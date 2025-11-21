EEUU declara a Nicolás Maduro miembro de una organización terrorista internacional

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha designado a partir de este lunes, al Cartel de los Soles, como grupo terrorista extranjero, organización a la que Washington vincula a la cúpula del Ejército y el Gobierno venezolano. Una decisión que convierte a Nicolás Maduro y a su núcleo duro, a ojos de EEUU, como miembros de una organización terrorista internacional.
"El bloqueo económico a Venezuela impuesto por Estados Unidos ha transformado la vida cotidiana de millones de personas. Aunque oficialmente se presenta como una estrategia para presionar al gobierno de Nicolás Maduro, en la práctica las sanciones golpean con fuerza a la población: afectando desde el acceso a alimentos hasta la disponibilidad de medicinas y vacunas."
No te engañes
Esto del bloqueo económico siempre me hace gracia tienen toda latinoamérica y la mayor fábrica del mundo para comerciar, además de Rusia.
Pero cual es el problema? Pues que han tirado sus países por el precipicio y no tienen nada que ofrecer. Así de simple.
la semana pasada precisamente eeuu impidio a un petrolero ruso llegar a venezuela.
Así de simple.
Si es muy “simple” para mentes alineadas, claro:
Maduro dictador, Venezuela KK, fin del análisis.
Luego están los informes de instituciones supranacionales que reconocen dos cosas a la vez: mala gestión interna y que las sanciones han agravado con fuerza la crisis económica y humanitaria. Fingir que el bloqueo es irrelevante es taparse los ojos.
Y nada, NADA, justifica cómo se utiliza a ese pueblo como ficha para intereses enfermos, vengan de dentro o de fuera. Pero está visto que a… » ver todo el comentario
Un dictador. Para la izquierda es uno de esos dictadores tolerables a los que hay que defender, pero no deja de ser uno dictador.
Mira, lo que quiere hacer Trump.
En el año 1993, el programa de investigación estadounidense "60 Minutes" confirmó que el Cártel de los Soles fue creado por la misma CIA
Parece que no les vale con la mitad de México que le robaron a sus vecinos del sur
1. Nombrarlos como terroristas
2. Ataque en territorio X de falsa bandera
3. Hacerles parecer aún mas malos
4. Elevar el tono de los malos que son
5. Preparar al ejército del aliado más cercano.
6. Preparar la cartera para llenarla con la venta de armas y banderas.
Si EEUU no te etiqueta de terrorista, eres un mierda