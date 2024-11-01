La Guardia Civil alerta de la estafa que nadie se veía venir por el uso de la baliza: "Se van a disparar las grúas pirata"

Inicia el 2026 y una nueva normativa de tráfico se impone sobre España. A partir de este pasado 1 de enero, los conductores de este país están obligados a portar la ya conocida baliza V-16, un instrumento que ha generado polémica en los últimos meses. El objetivo de esta herramienta transportada en el coche no es otro que el de señalizar una avería o un accidente del vehículo. Se trata de una medida de tráfico que pretende sustituir el uso de los clásicos triángulos de advertencia, con el objetivo de reducir los accidentes por alcance.