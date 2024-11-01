Elisa Mouliaá rectifica y seguirá con la acusación a Errejón: "Ahora sí que me han tocado los ovarios"

El comunicado en el que anunciaba que retiraba su acusación no fue validado por el juez, ya que no constaba la firma de su defensa ni de un procurador.Elisa Mouliaá: "Yo impedí que Errejón me violara". Mouliaá ha anunciado su decisión a través de un mensaje publicado en la red social X, en el que carga duramente contra el cambio de criterio del Ministerio Público. "Una fiscalía que acusa y ahora misteriosamente defiende tras su procesamiento levanta sospechas. El juez le ha mandado al banquillo y tras esto SÍ que voy a ir hasta el final.
| etiquetas: elisa mouliaa , rectifica , acusación , errejon
"suya"
puede entenderse como
«[la inteligencia] de ella (o de él)»,
en tercera persona (la de Mouliaá),
o bien puede entenderse como
«[la inteligencia] de usted»,
en segunda persona
Con este dato se entiende, ¿no? El otro usuario pensó que dijiste que «la [inteligencia] de usted no se ve por ninguna parte» y respondió #35 que era [un insulto] gratuito, por la cara, sin justificación ni venir a cuento
Ni por asomo me refería al meneante. Me refería a la inteligencia de esta señora.
Es que tu comentario daba mucho para la confusión... Porque cuando se dice insulto de una persona M (Mouliaá) a la inteligencia, solo puede ser a la inteligencia de otra persona ¿se entiende esto?
No tiene sentido lo que dijiste, salvo por la interpretación que le dió ese usuario.
Es una ofensa a las mujeres que denuncian delitos que sí se han cometido. Es lamentable que haya muchos casos que quedan impunes, por diferentes motivos, mientras se dan algunas denuncias falsas, como parece ser el caso.
Estas mierdas son las que dan alas a los retrógrados que cada día están más dentro de las instituciones, la falta de justicia lo ha embarrado todo y dejado a víctimas reales sin defensa cuando le cae en algún juzgado con bilis mientras está gente usa el sistema para darse publicidad.
Años de terrorismo de estado y no hemos aprendido nada de que dar poder absoluto a gente porque si, no trae nada bueno
De todas formas un delito lo será o no independiente de que la presunta víctima crea que lo es o no. Su perito siquiatra dijo que o tenía muchas luces.. lo cuál trata de decir que no es capaz de urdir una estratagema.
Que alegraba siempre el corazón
Lleno de color, un mundo de ilusión
Pleno de alegría y de emoción!
Teniendo en cuenta que ante una denuncia de violación se le pide coherencia a la víctima, le van a tener que aplicar mucha perspectiva de género a esta señora.
Relacionada.
La Fiscalía de Madrid ha pedido la absolución del exdiputado Íñigo Errejón por el delito de agresiones sexuales contra la actriz Elisa Mouliaá
www.meneame.net/go?id=4145095
Errejón también dijo que el abrió la cruzada de la salud mental, con lo que también debería apoyarla
que lastima de pais que un personaje así pueda hundir a una persona, aunque sea errejon....
P.D.: Me pongo las gafas de sol porque estoy en busca y captura aquí en MnM.
Yo tengo ganas de ver cómo acaba esto.
(Ha matizado la susodicha)
Ya está solucionado.
Y era que esta mujer estaba en tratamiento psicológico y que le aconsejó su doctor que evitara acciones que le llevaran a peor.
En su momento decidió renunciar a seguir con la acusación (aunque raro es que no firmes)
Y me sigue dando por pensar que esta situación la está desquiciando, entre el juicio, la presión mediática, ...
A lo mejor me equivoco y es una genio, y ha montado este circo a 3 pistas para sacar pasta, pero es complejo ver rentabilidad a esta situación más allá de unas entrevistas y pasar al completo olvido.
Si, pero la pasta por algun contrato y entrevistas bien que no le ha sentado nada mal...
No tiene sentido todo esto, mas que por un circo mediático.
Cada dia seria una aventura, y no de las buenas
Sumale el efecto llamada de casos similares..
no sé si compensa.
Si manda un escrito que no presenta el procurador basta con que si abogado lo firme y el procurador lo presente y todo subsanado.
"Yo quería retirar la acusación pero como no he presentado el escrito por el camino adecuado ahora quiero montar un circo mediático y machacar al acusado y a cualquier otro que no compre ni tesis".
Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron: "ven"
Y ella gritó: "no, señor, ya lo ven
Yo no estoy loca
Estuve loca ayer
Pero fue por amor"