Trump considera “reducir gradualmente” la guerra y dejar la crisis del estrecho de Ormuz a “otras naciones” [ENG]  

Él dice que otras naciones tendrán que vigilar y patrullar el Estrecho de Ormuz según sea necesario, después de que sus ataques contra el país llevaran a Irán a atacar embarcaciones en esta crucial ruta marítima mundial. Mark Stone analiza la publicación en Truth Social.
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Lo que busca es escalar ésto con la colaboración de la OTAN pero difícilmente los veremos abandonar por las buenas.
El tema es que Iran no dejara de disparar sus misiles y drones sobre bases useñas, paises del Golfo que han apoyado la EEUU y, sobretodo, Israel.
EEUU decidio cuando empezaria la guerra. Iran decidira cuando acaba.