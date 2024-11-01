edición general
Ucrania amenaza con una intervención militar en Hungría si no aprueba la ayuda económica de la Unión Europea

El presidente ucraniano ha amenazado con recurrir al Ejército ucraniano contra Hungria si bloquea el crédito de 90.000 millones de euros a Kiev aprobado por la UE en diciembre. Durante una reunión pública celebrada recientemente con su Gobierno y en presencia de periodistas, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, realizó unas declaraciones que no han pasado desapercibidas. En su intervención inicial, haciendo referencia de manera directa al contexto actual en el que se encuentra el país, Zelenski expresó su deseo de que ninguna persona

etiquetas: ucrania , amenaza , hungria , intervención , militar
20 comentarios
JackNorte #5 JackNorte
Ahora quien amenaza a Europa? xD
#10 Tronchador.
#5 Siguen siendo los Rusos... :troll:
Dene #13 Dene
#5 los rusos a traves de Ucrania .... o es que no te has dado cuenta que "Volodimir" se parece mucho a "Vladimir" ??
MiguelDeUnamano #16 MiguelDeUnamano
#5 Cría cuervos...
Verdaderofalso #17 Verdaderofalso
#5 país de la UE y OTAN
#6 carraxe
Si, por favor, hazlo, que nos libramos por fin de cargar contigo y con tu país
HeilHynkel #8 HeilHynkel *
Digo yo que hablarán broma ¿no? ¿ O se quieren suicidar en medio de una carga banzai, estilo japoneses en 1945?

Es lo que le faltaba a Ucrania. Primero los usan de carne de cañón y luego se inmolan ante la OTAN.

#6

No te apures, que Zelenskii no iba a ir el primero.
#18 carraxe
#8 No lo digo porque fuese a ir el actor cómico al frente polaco, lo digo porque si atacan cualquier cosa en Europa se les acaba seguro la lluvia de millones con la que nos están saqueando a los demás
HeilHynkel #20 HeilHynkel
#18

Bueno, conociendo al lameculos de Rutte y a la traidora de Von Brujen y la loca de báltica, ya veríamos. En teoría, así debería ser.
elTieso #4 elTieso
Buena idea, entrar en guerra con un miembro de la OTAN y de la UE, lo que necesitaba Trump para destruir definitivamente el proyecto europeo y a todos nosotros con él.
Rogue #2 Rogue
Uy, el actor secundario Zelenski se nos viene arriba.
#1 Barriales
Jajaja Jajaja
javibaz #9 javibaz *
¿Va a atacar a un miembro de la UE para que la UE le conceda un préstamo? Nadie al volante.
Verdaderofalso #19 Verdaderofalso
#9 miembro de la UE y OTAN xD
Kamillerix #3 Kamillerix
Chulito el enano... :troll:
#7 rogerillu
No hay huevos.
MonoMico #14 MonoMico
Pero que se quite el maquillaje antes de decir estas cosas... :-D
#15 Pitchford
Subrayó, asimismo, la importancia de que las fuerzas armadas ucranianas continúen recibiendo el material bélico necesario para la defensa nacional. En caso contrario, advirtió que se proporcionará a las fuerzas armadas ucranianas la dirección de la persona responsable de dicho bloqueo, animándoles a establecer contacto con ella y comunicarse utilizando “el idioma de las fuerzas armadas”, sugiriendo un tono inequívocamente severo por parte del ejecutivo ucraniano.

A mí me suena a amenaza personal, no a que vaya a invadir Hungría. Increíble en cualquier caso..
#11 pascuaI
Zelensky: ¡¡¡Orban, hijo de puta, mándanos ya nuestro dinero o te invado!!!
Orban: Por favor, hazlo.
Putin: Por favor, hazlo... :popcorn:
#12 A_Ramos
Supongo que subcontratará al ejército…
