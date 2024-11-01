edición general
Elisa Mouliaá rectifica y seguirá con la acusación a Errejón: "Ahora sí que me han tocado los ovarios"

El comunicado en el que anunciaba que retiraba su acusación no fue validado por el juez, ya que no constaba la firma de su defensa ni de un procurador.Elisa Mouliaá: "Yo impedí que Errejón me violara". Mouliaá ha anunciado su decisión a través de un mensaje publicado en la red social X, en el que carga duramente contra el cambio de criterio del Ministerio Público. "Una fiscalía que acusa y ahora misteriosamente defiende tras su procesamiento levanta sospechas. El juez le ha mandado al banquillo y tras esto SÍ que voy a ir hasta el final.

#4 "Yo impedí que Errejón me violara" Ahora resulta que ve el futuro y trabaja en PreCrimen. Ella misma le dijo que parara y él paró. Qué crimen es ese? ¿No ser telépata y adelantarse a su respuesta?
#2
Hubiera apostado la mano a que era del EMT. Manco.
#9
#2 Jajaja y yo. He mirado si era una URL troll de onda cero. Es que no puede ser todo más absurdo. Osea se iba porque la presión y el abandono pero al día siguiente por cabreo si???? Es una ofensa total esto a la justicia y a la inteligencia.
#32
#9 ¿A la inteligencia de quién? Por que la suya no se la ve por ninguna parte...
#35
#32 Así por la cara. Pues gracias hombre.
#40
#35 ¿Como?
#60
#40
#40

"suya"
puede entenderse como
«[la inteligencia] de ella (o de él)»,
en tercera persona (la de Mouliaá),
o bien puede entenderse como
«[la inteligencia] de usted»,
en segunda persona

Con este dato se entiende, ¿no? El otro usuario pensó que dijiste que «la [inteligencia] de usted no se ve por ninguna parte» y respondió #35 que era [un insulto] gratuito, por la cara, sin justificación ni venir a cuento
#62
#60 Gracias por la aclaración.
Ni por asomo me refería al meneante. Me refería a la inteligencia de esta señora.
#69
#62
#62
Es que tu comentario daba mucho para la confusión... Porque cuando se dice insulto de una persona M (Mouliaá) a la inteligencia, solo puede ser a la inteligencia de otra persona ¿se entiende esto?
No tiene sentido lo que dijiste, salvo por la interpretación que le dió ese usuario.
#66
#35
#35 A ver, que #32 con "la suya" se refería a la de ella, no a la de usted.
#80
#66
#66 Para dirigirse a otro meneante habría dicho "la de vuestra merced", como viene siendo habitual en menéame
#46
#9
#9
Es una ofensa a las mujeres que denuncian delitos que sí se han cometido. Es lamentable que haya muchos casos que quedan impunes, por diferentes motivos, mientras se dan algunas denuncias falsas, como parece ser el caso.
#47
#9
#9 Es simple: No la contratan en Antena 3 si no hay denuncia de por medio.
#61
#9
#9 Nunca llegó a irse. Sólo hizo unas declaraciones a la prensa donde decía cosas.
#72
#2
#2 Ya somos dos. xD xD xD
#4
#33
#4
#4 Aquí está:  media
#48
#4
#4 Culpable de no saber leer la mente, pero es normal, hay mucho lio ahí dentro...
#53
#48
#48 Todo esto después de que la besara, y no le dijo que no le gustaba, irse con él de fiesta, y no le dijo que no le gustaba, de que ella le invitara a casa de unos amigos mientras le avisaban de que su hija estaba enferma, a pesar de que el tipo no le gustaba y finalmente se va a una habitación a solas con el tipo que no le gusta y cuando la toca, ella dice que pare y él para.
#59
#48
#48 Hay hombres condenados a muchos años de cárcel por no ser telépatas.
#52
#4
#4 Esto es lo que lleva el hermana yo te creo sin saber nada de nada de cada caso particular, como si una mujer tuviera veracidad contra un hombre en cualquier denuncia.
Estas mierdas son las que dan alas a los retrógrados que cada día están más dentro de las instituciones, la falta de justicia lo ha embarrado todo y dejado a víctimas reales sin defensa cuando le cae en algún juzgado con bilis mientras está gente usa el sistema para darse publicidad.
Años de terrorismo de estado y no hemos aprendido nada de que dar poder absoluto a gente porque si, no trae nada bueno
#67
#4
#4 sí sí reíros... pero esto huele a agresión sexual con agravante por disminuida :troll:

De todas formas un delito lo será o no independiente de que la presunta víctima crea que lo es o no. Su perito siquiatra dijo que o tenía muchas luces.. lo cuál trata de decir que no es capaz de urdir una estratagema.
#1
*música de circo de 17 pistas* {0x1f3b5} {0x1f3b6} {0x1f3b5}  media
#49
#1
#1 Me pongo de pie, me pongo de pie, me vuelvo a sentar....porque a los oficios, vamos a jugar ........como mola ver la seriedad con la que dilapidar mi dinero y le joden la vida a un tio.
#87
#49
#49 Que se casen
#65
#1
#1 Como unas putas maracas :shit:
#79
#65
#65 Ya ya dije en su día que de las dos denuncias, la sería era la de Aida Nizar :roll:
3 K 37
#71
#1
#1 Había una vez un circo
Que alegraba siempre el corazón
Lleno de color, un mundo de ilusión
Pleno de alegría y de emoción!

Teniendo en cuenta que ante una denuncia de violación se le pide coherencia a la víctima, le van a tener que aplicar mucha perspectiva de género a esta señora.

Relacionada.

La Fiscalía de Madrid ha pedido la absolución del exdiputado Íñigo Errejón por el delito de agresiones sexuales contra la actriz Elisa Mouliaá

www.meneame.net/go?id=4145095
#3
Menudo follón lleva esta señora en la cabeza. Igual es que hoy ha visto matrículas consecutivas o algo así.
#6
Lógicamente las acciones que quiera tomar Errejon contra ella no van a ningún sitio, porque a la que pase por un psiquiatra la declaran inimputable.
#10
#6
#6 Y paguita al canto.
#8
Errejón dijo que a las mujeres hay que creerlas, con lo que debería apoyarla.

Errejón también dijo que el abrió la cruzada de la salud mental, con lo que también debería apoyarla
#78
#8
#8 Espero entonces que todos los meses te saquen de la cuenta bancaria el % equivalente por persona votada de lo que roban los que votas.
#5
Ha debido volver a conseguir invitaciones a programas o algo.
#15
#5
#5 Es posible que las esté esperando porque Errejón dijo que no iba a quitar su denuncia y eso cuesta pasta.
#18
La estrategia de la defensa será dejarle que hable, cuanto más mejor.
9 K 82
#21
#18
#18 eso venia a decir, es como podemos y la derecha, con darles un microfono y estar callados ya está todo ganado...

que lastima de pais que un personaje así pueda hundir a una persona, aunque sea errejon....
#13
esa mujer no sabe a donde va... segun su propio abogado. No se, esto va a acabar en gran hermano o algun programa de esos de frikis
#17
#13
#13 Pueees en tiempos habría acabado en portada y hojas centrales del Interviu, pero va a ser que eso ya no es posible.
#20
#17
#17 ahora está la página azul, que la espero antes de final de año con su nuevo perfil... no me extrañaría.
#27
#17
#17 esta en 4 dias se abre un onlyfans y/o a la isla de los famosos
#24
Está siendo muy penoso todo este caso.
#11
Menuda puta loca
#26
#11
#11 tal cual, todo el caso se resume con tus 3 palabras
#37
#11
#11 Amén
#55
#11
#11 En estos casos, sinceramente, es lo más sensato. 8-D

P.D.: Me pongo las gafas de sol porque estoy en busca y captura aquí en MnM. :tinfoil:
#19
Por menos incapacitaron a Britney.
#14
Una renuncia sin firmar, para poder echarse atrás y publicitada en los medios...
#16
#14
#14 ESos medios...
#25
Así me gusta, pensando bien las cosas y calculando las consecuencias, una persona metódica y firme en sus convicciones....¿dónde habrá salido esta vez el número 7?

Yo tengo ganas de ver cómo acaba esto.
#23
Lo lógico en un delito tan grave es que sea juzgado y se dirima la culpabilidad o inocencia, no que quede asiasá porque te pilla mal.
#38
#23
#23 Recuerdo haber leído (pero no sé donde) a alguien que decía que si ella retiraba la denuncia él iba a ser culpable toda la vida. Bueno, ahora va a tener la oportunidad de demostrarlo, pero vamos a este paso tendremos un Juicio de Dios, mejor.
#63
#38
#38 Aunque ella se retirase, hay una acusación popular de una asociación, así que el juicio continuaría.
#7
Ahora sí, ahora sí que sí, ahora lo voy a meter en Alcatraz hasta que tenga cara de adulto... sujetadme, SUJETADME ¡Cooooño ya!

(Ha matizado la susodicha) xD xD xD
#41
#7
#7 sujetadme, sujetadme el cubata coooooño ya
#31
Se le estaba dejando de prestar atención a este caso.

Ya está solucionado.
#58
Hay una cosa que comentó su propio abogado, aunque no debiera de haberlo hecho.
Y era que esta mujer estaba en tratamiento psicológico y que le aconsejó su doctor que evitara acciones que le llevaran a peor.

En su momento decidió renunciar a seguir con la acusación (aunque raro es que no firmes)

Y me sigue dando por pensar que esta situación la está desquiciando, entre el juicio, la presión mediática, ...

A lo mejor me equivoco y es una genio, y ha montado este circo a 3 pistas para sacar pasta, pero es complejo ver rentabilidad a esta situación más allá de unas entrevistas y pasar al completo olvido.
#74
#58
#58 Y me sigue dando por pensar que esta situación la está desquiciando, entre el juicio, la presión mediática, ...

Si, pero la pasta por algun contrato y entrevistas bien que no le ha sentado nada mal...
#34
Juan Soto Ivars debería mandarle una cesta de Navidad como agradecimiento a esta señora.
#29
Tiene pinta de estar jugando con todos, y por eso el primer escrito de renuncia no estaba firmado y no era valido.

No tiene sentido todo esto, mas que por un circo mediático.
#28
El abogado tiene que tener un artazgo… xD xD imaginate tener una relación con una persona así (hombre o mujer).
Cada dia seria una aventura, y no de las buenas
#39
#28
#28 Mientras cobre...
#68
#39
#39 Más bien plomo, porque es de un pesado...
#77
#39
#39 Hay asuntos que por mucho que cobres no te merecen la pena
#82
#39
#39 El asunto es la publi negativa que se lleva.

Sumale el efecto llamada de casos similares..
no sé si compensa.
#51
#28
#28 pues la dejó como un trapo en sus declaraciones, así que tampoco tiene que ser muy buen abogado.
#84
¿Pero de qué hora es esa noticia?, ¿cual es su posición hoy lunes a las 6 de la tarde?
#45
¡Hacerme casito que no me lo hacéis! No se si empezar a pensar mal que tiene alguien mas detrás dictándole lo que tiene que hacer
#64
#45
#45 Era una actriz cutre a la que llamaban porque estaba buena, y ahora es una gorda. Supongo que después de esta "aventura" que se ha montado junto con la tarada de Fallaras para que ésta vendiese más ejemplares de su libro, verá que ya no entra en el traje de actriz como no sea para hacer de Moby Dick, y ha decidido que o consigue vivir del feminismo, o se queda sin comer.
#30
está para internarla...
#73
Recordemos que todo esto se ha hecho con financiación de Sumar, que debe considerar que es la manera apropiada de cargarse a sus propios cuadros para fomentar la movilidad ascendente en su interior.
#75
#_58
#_58 No tiene nada que perder (bueno, su cordura, quizás, pero a estas alturas no creo que la valore mucho), y puede ganar mucho dinero mientras siga en el candelero.
#42
Definición de loca del coño.
#57
Queremos juicio por combate... que no pare el circo.
#22
Una sentencia ejemplarizante y ojalá pionera en declarar una incapacidad con un tutelaje legal en cosas de medios de comunicación y redes
#43
Es una exaltada que nos hace daño a todas. De momento ha vuelto de la irrelevancia a la tele y ahora está montando un espectáculo para llamar la atención.

Si manda un escrito que no presenta el procurador basta con que si abogado lo firme y el procurador lo presente y todo subsanado.

"Yo quería retirar la acusación pero como no he presentado el escrito por el camino adecuado ahora quiero montar un circo mediático y machacar al acusado y a cualquier otro que no compre ni tesis".
#85
Espero que ese mierda acabe en prisión. Todo mi apoyo a esta mujer, víctima de un baboso en directo y de miles de ellos en las redes sociales. Mucha fuerza.
#86
Menuda cajita de truenos...
#54
Y los muchachos del barrio le llamaban "loca"
Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron: "ven"
Y ella gritó: "no, señor, ya lo ven
Yo no estoy loca
Estuve loca ayer
Pero fue por amor"
#36
Que alguien le quite Twitter a esta chica. Ayer estaba escribiendo animaladas sobre una amiga que perdió a su hija en un accidente.
#44
el que toque pagar las costas va a necesitar 2 salvames de luxe y un rosco de pasapalabra.
#50
Al final el Milhouse entra en la cárcel por esa puta loca, ya verás. Va a ser poesía si eso ocurre.
#56
ostia, qué vodevil. No os olvideis las palomitas. :popcorn:
#70
Yo sí te creo hermana
#76
Justicia poética aderezada con una pizca de karma
#83
Esta asquerosa ha festejado la muerte de una niña, llamándolo "karma divino"  media
