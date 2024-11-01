Científicos chinos crean Bone 02, un gel que repara fracturas en 3 minutos

En un laboratorio de la Universidad de Zhejiang, en el este de China, un equipo de científicos acaba de dar un paso que podría cambiar la manera en que se tratan las fracturas óseas. Se trata de Bone 02, un gel adhesivo que promete reparar huesos en apenas tres minutos, sin necesidad de cirugía invasiva ni placas de metal.
A ver que dicen los PPSOEros de esto
Hasta que lo vea con mis ojos, no me lo creo.
y ojala sea cierto, pues sí seria un avance en medicina increíble.
Pero me repito. Me cuesta creer que en 3 minutos un gel puede reparar huesos.
A la noticia solo le falta un titular tipo "Lo que los vendedores de metal quirúrgico no quieren que sepas".
Ojo: Hablo de cianocrilatos como el octil-cianoacrilato, de uso médico. El SuperGlue que compras en la ferretería es tóxico y sus riesgos para la salud no compensan sus "beneficios".