Vox plantea cerrar Les Escuelines, con 4.200 alumnos en toda Asturies

Vox vuelve a pedir el cierre y la privatización de Les Escuelines, la red pública de 0 a 3 años a la que asisten más de 4.200 niños y niñas, y que da empleo a más de 900 personas, principalmente educadoras. Para el diputado Javier Jové, se trata de “populismo presupuestario” que conlleva el “despilfarro” del dinero de los asturianos, y ha pedido cerrar la red pública y subvencionar guarderías privadas, ya sea a través de conciertos o de un cheque a las familias