Trump dice que la guerra de Irán terminará en "dos o tres días" y que la OTAN comete "un error muy tonto" al no apoyarle en Ormuz

El presidente de Estados Unidos asegura que las rutas de Ormuz volverán a ser seguras pronto al haber "diezmado" las capacidades bélicas de Irán y reprocha a sus aliados que no los necesita tras su negativa a involucrarse.
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Pues eso está haciendo este tipo, meterse en todos los fregados a la vez esperando apuntarse alguna victoria: empezó con los aranceles, la presión a los países OTAN para invertir el 5% en defensa, reprochar a México que no combate el narcotráfico, Groenlandia, Venezuela, Irán, ahora también habla de Cuba...
Es un matón caprichoso al que todavía le quedan casi 3 años de mandato. Se nos van a hacer muy largos a todos.
Luego cuando se quede sin gente normal subirá el listón, se acabará metiendo con uno que esté más loco que él y lo pagaremos todos caro.
"Ya no 'necesitamos' ni deseamos la ayuda de los países de la OTAN; ¡nunca la hemos necesitado! Y lo mismo ocurre con Japón, Australia o Corea del Sur".
"¡NO NECESITAMOS LA AYUDA DE NADIE!"
Este está ya para que lo sacrifiquen
( 1 ) Cese al fuego negociado bajo condiciones: hasta 6 semanas antes de hacer esta opción inviable.
- Irán ha establecido tres requisitos para detener los ataques: reconocimiento de sus derechos, pago de reparaciones y garantías contra futuras agresiones.
- Este escenario dependería de una mediación internacional que permita a ambas partes adjudicarse una "victoria" táctica sin un cambio de… » ver todo el comentario
O sea, que no vale para nada más que para chupar churretones de millones al día de los Estados y que nuestros generales del Mundo Libre se paseen parriba y pabajo haciendo vaya usted a saber qué, pero que seguro es muy importante para la seguridad de todos.
Yo estoy con Trump. Disolución de la OTAN, ya.