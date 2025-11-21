EEUU declara a Nicolás Maduro miembro de una organización terrorista internacional

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha designado a partir de este lunes, al Cartel de los Soles, como grupo terrorista extranjero, organización a la que Washington vincula a la cúpula del Ejército y el Gobierno venezolano. Una decisión que convierte a Nicolás Maduro y a su núcleo duro, a ojos de EEUU, como miembros de una organización terrorista internacional.