Chiapas limpia su escudo de símbolos de la conquista española

El Congreso del sureño estado mexicano de Chiapas aprobó una reforma para modificar su escudo de armas, con la eliminación de símbolos asociados a la conquista española y su sustitución por elementos que representan a los pueblos originarios y la riqueza biocultural del estado.
| etiquetas: chiapas , mexico , españa , escudo
Pues no sé que es peor, si eso o los narcos...
Imagino que esto sea una venganza por no crearles una universidad como se hizo en otras ciudades:
es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Autónoma_de_Chiapas
Si hasta tienen una culebra como la de la ETA:
es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Autónoma_de_Chiapas#/media/Archivo:
El primer mandamiento de la demagogia es culpar a otros y distraer del verdadero problema
Por lo demás, ambos escudos son bastante cutres. Pero ya puestos, se podría haber hecho algo mejor. Por no mencionar que la corona indígena podría resultar igual o más opresora/colonizadora que la anterior.
Cc #41 Otro que tal...
Pero de ahí a decir que "eran los tiempos en los que tocaba aquello", me parece de una insensibilidad tremenda.
¡Nunca es tiempo de cometer genocidios!
Imagina que alguien asesina a toda tu familia, y luego el asesino viene y te dice: "Es que era el tiempo en que tocaba asesinarlos". ... Pues eso.
elpais.com/mexico/2024-05-15/lopez-obrador-insiste-en-que-espana-pida-
Enhorabuena por ese retraso