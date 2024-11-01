Once muertos, incluyendo siete menores, tras bombardeo israelí en Gaza, desoyendo el cese al fuego

Un ataque ha culminado con la vida de once individuos, siete de ellos niños, en un bombardeo realizado por el Ejército de Israel a un vehículo en la ciudad de Gaza, contraviniendo el reciente pacto de cese al fuego establecido entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Según ha reportado la Defensa Civil de Gaza, las víctimas eran todos miembros de una familia que intentaban regresar a su domicilio en el sector de Zeitun. El balance de víctimas incluye además a tres mujeres.