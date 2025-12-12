edición general
23 meneos
55 clics
El CIS sigue dando ganador al PSOE a 9 puntos del PP

El CIS sigue dando ganador al PSOE a 9 puntos del PP

El PSOE sigue nueve puntos por encima del PP a pesar de la corrupción y los presuntos casos de acoso, según el CIS. Los socialistas cederían solo 1,2 puntos y seguirían siendo la fuerza más votada (31,4%) sin que el PP se beneficie (22,4%). Vox cedería también un punto (17,6%) y Sumar recupera apoyos (7,8%) y se distancia de Podemos (4,1%).

| etiquetas: política , cis , tezanos
19 4 1 K 241 politica
41 comentarios
19 4 1 K 241 politica
Comentarios destacados:            
frankiegth #3 frankiegth *
Lo que deberia sorprendernos a todos hasta decir basta es el poder en la sombra que mantiene, utiliza y luce la derecha oficial española nada menos que desde la oposición. No gobiernan porque no quieren... y más nos vale a todos que siga siendo así por mucho tiempo.
6 K 76
#9 vGeeSiz
#7 jajajaja que si, lo que tu quieras. Y tu más...

Pero dime donde defiendo yo a esos politicos que roban dinero de la Dana xD  media
6 K 62
#10 mcfgdbbn3
#9: ¿Qué opinas de robar el dinero donado a las víctimas de la dana?

¿Crees que si estuvieran en el poder robarían menos que Koldo y compañía, que al menos están siendo juzgados y están apartados del partido?
2 K 35
#11 vGeeSiz *
#10 pues nada, empate, como en el baloncesto, 2 técnicas, se anulan, no se castigan con tiros libres y sigamos jugando xD xD
1 K 21
Wachoski #13 Wachoski *
#10 no hay más opciones que lo malo y lo peor?

#11 yo lo veo como un partido de entreno, donde son todos del mismo equipo, y no paran de crispar a la grada para poder hacer lo que quieran mientras.
0 K 7
#17 mcfgdbbn3
#13: A nivel realista las opciones son PSOE+otros y PP+VOX. Mira lo de la dana, y no están en el gobierno central. Tú verás, yo solo aviso.
1 K 22
Wachoski #20 Wachoski
#17 he crecido con esa dicotomía y me parece contrario al pensamiento democrático, y criminal para lo nuestro (ojo, a la vez es lo realista).

No puedo dejar de ver que son derechas repartiéndose el poder por turnos... y a la izquierda le queda solo apoyar a lo menos malo.

Así que bueno, otra década más con lo mismo,... seguiré cruzando los dedos aunque pinte fatal
0 K 7
#23 mcfgdbbn3
#20: Si los dos son derechas, prefiero de la que no se pone tan de perfil ante lo de Gaza o las agresiones a homosexuales, por ejemplo, o la que puso los másteres habilitantes al precio de los grados.
0 K 12
Wachoski #27 Wachoski
#23 no, si ya,... eso está claro
0 K 7
#19 mcfgdbbn3
#11: No es empate, es robar dinero donado por la gente en una situación de emergencia.
1 K 25
#24 vGeeSiz
#19 ah, que era y tu más, perdona
0 K 10
#28 mcfgdbbn3 *
#24: Pues sí, tú más significa que si estamos mal, aún podemos empeorar.
0 K 12
#29 vGeeSiz
#28 más vale malo conocido que bueno por conocer no?

Roban, pero como roban simpáticamente, pues ya estaría
0 K 10
#30 mcfgdbbn3 *
#29: ¿Bueno por conocer? Te repito que han mangado del dinero donado por la gente a las víctimas de la dana de Valencia.

No es el único caso, hay muchos más, empezando por las participaciones de lotería sin respaldar. Y les salvaron porque un juez interpretó la ley de forma "demasiado literal", no así como lo lees. ¿"Bueno por conocer"?
0 K 12
#31 vGeeSiz
#30 y en tu escala de valores, es mejor o peor que hacer negocio con las mascarillas cuando la gente se estaba muriendo de COVID?

Y es mejor o peor que gastar el dinero de la gente en prostitución y drogas?

No se, por calibrar
0 K 10
#32 mcfgdbbn3 *
#31: Es que esa creo que también la tienen, mira Almería. xD
www.europapress.es/andalucia/almeria-00350/noticia-vox-ramificaciones-
"bueno por conocer" xD ¿Os pensáis que nos chupamos el dedo?
0 K 12
#33 vGeeSiz
#32 no se si te suena de algo un tal Víctor de Aldama xD

pero me gusta que te quites la careta, te duele la corrupción de unos (normal) peeeeeero la de los otros te es simpática
0 K 10
#34 mcfgdbbn3
#33: Sí, y está siendo juzgado, se les aparta del partido... no se intenta disimular.
0 K 12
valandildeandunie #26 valandildeandunie
#19 Y además casualmente se le apaga el wifi a la hora de comentar esas noticias mientras tiene decenas de mensajes en otros meneos.

Después que si superioridad moral xD
1 K 25
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
estan metiendose farla a todo meter antes que posiblemente les pillen con alijo en algun lupanar, asi estan alucinando
6 K 58
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#1 Es que con los dos inútiles payasos que hay en la oposición y sus robos, muertes y dejadez, no me extraña que le de ganador al PSOE.,
9 K 106
CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
#5 pues tambien con el pusilanime gallego que es mas zangano que un muelle-guita, y el otro que es la ultra derecha de Temu en Europa haciendose reportajes a caballo
3 K 33
Deviance #41 Deviance *
#5 (yo creo que inconscientemente está hablando del amigo del narco y el holgazán que va de uno de las COES)
Va para #1 que lo tengo en gris, no sea que se me tache de hablar a las espaldas.
CC: #22 Esa es la disyuntiva.
Te leí después de escribir,
0 K 16
#22 Tronchador.
#1 ¿De cual de los dos partidos estás hablando?
4 K 47
#2 vGeeSiz
Esto es ya hasta obsceno xD
6 K 57
#7 mcfgdbbn3 *
#2: ¿Cuál, robar el dinero donado a las víctimas de la Dana en Valencia?

A lo mejor al PSOE al menos le juzgan lo suyo, a los otros... pues eso.
2 K 35
#14 pandasucks
Como siempre, toca votar no al partido que te gusta si no al que menos asco te pueda dar si gana.
5 K 55
#18 NanakiXIII
#14 La triste realidad.
1 K 19
#36 Tronchador.
#18 #14 No estoy nada de acuerdo con vuestro planteamiento.
Para empezar, nunca un partido va a cumplir todas tus expectativas, eso es así.
Y para finalizar, aún que el partido más afín a tus ideas no vaya a conseguir nada, tú voto debe de ir ahí.
Ese planteamiento yo también me lo hacía en su momento y es un error grave.
0 K 7
#25 Tronchador.
#14 Puedes votar a otros partidos.
0 K 7
#6 VFR
Recordad que estamos a 28/12
3 K 22
aPedirAlMetro #16 aPedirAlMetro *
#6 Creo que te toca pastilla. (Pero la del doctor eh, no las otras)
1 K 20
jdmf #4 jdmf
Siendo que al PP le funciona éso de que cuán más grande es el escándalo, mejores son sus resultados electorales, no es descabellado pensar que podría ganar el PSOE leyendo las últimas noticias.!!
1 K 17
duende #37 duende
Pues nada hombre, que convoquen elecciones mañana.
0 K 11
MoñecoTeDrapo #35 MoñecoTeDrapo
Lo de Sumar y Podemos es mas cainita que lo de PP y VOX
0 K 11
#38 omega7767
#35 pues si.

Los únicos partidos sin corrupción, los que menos votos reciben y si sobreviven
0 K 11
#39 _219
#35 La comparación más acertada sería VOX-SALF
0 K 8
IkkiFenix #12 IkkiFenix
Esto ejemplifica el fracaso de la "democracia" española. No hay opciones al latrocinio político-empresarial.
0 K 10
Sinyu #40 Sinyu
Algo habrá en las encuestas de dentro de los partidos, el arma humeante es el adelanto electoral en Aragón. Los políticos solo Adela tan las elecciones cuando saben que ganaran o cuando creen que si a largan la legislatura otros factores harán que puerdan si o si.
0 K 9
#15 Borgiano
Ya van a tener que buscar bien en las cloacas los peperos cuando lleguen al poder para poner al frente del INE a un tío más nefasto y sectario que el actual.
0 K 8
#21 _219 *
#15 No te preocupes, ya se encargan las encuestas de agencias privadas de darle la mayoría absoluta a la coalición PP-VOX.
0 K 8

menéame