Ucrania amenaza con una intervención militar en Hungría si no aprueba la ayuda económica de la Unión Europea

El presidente ucraniano ha amenazado con recurrir al Ejército ucraniano contra Hungria si bloquea el crédito de 90.000 millones de euros a Kiev aprobado por la UE en diciembre. Durante una reunión pública celebrada recientemente con su Gobierno y en presencia de periodistas, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, realizó unas declaraciones que no han pasado desapercibidas. En su intervención inicial, haciendo referencia de manera directa al contexto actual en el que se encuentra el país, Zelenski expresó su deseo de que ninguna persona
| etiquetas: ucrania , amenaza , hungria , intervención , militar
Es lo que le faltaba a Ucrania. Primero los usan de carne de cañón y luego se inmolan ante la OTAN.
#6
No te apures, que Zelenskii no iba a ir el primero.
Bueno, conociendo al lameculos de Rutte y a la traidora de Von Brujen y la loca de báltica, ya veríamos. En teoría, así debería ser.
A mí me suena a amenaza personal, no a que vaya a invadir Hungría. Increíble en cualquier caso..
Orban: Por favor, hazlo.
Putin: Por favor, hazlo...