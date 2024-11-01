La Guardia Civil alerta de la estafa que nadie se veía venir por el uso de la baliza: "Se van a disparar las grúas pirata"

Inicia el 2026 y una nueva normativa de tráfico se impone sobre España. A partir de este pasado 1 de enero, los conductores de este país están obligados a portar la ya conocida baliza V-16, un instrumento que ha generado polémica en los últimos meses. El objetivo de esta herramienta transportada en el coche no es otro que el de señalizar una avería o un accidente del vehículo. Se trata de una medida de tráfico que pretende sustituir el uso de los clásicos triángulos de advertencia, con el objetivo de reducir los accidentes por alcance.
| etiquetas: guardia civil , estafa
Hazlo en México, a ver cómo te va.
De todos modos la asistencia de la aseguradora suele informar bastante bien (seguimiento en aplicación) y cosas así. Lo que tendrían que hacer la compañía es decirte la matrícula de la grúa que va a prestarte la asistencia y con eso ya evitas bastante.
Lo que hay que hacer son unas leyes que al delincuente antes se le ocurra tirarse por un puente que ir a robar a nadie de la que le va a caer.
Ya vale de que el miedo lo tenga que tener la gente de bien, el miedo lo tiene que tener el delincuente.
Ahora cualquiera usa un móvil con conexión a internet
Voy a poner al niño a sintonizar mi Sony CFS-DW30L a ver si encuentra algo, así le tengo entretenido un rato
Pero vamos, esto sale en Waze desde hace años, con los reportes de los usuarios. No va a cambiar mucho esto.
Nada mas inteligente que publicar un mapa de conductores en situación vulnerable