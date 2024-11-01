Los hosteleros denuncian que los turistas cada vez gastan menos: dejan las terrazas vacías por comer en el supermercado

El turismo es una parte vital de la economía española, sobre todo si tenemos en cuenta que ya supone más del 12% del Producto Interior Bruto (PIB) de nuestro país. En el tercer trimestre de este 2025 el sector superó además los tres millones de ocupados, una cifra nunca antes vista y que significa casi el 14% del empleo total en España, según la Encuesta de Población Activa (EPA) más reciente.