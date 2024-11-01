edición general
La ejecutiva de Junts decide por unanimidad romper con el PSOE por los “incumplimientos”

Con la ruptura de las relaciones, la delegación del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero y Juan Francisco Serrano, no se volverán a reunir con la delegación de Junts, formada por Carles Puigdemont, Jordi Turull y Míriam Nogueras.

fareway #3 fareway
Necesitan un gobierno PP & VOX para volver a ser ellos.
Feindesland #1 Feindesland
¿Y eso qué significa en la práctica?
¿Que lloran más fuerte? ¿que no respiran?
Alakrán_ #5 Alakrán_
#1 Que ya no hay amnistía, o que se sienten libres de extorsionar a otro gobierno.
#9 Selection
#1 Creo que son 3 opciones:

1. Pacta con PP VOX una moción presentando un candidato neutro para convocar elecciones instantáneamente, no sería Abascal, ni Feijóo, ni Puigdemont. No sé quien sería. No le conviene a VOX esto pero quizá acepten no sé.
2. Convence al PSOE de que convoque elecciones. (A PSOE y VOX esto no les viene bien políticamente).
3. PSOE se aferra al poder y tenemos 2 años más de mierda ingobernables.
Alakrán_ #12 Alakrán_
#9 La 1 y la 2 no tienen sentido, Junts de está hundiendo en las encuestas.
3. Es que están en el gobierno, existen mecanismos para sacarlos.
#16 Selection
#12 Junts se está hundiendo en las encuestas PORQUE está en el gobierno con el PSOE.

Junts tiene que salir de este gobierno, ha sido PSOEado.

Probablemente será la 2 digo yo.
thorpedo #19 thorpedo
#9 esto es porque como al PP les están pasando por la derecha. Alianza catalana les está comiendo la tostada
Sandman #11 Sandman
#1 Que saben que obtienen mejores resultados electorales cuando hay crispación y necesitan un gobierno de PP-VOX al que enfrentarse para aparentar que hacen algo.
#17 Borgiano
#1 Sospecho que ni ellos mismos saben qué cojones significa.
ipanies #6 ipanies
Romper el que?!?! Si hace más de un año que están votando con Pox!!
Tarod #10 Tarod
#6 #4 llevamos dos años sin gobierno se facto. Así que seguiremos igual hasta q a sanche se le acabe el duro
ipanies #18 ipanies
#10 La culpa de Feijóo que no es presidente porque no quiere!!! Además solo hay que ver lo bien que lo hacen en las comunidades autónomas los miembros de la organización delictiva sujetados por los fachas para estar deseando que lleguen al poder cuanto antes!!!
Mejor un gobierno que no puede legislar que no un gobierno de ladrones, inútiles e hijoputas ;)
rendri #4 rendri
Ya hizo el PSOE el desgaste por la ley de amnistia y demás y ahora toca recoger lo sembrado. En cuanto vuelvan a ser coleguitas del PP se les pondrá la justicia a favor y ya todo estará bien en Cataluña y Ejpaña, o bien empezarán con el pulsito de me voy pero no, y a vender muchas banderas en ambos lados de la frontera
vicvic #7 vicvic *
Además de con el PSOE, que no pegan ni con cola, Junts haría bien de romper con Puigdemont si quieren avanzar hacia el futuro y también poder pactar con otros partidos más afines.
tranki #8 tranki
Estos de CiU (y ahora Junts) son una pandilla de gente con mucha pasta que usan el comodín de la independencia catalana para votos pero en realidad no la quieren, lo suyo, (como el PP) es robar y privatizar todo lo que puedan.
Son la burguesía catalana de derechas de toda la vida (recordad a Pujol) y sólo van a lo suyo y a los demás que les den por ahí.
#2 Vactor20
Que les den por culo al facha catalan, estoy hasta los cojones de sus rabietas de niño pequeño
#13 Mk22
¿ Probabilidad de una moción de censura en los próximos 6 meses? Yo digo inferior al 10%
#14 Dexton
Yo estoy bien.
