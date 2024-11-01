·
17
meneos
27
clics
Trump sube los aranceles a países de la UE y a Reino Unido "hasta que se alcance un acuerdo para la compra total de Groenlandia"
Subirán un 10% el 1 de febrero y un 25% el 1 de junio, aunque el presidente de Estados Unidos dice que 'está inmediatamente abierto a negociar'.
|
etiquetas
:
trump
,
aranceles
,
groenlandia
15
2
0
K
126
actualidad
14 comentarios
15
2
0
K
126
actualidad
#1
cenutrios_unidos
Ja ja ja. Intentar apaciguar a un nazi nunca funciona. A ver cuando se cae del guindo Europa.
9
K
111
#2
SeñorMarron
#1
Danzig o la guerra
0
K
8
#3
antesdarle
Vamos que Trump es un cagón al final. Ahora de nuevo con los aranceles. Toca imponer aranceles de represalia, multiplicando por tres cualquier porcentaje que nos quiera imponer la zanahoria.
3
K
38
#7
aPedirAlMetro
#3
Toca reconciliarse con Rusia, y crear mas lazos con China, y que les den por culo a los USA
4
K
40
#6
solojavi
Esto viene a ser que se salta el acuerdo anterior. Europa no debería ceder al chantaje de terroristas y piratas que se saltan acuerdos.
Un buen arancelazo a tiempo para que sea él quien llame para suplicar lamer los culos de los europeos sería lo más adecuado. Y, por supuesto, sin tener miedo a cerrar toda relación con ese malnazido y sus secuaces de oriente próximo.
2
K
31
#4
Connect
Esto le ha ido funcionando. Ha propuesto aranceles muy altos, luego negocia, logra lo que quiere y baja aranceles.
Ahora tratará de hacer lo mismo. Habrá que ver si la UE ha aprendido la lección o le dice que sigue igual de dócil. De momento parece que con lo de Groenlandia, la UE empieza a reaccionar.
1
K
16
#13
Grahml
#4
Es que querer anexionarse territorio de un país soberano ya sea o militarmente o por extorsión, cualquier país mínimamente decente iría a la guerra por eso.
Antes de que Groenlandia deje de ser danesa, desaparece Trump de este mundo, eso es más que obvio por mucho que el nazi Miller se ponga tonto en la Fox.
0
K
20
#5
antesdarle
"China y Rusia quieren Groenlandia, y Dinamarca no puede hacer nada al respecto.
Actualmente cuentan con dos trineos tirados por perros como protección
, uno de ellos añadido recientemente" Hay que reconocer que el abuelo senil tiene gracia
0
K
12
#8
aPedirAlMetro
*
#5
No se donde ves la gracia, es todo una sartada de mentiras.
Para empezar, ni China ni Rusia quieren Groenladia.
Para continuar, Groenladia cuenta con que si USA les invade, la OTAN se va a tomar por culo, al instante. En otras palabras: peden joder el aparato militar de USA y mucho, incluso sin ejercito.
0
K
10
#9
antesdarle
#8
en la estupidez de los perros tirando de trineos. Trump es una parodia de presidente.
0
K
12
#11
Sr.No
#9
Clavaron la imitación de Trump en South Park con Mr. Garrison. En este punto no sé quién es el histrión de quién.
0
K
12
#14
okeil
Canadá ha pasado de ser candidato a la estrella 51 a llegar un gran acuerdo de asociación con China, gracias a los aranceles de Truño ...
0
K
10
#10
Mecaguen
No olvidemos que todo este circo en el ártico viene povocado por un calentamiento global que ciertos derechitos se niegan a reconocer.
0
K
10
#12
ContinuumST
#10
Sí, ya sí, quitándole la parte de "antropocéntrico". Que tontos no son.
0
K
13
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
