“La solución al cambio climático es el coche eléctrico”: un profesor de Química Ambiental tiene muy claro el futuro

“Es cierto que la producción de un vehículo eléctrico genera más emisiones iniciales que un coche de combustión. Esto se debe al consumo energético de la extracción de litio, cobalto, níquel o grafito, y al proceso de ensamblaje en las gigafactorías” explica este profesor, pero “esta deuda de carbono” se compensa “muy rápidamente” durante su uso.