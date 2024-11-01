Trump amenaza con “arrasar” las centrales eléctricas de Irán si no se abre el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas [ENG]

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con “arrasar” las centrales eléctricas de Irán si no abre el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas. “Si Irán no ABRE COMPLETAMENTE, SIN AMENAZAS, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 HORAS a partir de este mismo momento, ¡Estados Unidos atacará y arrasará sus distintas CENTRALES ELÉCTRICAS, EMPEZANDO POR LA MÁS GRANDE!”, escribe Trump en Truth Social. Hasta ahora, Estados Unidos se ha abstenido de atacar instalaciones energéticas iraníes.
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USA tiene el alma podrida.
Trump dice que la guerra de Irán terminará en "dos o tres días" y que la OTAN comete "un error muy tonto" al no apoyarle en Ormuz
www.meneame.net/story/trump-dice-guerra-iran-terminara-dos-tres-dias-o
A ver si es que la credibilidad de Trump es directamente inexistente.
Crímenes de guerra, pero la Mass media buscará desesperadamente como blanquear, justificar y aprobar dichas acciones y mientras tanto los líderes europeos aplauden.
Es el problema cuando la gente vota a degenerados sádicos para que les gobiernen.