Yolanda Díaz tiende la mano a Podemos para ir juntos en 2027 con un proyecto de 5 puntos: "Es una urgencia democrática"

Yolanda Díaz ya tiene la vista puesta en 2027. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo cree necesario un "abordaje democrático" para ganar las próximas elecciones generales ante la "situación de emergencia y de excepcionalidad absoluta" que vive España y tiende la mano a Podemos para reinventar una nueva unidad de la izquierda como la del 23 de julio de 2023.