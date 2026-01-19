Vox plantea cerrar Les Escuelines, con 4.200 alumnos en toda Asturies

Vox vuelve a pedir el cierre y la privatización de Les Escuelines, la red pública de 0 a 3 años a la que asisten más de 4.200 niños y niñas, y que da empleo a más de 900 personas, principalmente educadoras. Para el diputado Javier Jové, se trata de “populismo presupuestario” que conlleva el “despilfarro” del dinero de los asturianos, y ha pedido cerrar la red pública y subvencionar guarderías privadas, ya sea a través de conciertos o de un cheque a las familias
| etiquetas: vox , educación , asturias , infancia , escuelas
Madre mía.
En serio.
Quién cojones escucha eso y dice "mmm si, les votaré".
Yo estoy por esas.
Luego te cuelan 3,6 millones de empleados públicos y funcionarios del estado, 5.000 por cada 1.000 millones que gastan las AAPP (la media del IBEX es de unos 2.000) y te los comes con patatas con "la excusa de los servicios públicos"
Con sueldos un 30-40% superiores a la media, por cierto.
Ya no cuela, lo siento
Aquí, lo de los sueldos:
www.google.com/amp/s/amp.antena3.com/noticias/economia/funcionarios-co
Claro, sobre todo la del que te paga ese 30-40% que cobras más que el de la privada
¿Eso para que? ¿Qué ganas tu con ello?
Claro, lo prefiero.
Seguro que ese no tiene un contrato para toda la vida
Y el tema de la educación 0 a 3 es algo que tenemos pendiente.
Y por último "El coste de cada plaza en estas guarderías es de 9.100 euros de media por bebé”, mientras que en las guarderías concertadas el coste por alumno es de 1.973 euros."
Si los datos son ciertos es para hacérselo mirar.