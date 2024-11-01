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Trump considera “reducir gradualmente” la guerra y dejar la crisis del estrecho de Ormuz a “otras naciones” [ENG]

Trump considera “reducir gradualmente” la guerra y dejar la crisis del estrecho de Ormuz a “otras naciones” [ENG]  

Él dice que otras naciones tendrán que vigilar y patrullar el Estrecho de Ormuz según sea necesario, después de que sus ataques contra el país llevaran a Irán a atacar embarcaciones en esta crucial ruta marítima mundial. Mark Stone analiza la publicación en Truth Social.

| etiquetas: trump , iran , eeuu , estrecho de ormuz
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19 comentarios
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Comentarios destacados:    
DebaclesEverywhere #4 DebaclesEverywhere
Este tipo es de los se cagan fuera de la taza y cuando sale del baño se congratula de haber dejado un "regalito" para los del establecimiento
8 K 130
#1 dsj
Ya vendrán los de la limpieza...
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#6 soberao
"El muro que lo construya y lo pague Mexico" en versión ataque a Irán.
2 K 35
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Eso sería su muerte política. Trump de esta no sale.
1 K 28
#5 Dav3n
#3 Es que no lo va a hacer porque EEUU está en manos de Israel y si abandonan la región sería para siempre, lo cual implica la destrucción total de Israel.

Lo que busca es escalar ésto con la colaboración de la OTAN pero difícilmente los veremos abandonar por las buenas.
3 K 54
cenutrios_unidos #7 cenutrios_unidos
#5 Dejad de haceros pajas mentales. Aunque EE.UU abandone la zona Israel no va a desaparecer. La situación va a quedarse jodida durante meses o años y el resto del mundo va a pagar las consecuencias de estos dos hijos de puta que comenzaron todo. Estos han tirado la piedra y las olas nos las vamos a comer todos ya ni te cuento el pobre pueblo de Irán que pasan de unos tiranos a unos asesinos que matan desde el cielo.
3 K 54
Lamantua #14 Lamantua
#3 Una pena que sea dolo muerte política.
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Atusateelpelo #16 Atusateelpelo *
...porque se esta quedando sin municion y misiles interceptores.

El tema es que Iran no dejara de disparar sus misiles y drones sobre bases useñas, paises del Golfo que han apoyado la EEUU y, sobretodo, Israel.

EEUU decidio cuando empezaria la guerra. Iran decidira cuando acaba.
1 K 25
#19 xuanra2002
#16 es que en la Guerra de los doce días, la anterior Israel - Irán les dejaron claro que cualquier ataque a Israel va a ser interceptado por todos los paises que se encuentran en medio mientras van a a dejar paso libre a USA e Israel.
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ur_quan_master #2 ur_quan_master
¿ No le vamos.denucir desde la UE por daño a nuestra economía?
1 K 20
#8 soberao
#0 La entradilla tiene que estar en español aunque el artículo sea en otro idioma.
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#12 Bravok1
Hará lo que le diga su amo asesino de niños Netanyahu, presidente de los eeuu.
1 K 18
taSanás #13 taSanás
#12 con que no hablen por ouija….
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Sr.No #18 Sr.No
Vamos, que ya ha visto la derrota y ahora toca TACO.
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SeñorPresunciones #9 SeñorPresunciones
Menuda rata asquerosa...
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Cometeunzullo #15 Cometeunzullo
Para todos aquellos que, durante días, han escrito aquí que las mierdas de este tío se superan con cada aparición. Hasta el infinito ¡Y más allá!
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#11 Poligrafo
Llega suelta su truño y que limpien otros jajaja.
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Bombástico #17 Bombástico
Gallina cobarde xD
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#10 Cincocuatrotres
Vaya cagadita que ha hecho el amigo, alguno relacionaba a Epstein con el ataque a Iran y es tan surrealista el ataque, la cagada, que esta teoria me cobra fuerza, a lo mejor los poderes que controlaban a Epstein, y que se silencian, tenian fotos con el culo al aire del amigo con alguien muy joven y eso puede abrir muchas puertas. Por decir algo! Porque la cagada pasará a la historia.
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menéame