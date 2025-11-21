edición general
EEUU declara a Nicolás Maduro miembro de una organización terrorista internacional

EEUU declara a Nicolás Maduro miembro de una organización terrorista internacional

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha designado a partir de este lunes, al Cartel de los Soles, como grupo terrorista extranjero, organización a la que Washington vincula a la cúpula del Ejército y el Gobierno venezolano. Una decisión que convierte a Nicolás Maduro y a su núcleo duro, a ojos de EEUU, como miembros de una organización terrorista internacional.

Comentarios destacados:            
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
Trump es el líder de la mayor organización terrorista y de asesinos mundial.

Olaz #42 Olaz
#3 y pederasta

#2 rogerillu
Ale pues, ya tienen excusa para destruir otro país y robarle el petróleo y demás recursos naturales. Que empiece la fiesta.

Findeton #8 Findeton
#2 Hombre, destruir el país es algo que ya había hecho Maduro.

#11 ChetingerX
#8 ¿El solo?
"El bloqueo económico a Venezuela impuesto por Estados Unidos ha transformado la vida cotidiana de millones de personas. Aunque oficialmente se presenta como una estrategia para presionar al gobierno de Nicolás Maduro, en la práctica las sanciones golpean con fuerza a la población: afectando desde el acceso a alimentos hasta la disponibilidad de medicinas y vacunas."

No te engañes

#15 omega7767
#11 hay gente que solo ve lo que les interesa para mantener sus ideas.

Penrose #26 Penrose
#11 El bloqueo económico de Venezuela y Cuba se lo pasa China o Rusia yo te digo por dónde.

Esto del bloqueo económico siempre me hace gracia tienen toda latinoamérica y la mayor fábrica del mundo para comerciar, además de Rusia.

Pero cual es el problema? Pues que han tirado sus países por el precipicio y no tienen nada que ofrecer. Así de simple.

Aokromes #33 Aokromes
#26 > El bloqueo económico de Venezuela y Cuba se lo pasa China o Rusia yo te digo por dónde.

la semana pasada precisamente eeuu impidio a un petrolero ruso llegar a venezuela.

www.lavanguardia.com/internacional/20251121/11289122/buque-guerra-ee-u

chu #48 chu
#33 no pareces entender muy bien en qué consisten este tipo de bloqueos, no es nada fácil saltarselos y a las empresas no les vale la pena normalmente hacer semejantes malabarismos legales y jugarse su marca para llegar a unos mercados poco relevantes.

Aokromes #52 Aokromes
#48 yo no soy el que dice que sea facil saltarselos es #26

#50 Falangito
#26 Datos: ninguno.
Así de simple.

#55 xaxipiruli
#26
Si es muy “simple” para mentes alineadas, claro:
Maduro dictador, Venezuela KK, fin del análisis.

Luego están los informes de instituciones supranacionales que reconocen dos cosas a la vez: mala gestión interna y que las sanciones han agravado con fuerza la crisis económica y humanitaria. Fingir que el bloqueo es irrelevante es taparse los ojos.

Y nada, NADA, justifica cómo se utiliza a ese pueblo como ficha para intereses enfermos, vengan de dentro o de fuera. Pero está visto que a…   » ver todo el comentario

escuadron #28 escuadron
#11 Lo mismo el robarle la soberanía popular a la población y convertir su país en una dictadura deja claro lo que es Maduro.
Un dictador. Para la izquierda es uno de esos dictadores tolerables a los que hay que defender, pero no deja de ser uno dictador.

HeilHynkel #32 HeilHynkel
#28

Mira, lo que quiere hacer Trump.

Tyler.Durden #45 Tyler.Durden
#28 He tenido varias conversaciones con venezolanos en el exilio y que le llaman dictador. Ante mi interés sobre las elecciones me dicen que las elecciones no sirven de nada porque la mayoría de los venezolanos son ignorantes y votan a Maduro. Entonces... es un dictador porque gana las elecciones, porque la mayoría es ignorante o porque no gana el que otros quieren que gane?

obmultimedia #35 obmultimedia
#11 No se engaña, el ya sabe que miente a proposito, es su funcion en las redes, para eso le han contratado.

Imag0 #51 Imag0
#11 Que va Findeton no se engaña, quiere engañar a los demás pero aquí no cuela igual que en patio del colegio donde debe debatir habitualmente.

Nylo #37 Nylo
#2 Hay que joderse... Y que sólo salgan terroristas internacionales en países en los que casualmente el petróleo abunda...

tul #1 tul
si no le bailas el agua al mono naranja eres terrorista por sus cojones

#36 Hoypuedeserungrandia
#1 Y Venezuela declara miembro de organización terrorista a Zanahorio, esto es bastante mas creíble, porque si existe un país agresor y terrorista ese es EEUU .

calde #54 calde *
#1 #36 A ver cuándo declaramos nosotros al mono ese como terrorista nº1 del planeta, o del universo... merecer lo merece.

andando #39 andando
#1 si no te declaran terrorista no eres nadie

#46 Grahml *
#1 Aquí Maduro sudándole la polla el tema  media

#14 ChetingerX
De cuando aun se hacia periodismo de investigación:
En el año 1993, el programa de investigación estadounidense "60 Minutes" confirmó que el Cártel de los Soles fue creado por la misma CIA
x.com/AgenciaVNews/status/1991565844833530059

aupaatu #12 aupaatu *
El grupo mafioso y criminal MAGA creando fantasmas en Latinoamérica.
Parece que no les vale con la mitad de México que le robaron a sus vecinos del sur

rendri #13 rendri
Pasos para intervencion militar:
1. Nombrarlos como terroristas
2. Ataque en territorio X de falsa bandera
3. Hacerles parecer aún mas malos
4. Elevar el tono de los malos que son
5. Preparar al ejército del aliado más cercano.
6. Preparar la cartera para llenarla con la venta de armas y banderas.

#16 omega7767
#13 en este caso no les vale el relato de Armas de destrucción masiva (Irak) o que van a tener armas nucleares listas justo justo esta semana si no atacamos ya ya(Irán)

rendri #22 rendri
#16 para eso están aplicando control poblacional/mental con el fentanilo y otras drogas. Ahora es la hora de hacer ver que los malos son los venezolanos, mexicanos o el que sea que están matando a sus pobres niños con la drogaina.

andando #40 andando
#13 incluye lo de asesinar ciudadanos en aguas internacionales

termopila #20 termopila
Ya es casualidad que todos los terroristas nazcan en países con petroleo

#4 Borgiano
¿La miniatura de la foto es de la nueva de El Señor de los Anillos?

Asimismov #19 Asimismov
Maduro, convoca elecciones, si las pierdes, te vas y no pasa nada y si las ganas, pues ya sabes te invaden.

buronix #27 buronix
Pues me imagino que si son coherentes lo siguiente sera invitar a Maduro a la casa blanca y que se haga una ronda de entrevistas por los principales medios de televisión.

#53 NoMeVeas
#27 Y que les de armas, inteligencia, y dinero, mucho dinero.

#24 Bravok1
Pues nada, ya nos puede comer los huevos eeuu al resto del mundo, están completamente perturbados. Son un cancer mundial.

barcelonauta #34 barcelonauta
El nuevo Saddam Hussein. Ya sabemos como acaba esta película. ¬¬

#10 kaos_subversivo *
#_1 se puede enfocar de otra manera:

Si EEUU no te etiqueta de terrorista, eres un mierda

Aokromes #29 Aokromes
#10 si pones 2 veces el hashtag del numero de mensaje, es decir # 1 # 1 seguido le referencias correctamente aunque te bloquee.

#47 kaos_subversivo
#29 gracias, no tenía ni idea

silvano.jorge #25 silvano.jorge
Ahora ya puede asesinarlo según la ley estadounidense sin permiso del congreso.

CharlesBrowson #41 CharlesBrowson
se vienen cositas, y para mi que ni baby yisus te libra de estas...bueno y sus "hamijo" que hay si vamos a ver loles :popcorn:

Jangsun #7 Jangsun
Qué dice la UE de esto?

MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano
#7 Nosequé de "el mundo libre basado en reglas", que repite mucho imbécil.

Asimismov #18 Asimismov
#9 un mundo basado en reglas es un eufemismo de la ley de la fuerza, porque la fuerza de la ley, ni está ni se le espera.

MiguelDeUnamano #21 MiguelDeUnamano
#18 Ya, que son unos hipócritas de mierda lo sabemos todos, ellos también, pero por algún defecto en el proceso de razonar les lleva a creer que engañan a alguien.

Papirolin #17 Papirolin
#7 "Sí, Bwana".

#38 Tunguska08Chelyabinsk13
#7 No sabe No contesta

nanustarra #5 nanustarra
Con payasadas como esta el niñato senil no se da cuenta de que está echando por tierra su lista oficial de terroristas: Hamas, hezbola, Iran...

#23 soberao
#5 Puede considerar terrorista a quien quiera, pero aunque EE.UU se presente como guardian del mundo, sus leyes solo tienen jurisdicción dentro de sus fronteras aunque luego en la práctica tengan formas de hacerlas valer fuera de sus fronteras.

Battlestar #31 Battlestar
#23 La manera de "hacerla valer fuera de sus fronteras" es básicamente la complicidad de sus "aliados/esclavos"

#49 Falangito
¡Claro! Porque antes de Maduro (y de Chávez), Venezuela ocupaba los primeros puestos en economía, alfabetización de la población, distribución de la riqueza… xD

#30 Ganpalo
Nunca es tarde si la dicha llega.

Expat_Guinea_Ecuatorial #6 Expat_Guinea_Ecuatorial
Temo por Zp y Monedeuro


