Un estudio del Gobierno concluye que el túnel con Marruecos es viable: precisa una década y 8.500 M

El ambicioso proyecto de un túnel que conecte España y Marruecos, y por tanto, Europa y África, es ya una posibilidad al alcance de la tecnología disponible. La empresa alemana Herrenknecht, líder mundial en tuneladoras, ha concluido el estudio de viabilidad que le encargó el Gobierno de España señalando que la infraestructura, aunque extremadamente compleja, es técnicamente viable. Se trata de un hito en la historia de esta iniciativa, que lleva más de medio siglo en estudio a ambos lados del Estrecho de Gibraltar
| etiquetas: túnel , estrecho de gibraltar , españa , marruecos
En gilipolleces más grandes hemos pretendido gastar dinero. Incluidos juegos olímpicos y aeropuertos en la nada.
La infraestructura así como el mantenimiento sería carísimo de asumir solo por un país. ¿Marruecos ha mostrado alguna intención de colaborar?
