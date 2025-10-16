edición general
Grecia aprueba ampliar jornada laboral hasta las 13 horas diarias

El Parlamento de Grecia aprobó este jueves un proyecto de ley que puede extender la jornada laboral hasta un máximo de 13 horas diarias.

Ishkar
Servirá esto como ejemplo a la gente de lo que pasa si votas a la "derecha defensora del pueblo"? Sí, lo sé, me gusta hacerme ilusiones... :wall:
Torrezzno
#3 Ni izquierda ni derecha, esto debería votarse en referéndum
Torrezzno
Democracia plena lo llaman. Pese a estar todo el pueblo en contra, hacen lo que les sale de los huevos. Referendum para qué? Si tus representantes saben más que tú. Menudo paternalismo más mal entendido disfrazado de democracia.
Andreham
Pues ala, que cojan pico y pala los del parlamento y se hagan sus 13 horitas.
javibaz
En poco tiempo empezarán los lloros por qué no encuentran trabajadores.
Derko_89
Per el látigo va incluido o lo tienen que traer los trabajadores?
yende
Guillotina, guillotina, guillotina!
