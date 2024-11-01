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Trump amenaza con “arrasar” las centrales eléctricas de Irán si no se abre el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas [ENG]

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con “arrasar” las centrales eléctricas de Irán si no abre el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas. “Si Irán no ABRE COMPLETAMENTE, SIN AMENAZAS, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 HORAS a partir de este mismo momento, ¡Estados Unidos atacará y arrasará sus distintas CENTRALES ELÉCTRICAS, EMPEZANDO POR LA MÁS GRANDE!”, escribe Trump en Truth Social. Hasta ahora, Estados Unidos se ha abstenido de atacar instalaciones energéticas iraníes.

| etiquetas: trump , amenaza , ormuz , arrasar , irán , estrecho
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16 comentarios
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Comentarios destacados:      
#1 CuiProdestHocBellum
Eso es un crimen de guerra. Pero a él, adalid de la amoralidad, el abuso (incluso a menores) y el latrocinio se le va a perdonar.
USA tiene el alma podrida.
7 K 95
Herumel #15 Herumel
#1 Nuestros aliados...
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#2 Grahml *
Según lo que Trump decía aquí la guerra debería haber acabado ya.

Trump dice que la guerra de Irán terminará en "dos o tres días" y que la OTAN comete "un error muy tonto" al no apoyarle en Ormuz
www.meneame.net/story/trump-dice-guerra-iran-terminara-dos-tres-dias-o


A ver si es que la credibilidad de Trump es directamente inexistente.
4 K 81
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo
¿Pero no habia ganado ya la guerra?
4 K 60
Ransa #11 Ransa
Pues que se preparen las centrales de los vecinos colegas de Usa
2 K 35
sotillo #4 sotillo
Seguro que con esto ya se rinden, alguien tendría que decirle a Trump que Irán puede perder mucho pero que el resto van a perder tanto o mas
2 K 30
Ratef #6 Ratef
#4 No todo el mundo pierde, pierden los de siempre.
1 K 28
#9 Robe7064
Me recuerda a persas versus griegos, pero esta vez al revés. "- Entrega tus armas. - Ven a buscarlas."
1 K 26
SeñorPresunciones #10 SeñorPresunciones *
Joder, pero el gorrino anaranjado no había dicho que ya habían ganado. Vaya victoria más rara.
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#13 CrudaVerdad
¿Por qué no envenenar el agua de los acueductos? ¿O lanzar de una vez bombas atómicas? ¿O cargar varios bombarderos y lanzar desechos nucleares? ¿O toneladas de amianto?

Crímenes de guerra, pero la Mass media buscará desesperadamente como blanquear, justificar y aprobar dichas acciones y mientras tanto los líderes europeos aplauden.
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zhensydow #12 zhensydow
Seguro que en Iran ya están apuntando misiles de represalia a centrales eléctricas.
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Herumel #16 Herumel
#12 Desaladoras, la gente no duraría allí ni 7 días. Acuerdate que nos envían aquí al Emerito en 3.
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#3 lappis
Seguro que esta vez la amenaza funciona… TACO buscando a ver a quién le puede echar la culpa.. La OTAN no se deja y los iraníes tampoco le van a dejarle irse de rositas. Trump ha empezado sin saber dónde se metía. Ya veremos cómo y cuándo acaba esto…
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#7 pirat
la naranja escaqueada amenaza con amenazar
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Io76 #8 Io76
A los regímenes anglosionazis les dan igual los civiles iraníes... y los de Emiratos, Catar, Arabia Saudí, Israel, EE.UU.
Es el problema cuando la gente vota a degenerados sádicos para que les gobiernen.
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Nachodemieres #14 Nachodemieres
Las carcajadas de Putin en Moscú deben de ser tremendas 4 años condenando sus ataques a infraestructura civil y la respuesta del " mundo libre basado en reglas" es copiar su estrategia. La inmoralidad de Occidente y su doble rasero es épica.
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menéame