Chiapas limpia su escudo de símbolos de la conquista española

Chiapas limpia su escudo de símbolos de la conquista española

El Congreso del sureño estado mexicano de Chiapas aprobó una reforma para modificar su escudo de armas, con la eliminación de símbolos asociados a la conquista española y su sustitución por elementos que representan a los pueblos originarios y la riqueza biocultural del estado.

Comentarios destacados:                    
#1 Ha dejado el León típico mexicano
#1 EISev *
Ha dejado el León típico mexicano  media
Lutin #2 Lutin
#1 Es el león ibérico conquistador.
#12 owiks *
#2 En realidad nadie sabe lo que significa. No tiene nada que ver con el reino de Leon.
#28 yarkyark *
#12 Es que les patrocina Peugot  media
RoneoaJulieta #40 RoneoaJulieta
#28 O el de la OJE (diosss, qué mayor voy)  media
#64 Pedropan
#40 yo estuve por equivocación en un campamento de ellos, mis padres me metieron sin saber qué eran "asín" xD
Pablosky #51 Pablosky
#28 ¿Entonces México tiene una correa de distribución húmeda que provoca la autodestrucción del motor a los 50.000 km o menos?

Pues no sé que es peor, si eso o los narcos... :troll:
Cuñado #3 Cuñado
#1 el león permanece en el diseño como símbolo del mestizaje y la conciliación entre el pasado colonial y el presente soberano del estado
#4 EISev
#3 titular pelín sensacionalista entonces
Cuñado #5 Cuñado
#4 El titular dice que ha limpiado su escudo de símbolos de la conquista, lo cual es estrictamente cierto. No dice que haya eliminado todos los símbolos de la conquista
#7 EISev
#5 sí, yo cuando limpio me limpio los zapatos me dejo siempre algunas partes sucias para recordar el barro del camino :roll:
Cuñado #21 Cuñado
#7 Entiendo tu metáfora, pero la gente normal no suele ver los símbolos de otras culturas como suciedad. De ahí que no hayan eliminado todos los símbolos castellanos, sino añadido otros símbolos a un escudo que apenas representaba algo más que el colonialismo y reducido la presencia de los primeros de ser el protagonista principal a ser uno de los diversos componentes de su cultura mestiza.
#23 EISev
#21 por eso el "limpia" me parece sensacionalista
Cuñado #27 Cuñado
#23 Yo no diría tanto, pero sí comparto contigo la idea de que podría expresarse mejor.
#47 LaStDot
#23 Es el naiz, qué esperas...
#39 jacinto9999
#21 España no tuvo colonias en América.
Katxalote #52 Katxalote *
#39 Sí que las tuvo, sólo que se llamaba virreinatos. En la práctica funcionaron como colonias: Se originarion violentamente, mantenian una estructura de poder desigual y su finalidad económica era la extractiva. Es como el derecho a la vivienda hoy en día, en teoría la constitución garantiza ese derecho, en la práctica nos quedamos desampardos y a merced de los fondos buitre.
#54 sald64059
#52 menudo triple tirabuzón. Felicidades.
Katxalote #79 Katxalote
#54 casi tan bueno como tu argumentación.
par #67 par *
#5 Pero induce a pensar lo otro, segun mi opinion.
#65 mcfgdbbn3 *
#3: Sí, pero el león no representa a toda España.

Imagino que esto sea una venganza por no crearles una universidad como se hizo en otras ciudades:
es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Autónoma_de_Chiapas

Si hasta tienen una culebra como la de la ETA: :-P
es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Autónoma_de_Chiapas#/media/Archivo:
#18 DonaldBlake
#1 Pensaba que era un oso y un madroño.
Mark_ #43 Mark_
#18 el oso y el madroño me comen el c
Sadalsuud #68 Sadalsuud
#43 ¿El camote? {0x1f605}
Mark_ #69 Mark_
#68 me lo has quitado de la boca :troll:
Sadalsuud #71 Sadalsuud
#69 Pos que aproveche, y que por el c**o lo eches... :hug:
Mark_ #74 Mark_
#71 BIEN!
Atusateelpelo #19 Atusateelpelo
#1 Es que son unos fieras.
Ludovicio #29 Ludovicio
#1 Lo han hecho más pequeñito. Será un jaguar o un puma. :->
Sadalsuud #66 Sadalsuud *
#29 Puma entonces, por qué yo para diferenciar un jaguar de un leopardo, me fijo en si esta gordo o delgado. El jaguar siempre esta sobrealimentado, por lo menos en los 4 documentales que he visto en mi vida del bicharraco... {0x1f406}
Supercinexin #30 Supercinexin
#1 El León con un madroño, también muy típico de México D.F. :troll:
#6 DatosOMientes
Me alegra ver que hay más sitios en el mundo en los que se gastan el dinero en gilipolleces.
Aperitx #17 Aperitx
#6 Como las banderas grandes.
Findeton #8 Findeton
Pues ya estaría. Con eso ya han resuelto todo el problema del narcotráfico y asesinatos.
#15 burgerconqueso
#8 Han hecho un autentico acto de demagogia. O espera! al igual el narcotrafico es culpa tamboen de Colón xD xD xD xD
Cabre13 #42 Cabre13
#15 El acto de demagogia es leer esta noticia sobre un cambio de un símbolo en una ciudad para ironizar sobre la criminalidad del país.
Pacman #46 Pacman
#42 no, la demagogia la hace el que se preocupa de airear un gesto irrelevante, como ese, para distraer de la pésima situación que tienen en el día a día en esas zonas

El primer mandamiento de la demagogia es culpar a otros y distraer del verdadero problema
DaniTC #25 DaniTC
#8 y qué tendrá que ver xD
Findeton #33 Findeton *
#25 Los políticos, que obviamente se preocupan de lo importante.
DaniTC #56 DaniTC
#33 pues para no ser importante, un periodista ha visto relevante crear una noticia sobre el tema, se ha subido a menéame y tú estás aquí comentando como si no tuvieras otra cosa mejor que hacer. Tus acciones te delatan.
#36 HangTheRich
#8 supongo que cuando te limpias el culo, esperas que se te cure el cancer
Golan_Trevize #44 Golan_Trevize
#36 Apostaría por que si #8 padeciese cáncer (dios no lo quiera), no se dedicaría a limpiarse el culo para redimir su mala estampa, al tiempo que ignorara cualquier tratamiento médico a su alcance para poder permanecer en una situación victimista de por (corta) vida.
Natxelas_V #53 Natxelas_V
#8 Ya sabemos como piensan los mexicas desde siempre...  media
par #70 par
#53 Joder, lo de 'extrema derecha' me ha matado. Esto si que es usar un calzador.
Chinchorro #10 Chinchorro
Castilla y jaguar. Cómo hubiera molado tener esa CCAA :troll:
themarquesito #14 themarquesito
Ambos escudos son bastante malos, pero es que en general la heráldica española en América es bastante indefendible. He de decir que me gusta la innovación de usar el tocado de Pakal como corona heráldica, que resulta llamativo, local, y vistoso
urannio #37 urannio
Definitivamente cabe recordar que algunos pueblos de Chiapas practicaban sacrificios humanos (chiapanecas y ciertos mayas), en el Templo de las Inscripciones que aparece en el nuevo escudo. Y que varios grupos chiapanecos (como tzotziles) se aliaron con los españoles para liberarse del dominio local de los chiapanecas. Su inclusión pareciera deberse a una injerencia extranjera interesada en promover un poder alrededor de lo que denominan pueblos originarios que permita controlar políticamente la zona de forma proxy con la Open Society detrás especialmente y otras al menos 50 organizaciones en Londres.
themarquesito #20 themarquesito
De esto que digo sobre escudos indefendibles en la heráldica española en América, el Nobiliario de Conquistadores de Indias tiene buenos ejemplos, pero voy a poner por aquí el escudo concedido por Carlos V a Francisco Pizarro en 1529. Años después le otorgó otro.  media
Treal #38 Treal
Ahora sólo les queda borrar el castellano de su lengua y eliminar su catolicismo. :->
#55 encurtido
#38 El catolicismo lo están eliminando, por el evangelismo.

Por lo demás, ambos escudos son bastante cutres. Pero ya puestos, se podría haber hecho algo mejor. Por no mencionar que la corona indígena podría resultar igual o más opresora/colonizadora que la anterior.
Treal #62 Treal
#55 lo suyo hubiera sido poner a alguno sacrificado abierto en canal. Por las costumbres pasadas...
#11 owiks
Cada cual con sus mitos. Pero los conquistadores son sus antepasados.
cosmonauta #31 cosmonauta
#11 En Chiapas, no tanto.
CharlesBrowson #32 CharlesBrowson
Un chiste como pueblo y como pais
BM75 #57 BM75 *
#32 Chiste será tu supremacismo de mierda...
Cc #41 Otro que tal...
CharlesBrowson #60 CharlesBrowson
#57 relájate chapulín colorado, que estamos tan a solo día 2
BM75 #72 BM75
#60 Pues para ser 2, tú ya has roto el cuñadómetro anual...
CharlesBrowson #73 CharlesBrowson
#72 es nuestro año :troll:
Sadalsuud #75 Sadalsuud
#73 ¿Eres tú, linux? :troll:
CharlesBrowson #78 CharlesBrowson
#75 legión, porque semos munchos
Mala #13 Mala
Yo no estoy de acuerdo con lo de que haya que pedir perdón por la conquista, eran los tiempos en los que tocaba aquello; sin embargo, me parece genial que hayan quitado toda la simbología referente a ello de su bandera, teniendo un montón de simbología propia.
manzitor #26 manzitor
#13 Porque es su decisión y pueden.
DarthMatter #45 DarthMatter *
#13 Una cosa es 'no pedir perdón', si no te da la gana.

Pero de ahí a decir que "eran los tiempos en los que tocaba aquello", :palm: me parece de una insensibilidad tremenda.

¡Nunca es tiempo de cometer genocidios! >:-(

Imagina que alguien asesina a toda tu familia, y luego el asesino viene y te dice: "Es que era el tiempo en que tocaba asesinarlos". ... Pues eso.
inventandonos #59 inventandonos
#45 Nuestra capacidad para entender los genocidios es bastante asimétrica, como bien demuestra la diferencia de orgullo colono entre los del norte y los del centro y sur del continente.
Mala #61 Mala *
#45 No se puede juzgar aquello con la mentalidad del siglo XXI Cuando digo que era lo que tocaba, me refiero a que era la forma de conquistar otras tierras... de la época. A nadie se le ocurre pensar que los italianos, los griegos o los mongoles tuviesen que pedir perdón a medio mundo.
#50 BurraPeideira_ *
#13 Lo de pedir perdón por la reconquista parece que significa que los mexicanos te hayan pedido a ti que te disculpes con ellos, cuando lo que pasó es que el gobierno mexicano pidió a la casa real española que se sumaran a los actos en los que el gobierno mexicano pedía perdón de manera simbólica a los pueblos indígenas por el trato recibido por aquel entonces en el marco en el que el gobierno trata de reescribir la historia para que no comience con la conquista. No es nada tan polémico ni…   » ver todo el comentario
par #76 par
#50 Ni sabia esta historia. Si es cierta, que papel mas lamentable por parte de la Casa Real.
#24 poxemita
#9 con menos de 6 millones de habitantes no van mal.
#16 burgerconqueso
Parece un meme de „cuando lo ves en Aliexpress y cuando te llega“ xD
#48 guuilesmiz
Se van a limpiar el adn también? Por qué la absoluta mayoría son mestizos, descendientes de aquellos conquistadores / colonizadores que fueron para allá (y no de los que se quedaron aquí).
#58 joseac *
Pues podían quitar el escudo también, no creo que aquellos pueblos tuvieran escudos, y con corona encima {0x1f606} {0x1f606} {0x1f606} .....
#35 javic
Tiene más sentido que transcendencia.
Sacronte #81 Sacronte
Pero de donde salen la panda de lunáticos de este envio por dios? xD Se os nota escocidos y nostalgicos de un antiguo imperio.
Paisos_Catalans #63 Paisos_Catalans
ahora, cual de los cientos de pueblos extinguidos por los "nativos" ganadores, que seguramente son los habitantes realmente originarios, se han olvidado poner?
#34 endy
Ahora solo les queda limpiar el idioma, y sus nombres y apellidos.
Enhorabuena por ese retraso
#49 El_Pobrecito_Hablador
Con eso se les van a solucionar todos sus problemas, verás como sí.
Chepacoleta #41 Chepacoleta *
Si no fuera por nosotros todavía estarían rodando cabezas pirámide abajo. Que no sé flipen tanto
par #77 par
#41 O no, tampoco te flipes tu tanto (que ademas tampoco se han 'flipado tanto').
Sacronte #80 Sacronte
#77 Claro, es que estos personajes se creen que en Europa en 1500 eran supertolerantes y no se mataba a nadie. Suena muy feo lo de sacrificios humanos, aqui quemar en la hoguera y colgarte por cualquier chorrada está mejor visto xD
