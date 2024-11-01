Un estudio del Gobierno concluye que el túnel con Marruecos es viable: precisa una década y 8.500 M

El ambicioso proyecto de un túnel que conecte España y Marruecos, y por tanto, Europa y África, es ya una posibilidad al alcance de la tecnología disponible. La empresa alemana Herrenknecht, líder mundial en tuneladoras, ha concluido el estudio de viabilidad que le encargó el Gobierno de España señalando que la infraestructura, aunque extremadamente compleja, es técnicamente viable. Se trata de un hito en la historia de esta iniciativa, que lleva más de medio siglo en estudio a ambos lados del Estrecho de Gibraltar