Alumnos que dan miedo

Hace un par de días, una profesora me envió un testimonio que pone los pelos de punta. Todos los testimonios que recibo son sobrecogedores, ninguna violencia es menor, pero en este caso se refiere a una tendencia social especialmente espinosa: la violencia de los alumnos contra las mujeres docentes.
| etiquetas: educación , violencia aulas , mujeres docentes
Negar esa realidad es lo que ha creado el monstruo que con comentarios como el tuyo se sigue alimentando.
Negar esa realidad es lo que ha creado el monstruo que con comentarios como el tuyo se sigue alimentando.
El que niega la realidad y realmente es peligroso es el tuyo, ya que supone que el problema de la educación es que a las profesoras se las ataca porque unos gilipollas en redes atacan a las mujeres. Ese no es el motivo, a una mujer le dirán paranoica, menopausica, o lo que sea. Y a un tio le dirán gordo, calvo, maricón o lo que se tercie.
Y eso es PELIGROSÍSIMO, porque a los que se ataca es a… » ver todo el comentario
Ante eso la solución es exactamente la contraria de lo que se dice en el artículo que es tener miedo. Si para hacer una guardia de patio necesitas un compañero/a… » ver todo el comentario
Ahora te tacharán poco menos que de machista
Confio en que al alumnado que sufre bullying no le vengas con eso de que deberían plantarle cara a los agresores y hacerse respetar... Porque si lo hicieras... en fin, no estarías siendo buena persona, por eso de culpabilizar a la víctima, entre otras cosas.
Vamos a ver, que en el artículo hablan como si las profesoras fueran las únicas víctimas, y eso porque son mujeres.
Y una mierda.
La educación es una mierda porque no hay el más mínimo respeto a la figura del profesorado, sea hombre o mujer. Y no lo hay como sociedad, y especialmente por parte de las… » ver todo el comentario
Si tú agredes o humillas gravemente a alguien y al día siguiente estás delante de un juez y al otro cumpliendo medidas correctivas, se atajaba el problema sobre la marcha.
El principal problema es ese, la falta de autoridad de los docentes, antes te daba una ostia el docente y luego tus padres. Ahora le dicen algo al niño y los padres amenazan al profesor. No se como podría resolver esta situación, pero me da que nos tendremos que volver tercermundistas para que se vuelva a valorar la educación.
Porque lo que digo es la puñetera realidad, pero se ve a que muchos les desmonta el chiringuito.
Antes aún tenían vergüenza pero últimamente están desatados. Sólo hay que ver comentarios de analfabetos funcionales por las redes, muy creciditos en el anonimato siendo don nadies amargados en la realidad.
A mí me parece mejor plan a la larga.
Un abrazo y ánimo con lo tuyo.
A ver si lo que pasa es que sólo ves la parte del problema que te toca a ti y no eres capaz de pensar en el problema de fondo.
Y la verdad es que me desanimo con respecto al futuro que nos va a tocar cuando leo cosas como la que afirmas. Pero muchas gracias por el abrazo.
Saluditos
#23 No, para nada, cada vez hay más mujeres. Es cierto que hay asignaturas como informática, tecnología o educación física que son mayoritariamente masculinas pero en el resto (incluso en matemáticas o física, aunque ahí esté más cerca del 50%) son mayoría las mujeres. Y, como te digo, cada vez hay más.
Ahora que el mercado laboral está mucho más precario que hace veinte años, muchos hombres lo ven como una salida profesional.
Incluso algunos departamentos como Tecnología o Educación Física son campos de nabos.
¿A que no?
Porque, con tu reduccionismo de que se ataca al profesorado por sexismo, a tenor de tus votos...
Aunque después dices otras cosas en tus comentarios, que curioso.
Como si estuvieras ante la realidad que vives y lo que defiendes de cara a la galeria
Sobre lo que dices que debería de haber más profesores varones, cada vez hay más; de hecho en asignaturas como Educación Física son muy raras las profesoras.
Luego en Matemáticas, en Física y Química o en Tecnología, o está bastante parejo o incluso hay algo más de hombres.
Lo que sí que era un coto femenino son los idiomas; aunque cada vez hay más profesores de inglés, francés o alemán.
Todo esto hablando de secundaria, en primaria sí que hay más tías ¿Lo de poner cotas de hombres? Se podría hacer un debate y ver las razones tradicionales de por qué la enseñanza atrae más a las mujeres (que las hay).
A lo mejor es porque piensas que hay que meter cuotas para que las estudien más mujeres ¿no?
Que digo yo, que serán importantes todas las asignaturas, o es que en eso también vas haciendo distinciones.
Por cierto, la educación va mal por la falta de respeto a TODOS los profesores, no solo a las mujeres.
Lo digo por tu negativo de antes, que en el fondo eres una incoherente.
Más que cupos, prefiero medidas que garanticen la variedad de personas, por ejemplo, no sobrevalorar las faltas de ortografía en las pruebas de acceso, porque persianas disléxicas puedan importarles también clases a los chavelas. Algunos se llevarán las manos a la cabeza por esto, pero lo importante de un profesor no es tanto ser perfecto, sino enseñar a mejorar, a… » ver todo el comentario
Pero para eso hay que sacar la cabeza de la arena
Aquí el problema no va de que se trate mal a una mujer profesora y bien a un hombre profesor.
Trivializar esto como que solo es un problema feminista es un gran error, porque la siguiente generación no es que esté fallando en la coeducación (que también) es que está fallando en toda la educación. Y eso nos destrozará como pais.
Modelos de derecha agresivos, abusivos, machistas
Porque creo que se por dónde vas y también creo que no lees más de una frase. O que de compresión lectora poquito.
O hasta algo mejor, que todo lo que salga de tu cámara de eco es mentira, facha, caca y pis
A ver si ahora todo lo que sale por su boca hay que aceptarlo sin rechistar...
Las ideas y las opiniones se discuten y no tiene por qué haber nada malo en llevarse la contraria, siempre y cuando se haga desde el respeto y la educación.
Los menores la pagan con sus profesoras porque ya no pueden decirle a sus mujeres cómo tiene que vestir o con quién deben juntarse.
Probablemente, su actitud agresiva y despectiva hacia las mujeres que les dan clase sea consecuencia de que ahora el consentimiento esté en el centro y de que se haya puesto fin a la cultura de la violación.
Vamos a ver, que en el artículo hablan como si las profesoras fueran las únicas víctimas, y eso porque son mujeres.
Y una mierda."
"Una de las pocas profesiones que SÍ debería tener cupos de género es el de profesor. Los chavales necesitan modelos a seguir masculinos, necesitan la figura del… » ver todo el comentario
Luego claro, a las profesoras del régimen si les levantabas la voz te caía una buena.
Y ahora el neo trifacho (PP-VOX-ALVISE) recupera las malas artes del Franquismo.
Algunos tienen que ganarse en la realidad su oposición, su sueldo, su
vocaciónpropósito de vida y esas cosas.
Ni tienen pasión ni vocación, ni luz ni tacto para enseñar con paciencia. Ni nada.
Algunos profes, siendo barro y fandango, quieren porcelana fina. Ea también.
He dicho.
La migración, las y los chavales criados sin padres que se desloman a trabajar 60 horas a la semana. ¿Quién educa a los chavales? dímelo tu pantallita..