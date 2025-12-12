El CIS sigue dando ganador al PSOE a 9 puntos del PP

El PSOE sigue nueve puntos por encima del PP a pesar de la corrupción y los presuntos casos de acoso, según el CIS. Los socialistas cederían solo 1,2 puntos y seguirían siendo la fuerza más votada (31,4%) sin que el PP se beneficie (22,4%). Vox cedería también un punto (17,6%) y Sumar recupera apoyos (7,8%) y se distancia de Podemos (4,1%).