlo y lo haga con alguna ciudad palestina.
0 K 11
#13 chocoleches
#9 Mierda, ya lo había hecho en Mayo. He metido la pata (por favor ignoradme)

www.eldiario.es/catalunya/barcelona-rompe-relaciones-institucionales-i
1 K 23
#7 roca
Que no venga ningún Israelí
2 K 37
Asimismov #12 Asimismov
#7 que vengan solo quienes tienen dos pasaportes y se aproveche la oportunidad para procesarles por cómplices, colaboradores necesarios y encubridores de asesinatos, crímenes de guerra y genocidio.
0 K 12
asola33 #15 asola33
Buen favor le han hecho. Lavado de imagen.
1 K 19
javibaz #8 javibaz
www.meneame.net/story/investigan-gerente-parque-recreativo-cerdanya-ha
Muy relacionada. A ellos no se les puede prohibir nada, hacen y deshacen a su antojo.
0 K 12
ixo #11 ixo
Israel es antisemita. :roll:
En reciprocidad, hay que prohibir la entrada en España a cualquier persona sospechoso de ser sionista, especialmente si tiene pasaporte de Israel. :peineta:
0 K 9
#6 roca
Porque no rompen las alianzas con estos Nazis,genocidas.
0 K 6
#10 bestiapeluda
Esto debería ser sistemático: ningún malnacido del gobierno racista supremacista y genocida debería poder entrar en ningún país de la ONU
0 K 6
starwars_attacks #16 starwars_attacks
Felicidades a Jaume.
0 K 6

menéame