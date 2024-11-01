Elisa Mouliaá rectifica y seguirá con la acusación a Errejón: "Ahora sí que me han tocado los ovarios"

El comunicado en el que anunciaba que retiraba su acusación no fue validado por el juez, ya que no constaba la firma de su defensa ni de un procurador.Elisa Mouliaá: "Yo impedí que Errejón me violara". Mouliaá ha anunciado su decisión a través de un mensaje publicado en la red social X, en el que carga duramente contra el cambio de criterio del Ministerio Público. "Una fiscalía que acusa y ahora misteriosamente defiende tras su procesamiento levanta sospechas. El juez le ha mandado al banquillo y tras esto SÍ que voy a ir hasta el final.