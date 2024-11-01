edición general
La Guardia Civil alerta de la estafa que nadie se veía venir por el uso de la baliza: "Se van a disparar las grúas pirata"

La Guardia Civil alerta de la estafa que nadie se veía venir por el uso de la baliza: "Se van a disparar las grúas pirata"

Inicia el 2026 y una nueva normativa de tráfico se impone sobre España. A partir de este pasado 1 de enero, los conductores de este país están obligados a portar la ya conocida baliza V-16, un instrumento que ha generado polémica en los últimos meses. El objetivo de esta herramienta transportada en el coche no es otro que el de señalizar una avería o un accidente del vehículo. Se trata de una medida de tráfico que pretende sustituir el uso de los clásicos triángulos de advertencia, con el objetivo de reducir los accidentes por alcance.

comentarios
Comentarios destacados:    
Connect #2 Connect
Cuando vi que ese mapa de coches averiados se hacía público, solo esperé a ver a quién se le ocurría antes la primera estafa aprovechando que esos datos son públicos. Las grúas pirata las primeras, un clásico. Que sigo sin entender como la gente cae en esto. La grúa viene incluida en el seguro. Nunca se paga en efectivo ni por ningún medio al gruero ni a nadie. Si piden dinero, es que son piratas. No hay más.
mono #4 mono *
#2 El timo es que llegan cuando tú ya has llamado al seguro, y la gente se cree que es la oficial. Al llegar al taller es cuando llega la sorpresa
Sr.No #9 Sr.No *
#4 si me llevas engañado a un taller con el que tienes montada la estafa, no sé hasta qué punto tengo obligación de pagar lo que repares.
#10 Jacusse
#9 cómo se nota que vives en España...
Sr.No #11 Sr.No
#10 qué me delató?
#17 Jacusse
#11 hombre, una grúa te lleva el coche al taller, estafándote, y crees que no vas a tener que pagarle algo? Porque vas a llamar a la policía, supongo. Y el estafador se asustará...

Hazlo en México, a ver cómo te va.
#6 poxemita
#2 no todas las pólizas tienen la misma cobertura de asistencia en carretera y además también podría usarse pra robar.

De todos modos la asistencia de la aseguradora suele informar bastante bien (seguimiento en aplicación) y cosas así. Lo que tendrían que hacer la compañía es decirte la matrícula de la grúa que va a prestarte la asistencia y con eso ya evitas bastante.
sotillo #20 sotillo
#6 Te da el teléfono y además está te llama para decirte cuando llega y si necesitas taxi, por lo menos es la ultima experiencia que tengo con Mapfre
Ultron #23 Ultron
#6 #20 E incluso la matrícula viene en el sms que te manda la compañía.
#25 poxemita
#20 #23 hace tiempo que no recurro a la asistenta, pero me cuadra que te den esa información.
Priorat #13 Priorat
#2 Pero vamos, los has tenido desde hace años en Waze y funciona super bien. Siempre alguien ha puesto el coche parado.
#1 Hacksturcon
Hombre.. lo de "nadie se veia venir" no se... yo ya lo he visto por ahi comentado, y el resultado a dichos comentarios era un monton de tropa diciendo "andeee vas, flipao!", en multiples variantes.
sotillo #19 sotillo
#1 Los del invento ya han dejado la GCV, seguro que lo sabían
#26 bizcobollo
#1 Que los datos sean públicos está en en el ADN de la idea de las balizas. No nos podemos sorprender ahora ninguno.
Lo que hay que hacer son unas leyes que al delincuente antes se le ocurra tirarse por un puente que ir a robar a nadie de la que le va a caer.
Ya vale de que el miedo lo tenga que tener la gente de bien, el miedo lo tiene que tener el delincuente.
#27 Hacksturcon
#26 Yo solo digo que el titular es muy falso, porque se veia venir de lejos este asuntillo.
#29 bizcobollo
#27 Está claro, toda innovación lleva un riesgo asociado a un mal uso. Si ese mal uso no se castiga durísimamente la innovación se convierte en un nuevo peligro al ciudadano.
#12 pcmaster
La información sobre la localización de las balizas debería ser información confidencial a la que solo pueda acceder la policía y los servicios de emergencias.
eldarel #14 eldarel
#12 y la DGT y las aseguradoras y sus empresas asociadas de grúas
#18 pcmaster
#14 A la aseguradora la llamas tú por el móvil, y te mandan la grúa, No necesitas la baliza.
#15 EISev
#12 ahora es así con las comunicaciones de la policía no? Antes se podía sintonizar la radio de onda corta y salían los canales de la policía, pero claro había que tener los medios y no todo el mundo tenía un receptor.

Ahora cualquiera usa un móvil con conexión a internet
Urasandi #22 Urasandi
#15 Y en FM por debajo de los 88 MHz.
#24 EISev
#22 ahora mismo es más fácil que alguien por la calle tenga un móvil con conexión a internet que una radio FM sintonizando por debajo de 88 MHz

Voy a poner al niño a sintonizar mi Sony CFS-DW30L a ver si encuentra algo, así le tengo entretenido un rato
#16 fingulod
#12 Entonces no sirven para lo que se pretende: Saber que hay coches parados en carretera.

Pero vamos, esto sale en Waze desde hace años, con los reportes de los usuarios. No va a cambiar mucho esto.
TripleXXX #8 TripleXXX
Y violaciones, atracos, etc.
Nada mas inteligente que publicar un mapa de conductores en situación vulnerable :palm:
Urasandi #21 Urasandi
#8 ¿Donde hay alguien que ya ha llamado a grua / ambulancia / policía? No será el más listo de su barrio.
#3 j-light
Menuda basura. Todo, así, al bulto, sin quede nada quede fuera de todo este rollo de la v16.
#7 eldelcerro
Ese timo existe desde la edad media, solo tienes que llamar a tu seguro y esperar.
#5 tobruk1234
Y los amigos de lo ajeno saben donde esta la gente tirada con su coche, felicidades DGT mejorando nuestra seguridad vial y jodiendo nuestra seguridad personal.
maquingo #28 maquingo
Te dan la matrícula de la grúa e incluso algunas compañías, te dan el enlace para que geolocalices la grúa durante su trayecto.
#30 Aaaa3
En España hay gruas piratas? A alguien le ha recogido el coche alguna vez una grua que no fuera de su seguro?
