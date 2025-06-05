edición general
BYD se gasta más de 1.000.000.000 € (1.080 millones) en subirle el sueldo a sus 900.000 trabajadores

Ya no queda nada de aquella China aislada que ofrecía trabajos precarios y productos de mala calidad. En apenas una generación el gigante asiático ha despertado de su letargo para convertirse en la mayor de las potencias industriales del planeta. El sector de la automoción demuestra, como ningún otro, el gran avance del país. A pesar de su éxito, la industria del automóvil chino vive un momento delicado. Las elevadas cifras de ventas camuflan un problema de competencia.

Gry #1 Gry
Estupenda noticia, la industria europea recuperando competitividad pasito a pasito.

diario-octubre.com/2025/06/05/volkswagen-35-000-trabajadores-despedido
#3 surco *
Que buenos son los padres Salesianos, que buenos son que nos llevan de excursión.....tralaraaaa
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Pues muy bien.
#4 Tronchador.
Un problema de competencia... Estos chinos, a ver cuándo aprenden a montar un oligopolio que impida la innovación a toda costa hasta quedar obsoleto por la industria de otro país emergente donde hayan deslocalizado la producción...
