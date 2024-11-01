edición general
Un estudio del Gobierno concluye que el túnel con Marruecos es viable: precisa una década y 8.500 M

El ambicioso proyecto de un túnel que conecte España y Marruecos, y por tanto, Europa y África, es ya una posibilidad al alcance de la tecnología disponible. La empresa alemana Herrenknecht, líder mundial en tuneladoras, ha concluido el estudio de viabilidad que le encargó el Gobierno de España señalando que la infraestructura, aunque extremadamente compleja, es técnicamente viable. Se trata de un hito en la historia de esta iniciativa, que lleva más de medio siglo en estudio a ambos lados del Estrecho de Gibraltar

#3 NanakiXIII
Seremos gilipollas y no lo haremos porque patata, pudiendo convertir a España es una conexión vital con un continente en crecimiento.
Chinchorro #5 Chinchorro
#3 No lo haremos porque es muy caro y hay que mantenerlo. Si Europa quiere invertir en esa infraestructura, adelante, pero nosotros como es obvio, no vamos a pagar la fiesta.
#6 NanakiXIII *
#5 ¿No vamos a pagar parte de una fiesta de la que nos beneficiaríamos? Se le llama invertir y no esperar a que el desarrollo caiga de Europa.

En gilipolleces más grandes hemos pretendido gastar dinero. Incluidos juegos olímpicos y aeropuertos en la nada.
Chinchorro #8 Chinchorro
#6 Como he dicho, si Europa en su conjunto quiere invertir, adelante.
La infraestructura así como el mantenimiento sería carísimo de asumir solo por un país. ¿Marruecos ha mostrado alguna intención de colaborar?
#10 NanakiXIII *
#8 Pues claro que Marruecos pretende colaborar. Léete la noticia. Es un proyecto a dos bandas y a Marruecos le beneficiaría tanto o más que a España.
Chinchorro #11 Chinchorro *
#10 Solo leo datos de empresas noruegas y alemanas de un estudio encargado por España, no he leído nada de la colaboración económica ni del compromiso de Marruecos en el proyecto más allá de una consulta a la empresa que lo llevaría a cabo.
Meneador_Compulsivo #1 Meneador_Compulsivo
Para túnel el que le hizo Mohamed a Pedro.
Chinchorro #4 Chinchorro
#1 Antes ya se lo hizo Hassan al Juancar el campechano.  media
#2 Feliberto
Yo es que por las noches no puedo dormir pensando en qué pasa que aún no hay un túnel entre Marruecos y España.
#12 mcfgdbbn3
¿Y qué hacen con las placas tectónicas cuando se muevan?
Supercinexin #7 Supercinexin
Sé que a nadie aquí le gustan los moros y Marruecos tiene poca popularidad entre los españoles, pero es una idea cojonuda a muchos niveles. Una oportunidad de comercio bestial.
cocolisto #14 cocolisto
Pa hacer un puñetero túnel en Pajares se tiraron 20 años por problemas de filtraciones y otras zarandajas, hacer un túnel submarino no creo que tarden menos del doble, así, a ojo de buen cubero.
#9 Troll_hunter
Osea, traducido, 25 años y 30,000 millones
UnoYDos #15 UnoYDos *
No lo haremos porque la empresa es alemana y no una ad-hoc creada por una amiguete con la que inflar el precio y sacar sobres para todos.

EDIT: para #_5
#16 Tailgunner
Hay que ser gilipollas en hacer un túnel con los moros y encima pagárselo... pero que muy gilipollas...
#13 Meneame_la_verga
No necesitamos un túnel Pedro, necesitamos una catapulta
