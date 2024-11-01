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Alumnos que dan miedo

Alumnos que dan miedo

Hace un par de días, una profesora me envió un testimonio que pone los pelos de punta. Todos los testimonios que recibo son sobrecogedores, ninguna violencia es menor, pero en este caso se refiere a una tendencia social especialmente espinosa: la violencia de los alumnos contra las mujeres docentes.

| etiquetas: educación , violencia aulas , mujeres docentes
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60 comentarios
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Comentarios destacados:                
#15 #13 El artículo puede ser de la Fallarás o de Pepita la cantaora, la carta a la que aduce es tal cual lo que pasa en los institutos, al profesorado se lo denigra y a las mujeres profesoras, además, se las desprecia por ser mujeres (pues en el tiktok ha salido el "bro" diciéndoles lo malas que son las mujeres que defienden sus derechos porque son todas unas locas feministas)

Negar esa realidad es lo que ha creado el monstruo que con comentarios como el tuyo se sigue alimentando.
BastianBaltasarBux #15 BastianBaltasarBux
#13 El artículo puede ser de la Fallarás o de Pepita la cantaora, la carta a la que aduce es tal cual lo que pasa en los institutos, al profesorado se lo denigra y a las mujeres profesoras, además, se las desprecia por ser mujeres (pues en el tiktok ha salido el "bro" diciéndoles lo malas que son las mujeres que defienden sus derechos porque son todas unas locas feministas)

Negar esa realidad es lo que ha creado el monstruo que con comentarios como el tuyo se sigue alimentando.
26 K 228
#17 tropezon *
#15 El artículo miente, y además deliberadamente (con la finalidad pecunaria de la periolista esta)
El que niega la realidad y realmente es peligroso es el tuyo, ya que supone que el problema de la educación es que a las profesoras se las ataca porque unos gilipollas en redes atacan a las mujeres. Ese no es el motivo, a una mujer le dirán paranoica, menopausica, o lo que sea. Y a un tio le dirán gordo, calvo, maricón o lo que se tercie.

Y eso es PELIGROSÍSIMO, porque a los que se ataca es a…   » ver todo el comentario
9 K 1
#37 tremolantepenacho
#15 No, la carta no es tal cual lo que pasa en los institutos. Es exactamente como dice #13. Los alumnos problemáticos (que no son todos ni mucho menos) van a buscar lo que más te moleste cuando quieran enfrentarse contigo. Da igual que seas hombre o mujer, buscarán un "defecto" para hincar el diente y encontrar sangre.

Ante eso la solución es exactamente la contraria de lo que se dice en el artículo que es tener miedo. Si para hacer una guardia de patio necesitas un compañero/a…   » ver todo el comentario
4 K 38
#40 tropezon
#37 Ui, lo que has dicho.
Ahora te tacharán poco menos que de machista
0 K 19
BastianBaltasarBux #50 BastianBaltasarBux *
#37 ¿Estás diciendo que la culpa es de las profesoras que en vez de tener miedo deberían tener un par de ovarios y hacerse respetar? Espero estar entendiendo mal.

Confio en que al alumnado que sufre bullying no le vengas con eso de que deberían plantarle cara a los agresores y hacerse respetar... Porque si lo hicieras... en fin, no estarías siendo buena persona, por eso de culpabilizar a la víctima, entre otras cosas.
2 K 30
D303 #1 D303
Yo no voy a decir que con Franco se vivía mejor porque es mentira. Pero yo le faltaba al respeto al profesor y primero me castigaban en el colegio y mi padre me daba dos cachetes en el culo al enterarse al recogerme. Ese principio de autoridad se ha perdido con el paradigma de los padres/amigos y no, un padre es un padre y debe educar, un amigo es el que corre a tu lado detrás del balón en el recreo.
8 K 92
BastianBaltasarBux #11 BastianBaltasarBux
#1 El problema más grave es la humillación a las profesoras por ser mujeres y si se quejan es que son unas histéricas feministas. Y sí, esto es real.
16 K 171
#13 tropezon *
#11 No, el problema es ir de victimas porque la fallarás quiere seguir con su película para ganar más dinero, ya que como periodista no se comería una mierda sin hablar solo de feminismo.

Vamos a ver, que en el artículo hablan como si las profesoras fueran las únicas víctimas, y eso porque son mujeres.
Y una mierda.
La educación es una mierda porque no hay el más mínimo respeto a la figura del profesorado, sea hombre o mujer. Y no lo hay como sociedad, y especialmente por parte de las…   » ver todo el comentario
17 K 21
Guanarteme #19 Guanarteme
#13 La educación podrá ser una "mierda" en cuanto a disciplina porque la justicia es una mierda.

Si tú agredes o humillas gravemente a alguien y al día siguiente estás delante de un juez y al otro cumpliendo medidas correctivas, se atajaba el problema sobre la marcha.
3 K 55
#22 tropezon
#19 Trivializar esto como que solo es un problema feminista es un gran error, porque la siguiente generación no es que esté fallando en la coeducación (que también) es que está fallando en toda la educación. Y eso nos destrozará como pais.
0 K 19
MR_samson #45 MR_samson
#3 Ufff... No se si es modo irónico, pero yo estoy con lo que dice #13 En mi epoca de la ESO, había profesores que eran tratados como peleles y por otro lado, recuerdo sobre todo a una profesora de Lengua Española que nadie le tosía. Es más una cosa de carácter que de género, si bien por genética puede haber un mayor número de hombres con más "mala follá".
El principal problema es ese, la falta de autoridad de los docentes, antes te daba una ostia el docente y luego tus padres. Ahora le dicen algo al niño y los padres amenazan al profesor. No se como podría resolver esta situación, pero me da que nos tendremos que volver tercermundistas para que se vuelva a valorar la educación.
1 K 25
#46 tropezon
#45 Pues creo que he atacado al modus vivendi de unos cuantos por aquí.

Porque lo que digo es la puñetera realidad, pero se ve a que muchos les desmonta el chiringuito.
0 K 19
#58 solnegre
#13 Es necesaria una reforma legislativa seria, se tiene que intervenir, porque estos chavales seran problemas muy serios dentro de unos años. Se tiene que actuar contra estas conductas con severidad, lo primero de todo es investigar el entorno familar, para esto hace falta funcionariado especifico, formadores, centros, etc. En una palabra inversión. Pero si no se actua esto ira a mas y las consecuencias no solo las sufriran el profesorado, si no toda la sociedad y sobre todo el alumno que esta arruinando su vida.
0 K 9
Alfon_Dc #59 Alfon_Dc
#11 hay cosas más graves..por ejemplo profesoras que hacen bullying a alumnos.
0 K 14
Peazo_galgo #53 Peazo_galgo
#1 evidentemente hemos pasado de un extremo a otro... Porque en época franquista aprovechando su figura de autoridad incuestionable, había profesores y profesoras que martirizaban a los alumnos cosa mala (incluyendo físicamente) y éstos no tenían ninguna herramienta para defenderse porque sus padres tendían a no creerles por defecto...y muchos de esos niños son los padres de ahora que recuerdan eso y por tanto tienen una infinita desconfianza al profesorado aunque no tengan nada que ver con…   » ver todo el comentario
0 K 10
KLKManin #2 KLKManin
” yo misma he visto cómo ha ido creciendo el rechazo de una parte del alumnado, chicos, a las charlas sobre igualdad en institutos." No me lo puedo creer... Será necesarias más charlas y turras para enderezarlos. Atarlos como en la Naranja Mecánicam. Seguro que esa es la solución y se vuelven feministas.
11 K 87
#28 lamonjamellada
#2 o carnets para padre. Sería mucho mejor. Que peña con capacidad de análisis de un macaco se reproduzca no es una buena noticia para nadie, empezando por su prole.
Antes aún tenían vergüenza pero últimamente están desatados. Sólo hay que ver comentarios de analfabetos funcionales por las redes, muy creciditos en el anonimato siendo don nadies amargados en la realidad.
A mí me parece mejor plan a la larga.
3 K 1
#30 tropezon
#28 Es que el problema es la falta de respecto al profesorado, no a las mujeres profesoras
1 K 30
#32 lamonjamellada
#30 ves lo que digo de la falta de capacidad de análisis?
Un abrazo y ánimo con lo tuyo.
3 K 30
#38 tropezon *
#32 ¿Seguro que el que tiene poca capacidad de análisis soy yo?

A ver si lo que pasa es que sólo ves la parte del problema que te toca a ti y no eres capaz de pensar en el problema de fondo.

Y la verdad es que me desanimo con respecto al futuro que nos va a tocar cuando leo cosas como la que afirmas. Pero muchas gracias por el abrazo.
Saluditos
0 K 19
#3 lordban *
Una de las pocas profesiones que SÍ debería tener cupos de género es el de profesor. Los chavales necesitan modelos a seguir masculinos, necesitan la figura del mentor, y necesitan la disciplina que solo un hombre adulto que ha pasado por sus mismas etapas puede inculcar. Todo lo demás son lloros de ideólogos que no entienden como funciona la realidad. Todos los meses salen noticias, artículos de opinion y quejas como esta que al final son lo mismo y es el resultado de la misma cagada básica. A eso añádele la vuelta del péndulo contra el feminismo tóxico, del que muchas profesoras seguro han tomado parte, así que este es el resultado.
12 K 65
#7 Forestalx
#3 hay muchas más profesoras que profesoros. En todos los niveles. Y si te vas a primaria o infantil los profesoros ya son una anécdota.
0 K 10
#9 tropezon
#7 Es que es eso de lo que se queja @lordban
0 K 19
#39 elrolo
#7 pásate por una escuela de ingenieria.
1 K 22
felpeyu2 #12 felpeyu2
#3 en secundaria los profesores son un 35-40%, así que modelos masculinos hay. Lo que creo que ocurre es que muchos jóvenes varones están muy atraídos por ideología de ultraderecha de las redes sociales.
7 K 71
#14 guillersk
#12 esa es la consecuencia
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#42 tremolantepenacho
#12 Más bien somos un 25-30% en secundaria
#23 No, para nada, cada vez hay más mujeres. Es cierto que hay asignaturas como informática, tecnología o educación física que son mayoritariamente masculinas pero en el resto (incluso en matemáticas o física, aunque ahí esté más cerca del 50%) son mayoría las mujeres. Y, como te digo, cada vez hay más.
2 K 32
Guanarteme #48 Guanarteme
#42 Pasa una cosa: tradicionalmente se metían muchas mujeres en enseñanza porque es un curro que se compatibiliza muy bien con la crianza de la prole (tu horario laboral es el del colegio de tus hijos).

Ahora que el mercado laboral está mucho más precario que hace veinte años, muchos hombres lo ven como una salida profesional.
0 K 16
Guanarteme #44 Guanarteme
#12 En mi centro estamos bastante a la par; pero es verdad que entre los que están a punto de jubilarse hay muchísimas más mujeres.

Incluso algunos departamentos como Tecnología o Educación Física son campos de nabos.
1 K 28
#55 tropezon
#44 Pero, ¿en esa división no estás contando a los LGTBI?
¿A que no?

Porque, con tu reduccionismo de que se ataca al profesorado por sexismo, a tenor de tus votos...
Aunque después dices otras cosas en tus comentarios, que curioso.

Como si estuvieras ante la realidad que vives y lo que defiendes de cara a la galeria :troll:
0 K 19
JuanCarVen #21 JuanCarVen
#3 Bonita forma de justificar el machismo "soy luchador contra el feminismo tóxico".
5 K 66
Guanarteme #23 Guanarteme
#3 Y cómo no, la culpa es del feminismo, ya... :palm:

Sobre lo que dices que debería de haber más profesores varones, cada vez hay más; de hecho en asignaturas como Educación Física son muy raras las profesoras.

Luego en Matemáticas, en Física y Química o en Tecnología, o está bastante parejo o incluso hay algo más de hombres.

Lo que sí que era un coto femenino son los idiomas; aunque cada vez hay más profesores de inglés, francés o alemán.

Todo esto hablando de secundaria, en primaria sí que hay más tías ¿Lo de poner cotas de hombres? Se podría hacer un debate y ver las razones tradicionales de por qué la enseñanza atrae más a las mujeres (que las hay).
3 K 56
SlayerNina #33 SlayerNina
#3 Perdona que te diga, pero en las asignaturas "importantes" (las STEM) los profesores son casi siempre varones. Pero nada, vamos a meter hombres mediocres a impartir clase por cuota, a ver qué pasa con la educación
5 K 25
#52 ZiiZ
#33 ¿Ese no es el mismo argumento que utilizan los "bros" para desprestigiar a las bomberas o policías?
0 K 6
#57 tropezon *
#33 ¿Por qué son importantes las asignaturas STEM?
A lo mejor es porque piensas que hay que meter cuotas para que las estudien más mujeres ¿no?

Que digo yo, que serán importantes todas las asignaturas, o es que en eso también vas haciendo distinciones.

Por cierto, la educación va mal por la falta de respeto a TODOS los profesores, no solo a las mujeres.
Lo digo por tu negativo de antes, que en el fondo eres una incoherente.
0 K 19
#41 disecain
#3 “ necesitan la disciplina que solo un hombre adulto que ha pasado por sus mismas etapas puede inculcar” llevaba tiempo sin leer una casposidad mayor” y soy padre…
2 K 26
#49 mcfgdbbn3 *
#3: ¿Cupos de género? Por lo general los profesores suelen ser variados en genero, al menos en CyL.

Más que cupos, prefiero medidas que garanticen la variedad de personas, por ejemplo, no sobrevalorar las faltas de ortografía en las pruebas de acceso, porque persianas disléxicas puedan importarles también clases a los chavelas. Algunos se llevarán las manos a la cabeza por esto, pero lo importante de un profesor no es tanto ser perfecto, sino enseñar a mejorar, a…   » ver todo el comentario
0 K 10
mmlv #20 mmlv
Le unimos la falta de respeto y valoración a los docentes en general, la falta de educación cívica en los hogares y el acceso de los chavales a contenido tóxico a través de las redes y tenemos la tormenta perfecta.
3 K 54
#5 guillersk
Ya según empieza "mujeres docentes" y no "profesoras" empezamos a ver parte del problema.


Pero para eso hay que sacar la cabeza de la arena
5 K 52
#10 tropezon *
#5 #6 Es que lo ha escrito la fallarás, que como es una mierda de periodista ha buscado su éxito en ser la más "feminista" (en lo que ella cree que debe ser una mujer concenciada) del mundo mundial
0 K 19
Sacronte #24 Sacronte
Madre mia la piara que de ha juntado aqui a comentar :palm:
3 K 43
Elbaronrojo #6 Elbaronrojo
Vaya artículo como si solo sufrieran las profesoras a los alumnos maleducados e irrespetuosos y a sus padres. El último año antes de entrar la eso en primero de bup anda que no tuvo que aguantar el tutor con aquella jauría de...., no encuentro la palabra adecuada para definirlos, pero suspendió a toda la clase excepto a dos.
2 K 32
SlayerNina #31 SlayerNina
Pues yo sí lo he visto como alumna y como profesora. Los alumnOs que se portan bien con los profesores les faltan el respeto a las profesoras (o directamente las ignoran)
5 K 31
#35 tropezon
#31 Pues siento decirte que tienes un problema gordo con tu visión tan sesgada. Eso si es verdad, claro.
Aquí el problema no va de que se trate mal a una mujer profesora y bien a un hombre profesor.
Trivializar esto como que solo es un problema feminista es un gran error, porque la siguiente generación no es que esté fallando en la coeducación (que también) es que está fallando en toda la educación. Y eso nos destrozará como pais.
0 K 19
#26 carcamal
Hacia las mujeres docentes, claro los hombres docentes no sufren violencia. Es violencia hacia los docentes no le empecéis a meter el sesgo de género a todo.
2 K 28
#8 omega7767
el impacto de la derechizacion de la sociedad y el Feminismo radical

Modelos de derecha agresivos, abusivos, machistas
1 K 22
Brill #18 Brill
Alucinante la de comentarios que hacen precisamente lo que se queja la autora, que si una mujer se queja de este tipo de ataques es que exagera, que es una histérica, que es una puta...
7 K 20
#25 tropezon
#18 ¿Qué comentarios has leído tu?
Porque creo que se por dónde vas y también creo que no lees más de una frase. O que de compresión lectora poquito.

O hasta algo mejor, que todo lo que salga de tu cámara de eco es mentira, facha, caca y pis
2 K 19
#51 IlTrabuco
#18 Lo que es alucinante es esta nueva tendencia de decir que es agresivo y violento llevar la contraria al discurso de una mujer.
A ver si ahora todo lo que sale por su boca hay que aceptarlo sin rechistar...

Las ideas y las opiniones se discuten y no tiene por qué haber nada malo en llevarse la contraria, siempre y cuando se haga desde el respeto y la educación.
0 K 6
#4 Pitchford
Los menores son dioses en la calle, en casa depende..
0 K 17
Gotsel #16 Gotsel *
Se ve que la sobredosis de políticas moradas no ha tenido el efecto esperado en los chavales... Quién lo iba a sospechar, si solo buscan la igualdad plena!
0 K 16
#36 beltraneja
#16 la cosa va al revés, el tratar de hacer parecer a todas las feministas histéricas es consecuencia de que las mujeres exijan sus derechos. A nadie le gusta perder privilegios, a los machistas tampoco.
1 K 17
#47 IlTrabuco
#36 claro, claro, qué análisis más sagaz!
Los menores la pagan con sus profesoras porque ya no pueden decirle a sus mujeres cómo tiene que vestir o con quién deben juntarse.

Probablemente, su actitud agresiva y despectiva hacia las mujeres que les dan clase sea consecuencia de que ahora el consentimiento esté en el centro y de que se haya puesto fin a la cultura de la violación.
0 K 6
Gotsel #56 Gotsel
#36 pero qué privilegios ni privilegios piensan perder unos crios que han nacido hace 4 días!!
0 K 16
Brill #54 Brill
"No, el problema es ir de victimas porque la fallarás quiere seguir con su película para ganar más dinero, ya que como periodista no se comería una mierda sin hablar solo de feminismo.

Vamos a ver, que en el artículo hablan como si las profesoras fueran las únicas víctimas, y eso porque son mujeres.
Y una mierda."

"Una de las pocas profesiones que SÍ debería tener cupos de género es el de profesor. Los chavales necesitan modelos a seguir masculinos, necesitan la figura del…   » ver todo el comentario
0 K 12
#60 slender_1
En la Guerra Civil los franquistas fueron especialmente duros con el profesorado.

Luego claro, a las profesoras del régimen si les levantabas la voz te caía una buena.

Y ahora el neo trifacho (PP-VOX-ALVISE) recupera las malas artes del Franquismo.
0 K 10
Yorga77 #27 Yorga77
Recuerdo una profesora en los lejanos años 80/90 en mi colegio que tenia pinta de descargar barcos en su tiempo libre, que te cogía por el pelo de las sienes te levantaba y te gritaba al oído asta que llorabas o en un caso de meabas encima. Dejo claro que tenias que hacerla muy gorda para eso y a mi nunca me paso, y eso que era un niño algo inaguantable. Me pregunto que acción tomaría con estos futuros sacos de mierda. Aunque seguro que se jubilo hace una era geológica. ?( ?( ?( Mi saludo señora Mari este donde este.
0 K 10
Spirito #29 Spirito *
A ver... algunos profes son más de mantequilla, creo.

Algunos tienen que ganarse en la realidad su oposición, su sueldo, su vocación propósito de vida y esas cosas.

Ni tienen pasión ni vocación, ni luz ni tacto para enseñar con paciencia. Ni nada.

Algunos profes, siendo barro y fandango, quieren porcelana fina. Ea también.

He dicho.
0 K 9
#34 To_lo_loco
Tantos comentarios y el elefante en la habitación….

La migración, las y los chavales criados sin padres que se desloman a trabajar 60 horas a la semana. ¿Quién educa a los chavales? dímelo tu pantallita..
0 K 7
#43 _4278
debo ser el único que vivió los 80 y 90, que a todos les parece que era todo calma y respeto
0 K 6

menéame