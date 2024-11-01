Trump amenaza con “arrasar” las centrales eléctricas de Irán si no se abre el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas [ENG]

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con “arrasar” las centrales eléctricas de Irán si no abre el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas. “Si Irán no ABRE COMPLETAMENTE, SIN AMENAZAS, el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 HORAS a partir de este mismo momento, ¡Estados Unidos atacará y arrasará sus distintas CENTRALES ELÉCTRICAS, EMPEZANDO POR LA MÁS GRANDE!”, escribe Trump en Truth Social. Hasta ahora, Estados Unidos se ha abstenido de atacar instalaciones energéticas iraníes.