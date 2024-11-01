edición general
7 meneos
18 clics
“La solución al cambio climático es el coche eléctrico”: un profesor de Química Ambiental tiene muy claro el futuro

“La solución al cambio climático es el coche eléctrico”: un profesor de Química Ambiental tiene muy claro el futuro

“Es cierto que la producción de un vehículo eléctrico genera más emisiones iniciales que un coche de combustión. Esto se debe al consumo energético de la extracción de litio, cobalto, níquel o grafito, y al proceso de ensamblaje en las gigafactorías” explica este profesor, pero “esta deuda de carbono” se compensa “muy rápidamente” durante su uso.

| etiquetas: cambio climático , coche eléctrico , solución
5 2 1 K 68 actualidad
11 comentarios
5 2 1 K 68 actualidad
Fernando_x #7 Fernando_x
Teniendo en cuenta lo increíblemente contaminantes que son los superpetroleros, no es demasiado dificil que cualquier cosa sea menos contaminante que un motor térmico.
1 K 23
maxxcan #6 maxxcan
#4 para ser palentólogo poco sabes de la historia de la tierra. Nunca hubo un cambio tan grande en 200 años. Aunque lo de los dinosaurios te lo compro. Y además les ponemos lásers y lanzacohetes
1 K 21
Gry #9 Gry
#6 Cuando cayó el meteorito seguramente fue bastante rápido.
0 K 16
eltxoa #5 eltxoa
yo soy meneante y creo que la solución al cambio climático es una cervecita fresca en verano, y una chaquetita en invierno.
0 K 11
maxxcan #1 maxxcan
Yo soy biólogo y la solución al cambio climático es la desaparición del ser humano. Cada uno tira para lo suyo.
0 K 10
ChukNorris #4 ChukNorris *
#1 No, yo soy paleontólogo y ya hemos tenido cambios climáticos en el pasado, cuando aún no existían los humanos.

La solución es volver a traer a la vida a los grandes dinosaurios extintos.
0 K 10
shinjikari #10 shinjikari
#1 Ojalá venga un filósofo a señalarte lo peligroso de ese argumento.
0 K 13
Spirito #11 Spirito
Vamos, como si ensamblar un coche diesel o gasolina fuera gratis, sin consumo energético de ningún tipo.

¡Pues claro que es mejor un coche eléctrico, almas de cántaro!
0 K 9
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
para los que tengan parne y vayan el cobete, el resto a bicleta y a darle duro al pedal
0 K 7
alcama #2 alcama *
Los países más contaminantes son China , EEUU e India. Y no es por los coches. Este tío es imbécil
0 K 5
Fernando_x #8 Fernando_x
#2 Están hablando de emisiones contaminantes. No de contaminación en general.
0 K 11

menéame