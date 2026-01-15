edición general
12 meneos
20 clics
Yolanda Díaz tiende la mano a Podemos para ir juntos en 2027 con un proyecto de 5 puntos: "Es una urgencia democrática"

Yolanda Díaz tiende la mano a Podemos para ir juntos en 2027 con un proyecto de 5 puntos: "Es una urgencia democrática"

Yolanda Díaz ya tiene la vista puesta en 2027. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo cree necesario un "abordaje democrático" para ganar las próximas elecciones generales ante la "situación de emergencia y de excepcionalidad absoluta" que vive España y tiende la mano a Podemos para reinventar una nueva unidad de la izquierda como la del 23 de julio de 2023.

| etiquetas: sumar , podemos
10 2 0 K 207 politica
15 comentarios
10 2 0 K 207 politica
angelitoMagno #9 angelitoMagno
Para los vagos que no quieran leer la noticia, los cinco puntos son:
vivienda, desigualdad, pobreza infantil, ingresos públicos y fiscalidad
1 K 29
Destrozo #13 Destrozo *
#9 eso son temas, no puntos. decir eso es no decir nada. Podría salir incluso del PSOE o del PP.
Haced un poco de esfuerzo y concretad. No sé, limitación de viviendas en propiedad, RBU, limitación sueldos máximos, fijación precios de alimentos, salida de la OTAN....
0 K 10
angelitoMagno #15 angelitoMagno
#13 Haced un poco de esfuerzo y concretad.
No soy Yolanda Díaz, pídele a ella que concrete xD xD
0 K 17
angelitoMagno #11 angelitoMagno
Recordemos los 6 puntos para "reventar a la derecha" que propone Podemos

www.meneame.net/story/podemos-lanza-plan-reventar-derecha-intervenir-c
- Reformar el CGPJ
- Bajar el precio de los alquileres por ley
- Nacionalización de empresas
- Regularización de migrantes
- Apoyo al movimiento antifascista
- Referéndum sobre la monarquía

Así de primeras, solo coinciden en un punto. (vivienda)
0 K 17
Supercinexin #12 Supercinexin
LOOOOOOL

La que jodió Unidas Podemos, destrozó la coalición de izquierdas y se largó a montarse su propio partido para ser ella Presidenta, ahora "tiende la mano" xD

jajajajaja joder, qué poca vergüenza.
0 K 16
mente_en_desarrollo #8 mente_en_desarrollo
Este es el camino.

Ahora solo hace falta que los ningunee como en las pasadas generales.
Y que Podemos se deje de egos y pureza ideológica y acepte remar al ritmo de la mayoría y no del propio.
1 K 14
JackNorte #6 JackNorte
Si , pero vetamos a la candidata xD
0 K 11
Destrozo #7 Destrozo
Y cuáles son los 5 puntos?
0 K 10
#1 _219 *
Divide y vencerás...vhay que dejar que el voto de la derecha se desangre entre tres: PP, VOX y SALF
0 K 9
#3 covacho
Ganar las próximas elecciones.

Ja, ja, ja, ja, ja.
0 K 9
Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
Maravilloso!
0 K 7
#4 Hynkel
Coleta Morada ahora mismo se la tiene jurada a Sánchez. La antigua pinza PP + IU vuelve. Y no precisamente en forma de chapas.
0 K 7
#5 Donald
Me parece bien, pero al diputado de podemos que le ponga detras de la columna en el hemiciclo.
0 K 7
#14 albertlgv11
Podemos tiene un punto, feminismo, que lo compró, pero parece que no tienen otros o el resto les lleva siempre al mismo
0 K 6

menéame