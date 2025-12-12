El CIS sigue dando ganador al PSOE a 9 puntos del PP

El PSOE sigue nueve puntos por encima del PP a pesar de la corrupción y los presuntos casos de acoso, según el CIS. Los socialistas cederían solo 1,2 puntos y seguirían siendo la fuerza más votada (31,4%) sin que el PP se beneficie (22,4%). Vox cedería también un punto (17,6%) y Sumar recupera apoyos (7,8%) y se distancia de Podemos (4,1%).
| etiquetas: política , cis , tezanos
Pero dime donde defiendo yo a esos politicos que roban dinero de la Dana
¿Crees que si estuvieran en el poder robarían menos que Koldo y compañía, que al menos están siendo juzgados y están apartados del partido?
#11 yo lo veo como un partido de entreno, donde son todos del mismo equipo, y no paran de crispar a la grada para poder hacer lo que quieran mientras.
No puedo dejar de ver que son derechas repartiéndose el poder por turnos... y a la izquierda le queda solo apoyar a lo menos malo.
Así que bueno, otra década más con lo mismo,... seguiré cruzando los dedos aunque pinte fatal
Roban, pero como roban simpáticamente, pues ya estaría
No es el único caso, hay muchos más, empezando por las participaciones de lotería sin respaldar. Y les salvaron porque un juez interpretó la ley de forma "demasiado literal", no así como lo lees. ¿"Bueno por conocer"?
Y es mejor o peor que gastar el dinero de la gente en prostitución y drogas?
No se, por calibrar
www.europapress.es/andalucia/almeria-00350/noticia-vox-ramificaciones-
"bueno por conocer" ¿Os pensáis que nos chupamos el dedo?
pero me gusta que te quites la careta, te duele la corrupción de unos (normal) peeeeeero la de los otros te es simpática
Después que si superioridad moral
Va para #1 que lo tengo en gris, no sea que se me tache de hablar a las espaldas.
CC: #22 Esa es la disyuntiva.
Te leí después de escribir,
A lo mejor al PSOE al menos le juzgan lo suyo, a los otros... pues eso.
Para empezar, nunca un partido va a cumplir todas tus expectativas, eso es así.
Y para finalizar, aún que el partido más afín a tus ideas no vaya a conseguir nada, tú voto debe de ir ahí.
Ese planteamiento yo también me lo hacía en su momento y es un error grave.
Los únicos partidos sin corrupción, los que menos votos reciben y si sobreviven