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Trump dice que la guerra de Irán terminará en "dos o tres días" y que la OTAN comete "un error muy tonto" al no apoyarle en Ormuz

Trump dice que la guerra de Irán terminará en "dos o tres días" y que la OTAN comete "un error muy tonto" al no apoyarle en Ormuz

El presidente de Estados Unidos asegura que las rutas de Ormuz volverán a ser seguras pronto al haber "diezmado" las capacidades bélicas de Irán y reprocha a sus aliados que no los necesita tras su negativa a involucrarse.

| etiquetas: trump , guerra , irá , ormuz , dos o tres días , otan
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29 comentarios
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Comentarios destacados:        
pitercio #2 pitercio
Dos o tres ¿pero a contar desde cuándo?
6 K 92
#14 Beltza01
#2 Desde que dejen de bombardear Iran.
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MiguelDeUnamano #15 MiguelDeUnamano
#2 Los dos o tres días de Trump son los doce minutos de la lavadora. xD
6 K 77
D303 #16 D303
#2 Ese es el truco. Cuando me acabas la aplicación el martes, pero que martes?
2 K 39
Ed_Hunter #21 Ed_Hunter
#2 dos o tres días venusianos.
2 K 33
DayOfTheTentacle #23 DayOfTheTentacle
#21 y anos! Ha dicho bujero del.culo!!!
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DayOfTheTentacle #22 DayOfTheTentacle
#2 junio... el año ya ni idea....
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Eibi6 #27 Eibi6
#2 esperemos que no sean como ese día que le está llevando acabar con la guerra de Ucrania, por qué si no la cosa va para largo
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Democrito #11 Democrito
El otro día escuché que Trump está usando la táctica de los que no sabemos jugar a la consola y apretamos todos los botones a la vez de forma caótica, a ver si pasa algo bueno.
Pues eso está haciendo este tipo, meterse en todos los fregados a la vez esperando apuntarse alguna victoria: empezó con los aranceles, la presión a los países OTAN para invertir el 5% en defensa, reprochar a México que no combate el narcotráfico, Groenlandia, Venezuela, Irán, ahora también habla de Cuba...
Es un matón caprichoso al que todavía le quedan casi 3 años de mandato. Se nos van a hacer muy largos a todos.
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Arkhan #17 Arkhan
#11 Pues no parece muy inteligente ir tocándole los cojones a todo el mundo.

Luego cuando se quede sin gente normal subirá el listón, se acabará metiendo con uno que esté más loco que él y lo pagaremos todos caro.
2 K 28
DarthMatter #5 DarthMatter *
Tonto es aquel que dice tonterías.  media
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Nadieenespecial #9 Nadieenespecial
En dos o tres días no llega la flota ni aunque saliese hoy
3 K 59
#7 MiCuñao
Eso mismo dijo la semana pasa... A ver si cumple, que se ma ha encendido ya el piloto de la reserva.
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alehopio #26 alehopio *
#7 El buque de asalto anfibio USS Tripoli (LHA-7), que transporta a unos 2.500 marines de la 31ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina (MEU), tiene previsto llegar a la región de Oriente Medio en un plazo inferior a dos semanas a partir de su orden de despliegue el 13 de marzo de 2026. El buque y los marines partieron desde sus bases en Japón (Sasebo y Okinawa) tras participar en ejercicios militares de desembarco. Fuentes oficiales y reportes de defensa estiman que el trayecto tomará…   » ver todo el comentario
1 K 29
DDJ #13 DDJ
"esta fue una gran prueba, porque no los necesitamos"

"Ya no 'necesitamos' ni deseamos la ayuda de los países de la OTAN; ¡nunca la hemos necesitado! Y lo mismo ocurre con Japón, Australia o Corea del Sur".

"¡NO NECESITAMOS LA AYUDA DE NADIE!"

Este está ya para que lo sacrifiquen :palm:
1 K 26
DayOfTheTentacle #25 DayOfTheTentacle
#13 y que sea antes de q tire nukes...
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#12 Pingocho
Como van las cosas dentro de EEUU, me parece que es a él al que le queda poco de gobierno.
1 K 21
Laro__ #8 Laro__ *
Me temo que ahora terminará cuando lo decida el auténtico presidente de USA, desde Tel Aviv, o cuando quieran desde Teherán. Este pasmarote ya no pinta nada.
1 K 21
alehopio #28 alehopio *
#8 Los analistas expertos barajan cuatro caminos principales para el cese de la guerra:

( 1 ) Cese al fuego negociado bajo condiciones: hasta 6 semanas antes de hacer esta opción inviable.

- Irán ha establecido tres requisitos para detener los ataques: reconocimiento de sus derechos, pago de reparaciones y garantías contra futuras agresiones.

- Este escenario dependería de una mediación internacional que permita a ambas partes adjudicarse una "victoria" táctica sin un cambio de…   » ver todo el comentario
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#3 Leclercia_adecarboxylata
Y la moraleja de todo esto ¿Cuál es?
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#10 Pepis
#3 Que EEUU es un circo y Trump el payaso jefe.
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ochoceros #18 ochoceros
#3 Cuando veas a tu enemigo cometer errores, no lo interrumpas :troll:  media
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DayOfTheTentacle #24 DayOfTheTentacle
#18 intetrumpass...
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Supercinexin #20 Supercinexin
#3 Que la OTAN no sirve ni para contener a Putin en Ucrania, ya que Rusia pasito a pasito sigue avanzando y el Donbás y Crimea ya son rusos pa siempre pase lo que pase, ni tampoco para combatir a los malvados moros marrones que amenazan a Nuestros Aliados Democráticos.

O sea, que no vale para nada más que para chupar churretones de millones al día de los Estados y que nuestros generales del Mundo Libre se paseen parriba y pabajo haciendo vaya usted a saber qué, pero que seguro es muy importante para la seguridad de todos.

Yo estoy con Trump. Disolución de la OTAN, ya.
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#1 Celsar
Pasadomañana hablamos.
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josete15 #19 josete15
El tema se les está enquistando y a ver cómo salen de esta. O dicen que han finalizado la misión y se van vendiendo que han ganado, cuando todos sabemos que no es así, o a ver cómo sales de esta sin salir trasquilado.
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vilgeits #4 vilgeits
Que tontos somos todos y que listo que es EL.
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#29 sorlak
Si apoyar, le apoyamos, lo que pasa es que si acaba en dos días, no da tiempo a llegar... Ir para na es tontería
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obmultimedia #6 obmultimedia
"Solo serán 2 o 3 dias de Guerra"  media
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menéame