edición general
20 meneos
80 clics
Científicos chinos crean Bone 02, un gel que repara fracturas en 3 minutos

Científicos chinos crean Bone 02, un gel que repara fracturas en 3 minutos

En un laboratorio de la Universidad de Zhejiang, en el este de China, un equipo de científicos acaba de dar un paso que podría cambiar la manera en que se tratan las fracturas óseas. Se trata de Bone 02, un gel adhesivo que promete reparar huesos en apenas tres minutos, sin necesidad de cirugía invasiva ni placas de metal.

| etiquetas: científicos , chinos , bone 02 , gel , fracturas , huesos
15 5 0 K 177 ciencia
9 comentarios
15 5 0 K 177 ciencia
azathothruna #1 azathothruna
De los malos comunistas, llega sanidad mas igualitaria.
A ver que dicen los PPSOEros de esto
0 K 6
RoterHahn #2 RoterHahn
#1
Hasta que lo vea con mis ojos, no me lo creo.
y ojala sea cierto, pues sí seria un avance en medicina increíble.
Pero me repito. Me cuesta creer que en 3 minutos un gel puede reparar huesos.
0 K 11
johel #6 johel *
#2 Y si lees el articulo, no es un gel que repare nada en 3 minutos. Es un estabilizador, un adhesivo que se puede usar internamente digamos como "soldadura" y que el cuerpo puede asimilar a posteriori. Un titular clickbait. Que ya veremos si es real, eso es otro tema.
0 K 11
#3 tpm1
"científicos chinos observaron cómo las ostras se aferran con fuerza a los puentes bajo el agua y decidieron trasladar esa capacidad de adhesión al tratamiento de fracturas óseas."

A la noticia solo le falta un titular tipo "Lo que los vendedores de metal quirúrgico no quieren que sepas".
0 K 9
kevers #4 kevers
Un gel adhesivo, como el pegamento imedio de toda la vida.
0 K 11
Laro__ #8 Laro__ *
#4 Bueno... Indirectamente ya se inventaron pegamentos para cerrar heridas. Durante la Guerra de Vietnam, los médicos yankies, ya usaron un derivado del cianoacrilato para cerrar heridas de forma rápida y controlar hemorragias. Todavía no estaba aprobado para uso médico, pero sirvió en las emergencias...

Ojo: Hablo de cianocrilatos como el octil-cianoacrilato, de uso médico. El SuperGlue que compras en la ferretería es tóxico y sus riesgos para la salud no compensan sus "beneficios".
0 K 14
#5 todosube
A nosotros nos cuesta creerlo y los chinos ya lo han inventado... Nos van a comer! :-D
0 K 9
Laro__ #7 Laro__
Si lo que dice es cierto (probado con éxito en más 150 pacientes) los resultados ya son alentadores, pero me temo que todavía faltaría bastante para que pueda llegar a nuestros hospitales. En cualquier caso, si que parece una buena revolución con respecto a los tratamientos actuales, mucho más invasivos. ¿Algún traumatólogo en la sala?
0 K 14

menéame