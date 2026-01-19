edición general
Vox plantea cerrar Les Escuelines, con 4.200 alumnos en toda Asturies

Vox vuelve a pedir el cierre y la privatización de Les Escuelines, la red pública de 0 a 3 años a la que asisten más de 4.200 niños y niñas, y que da empleo a más de 900 personas, principalmente educadoras. Para el diputado Javier Jové, se trata de “populismo presupuestario” que conlleva el “despilfarro” del dinero de los asturianos, y ha pedido cerrar la red pública y subvencionar guarderías privadas, ya sea a través de conciertos o de un cheque a las familias

Andreham #2 Andreham
Es decir que el valiente hijo de puta psicópata quiere cerrar escuelas infantiles que tienen a 4k de crios y 1k de personas currando (siendo sinceros me parece mucho un ratio 4:1, la verdad, supongo que en esos 900 irán incluidos hasta el repartidor de amazon que trae las tizas) porque "populismo presupuestario" (??????????????????? de qué coño habla el infraser) y lo considera un "despilfarro" (no como su sueldo, claramente) y la alternativa que da es SUBVENCIONAR NEGOCIOS PRIVADOS PARA QUE HAGAN EXACTAMENTE LO MISMO.

Madre mía.

En serio.

Quién cojones escucha eso y dice "mmm si, les votaré".
7 K 74
AlaarLowe #7 AlaarLowe *
#2 SUBVENCIONAR NEGOCIOS PRIVADOS PARA QUE HAGAN EXACTAMENTE LO MISMO.

Yo estoy por esas.

Luego te cuelan 3,6 millones de empleados públicos y funcionarios del estado, 5.000 por cada 1.000 millones que gastan las AAPP (la media del IBEX es de unos 2.000) y te los comes con patatas con "la excusa de los servicios públicos"

Con sueldos un 30-40% superiores a la media, por cierto.

Ya no cuela, lo siento

Aquí, lo de los sueldos:

www.google.com/amp/s/amp.antena3.com/noticias/economia/funcionarios-co
1 K 5
sotillo #10 sotillo
#7 Tu si que no cuelas
1 K 14
AlaarLowe #13 AlaarLowe *
#10 #11 #12 trabajadores públicos, no agolparse para responder :-D :-D :-D
0 K 6
angelitoMagno #11 angelitoMagno
#7 ¿Qué estás proponiendo? ¿Pagar menos a la gente por el mismo trabajo para mejorar la economía?
1 K 25
AlaarLowe #14 AlaarLowe
#11 Pagar menos a la gente por el mismo trabajo para mejorar la economía?

Claro, sobre todo la del que te paga ese 30-40% que cobras más que el de la privada
0 K 6
#12 detectordefalacias
#7 Vamos, a ti lo que te cuela es que, el dinero, en lugar de repartirlo entre los trabajadores que hacen el trabajo, se lo demos a uno para que se lo lleve calentito, regalándole infraestructura pagada por todos, de un servicio de menor calidad, por el que además tendremos que pagar y encima pague menos a los trabajadores.

¿Eso para que? ¿Qué ganas tu con ello?
0 K 10
AlaarLowe #15 AlaarLowe
#12 se lo demos a uno para que se lo lleve calentito

Claro, lo prefiero.

Seguro que ese no tiene un contrato para toda la vida
0 K 6
#4 AlexGuevara
Unga, unga! con V????X, todos directos de vuelta a las cuevas!
2 K 34
#1 Suleiman
Menudos trumpistas....
1 K 30
sotillo #9 sotillo
#1 Quieren áticos en la playa
0 K 11
#3 A_S
Pueden pedir misa que en Asturias no pintan una mierda
1 K 27
#6 poxemita
Cerrarlas no, pero trolear pidiendo una cuota de hombres en un trabajo fuertemente feminizado estaría bien.

Y el tema de la educación 0 a 3 es algo que tenemos pendiente.

Y por último "El coste de cada plaza en estas guarderías es de 9.100 euros de media por bebé”, mientras que en las guarderías concertadas el coste por alumno es de 1.973 euros."

Si los datos son ciertos es para hacérselo mirar.
1 K 26
pepel #8 pepel
La única escuela buena es la NacionalCatolicista.
0 K 20
ctrl_alt_del #5 ctrl_alt_del
Si se llamasen Escuelitas aún tendrían un pase.
0 K 9
nopolar #16 nopolar
Supongo que en los pueblos en los que no sea rentable una guardería privada directamente desaparecerán las guarderías.
0 K 9

