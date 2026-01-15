Yolanda Díaz tiende la mano a Podemos para ir juntos en 2027 con un proyecto de 5 puntos: "Es una urgencia democrática"

Yolanda Díaz ya tiene la vista puesta en 2027. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo cree necesario un "abordaje democrático" para ganar las próximas elecciones generales ante la "situación de emergencia y de excepcionalidad absoluta" que vive España y tiende la mano a Podemos para reinventar una nueva unidad de la izquierda como la del 23 de julio de 2023.
vivienda, desigualdad, pobreza infantil, ingresos públicos y fiscalidad
Haced un poco de esfuerzo y concretad. No sé, limitación de viviendas en propiedad, RBU, limitación sueldos máximos, fijación precios de alimentos, salida de la OTAN....
No soy Yolanda Díaz, pídele a ella que concrete
www.meneame.net/story/podemos-lanza-plan-reventar-derecha-intervenir-c
- Reformar el CGPJ
- Bajar el precio de los alquileres por ley
- Nacionalización de empresas
- Regularización de migrantes
- Apoyo al movimiento antifascista
- Referéndum sobre la monarquía
Así de primeras, solo coinciden en un punto. (vivienda)
La que jodió Unidas Podemos, destrozó la coalición de izquierdas y se largó a montarse su propio partido para ser ella Presidenta, ahora "tiende la mano"
jajajajaja joder, qué poca vergüenza.
Ahora solo hace falta que los ningunee como en las pasadas generales.
Y que Podemos se deje de egos y pureza ideológica y acepte remar al ritmo de la mayoría y no del propio.
Ja, ja, ja, ja, ja.