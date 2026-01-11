edición general
La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU vuelve a llamar "terrorista" a la mujer que mató el ICE

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, ha vuelto a describir este domingo como una terrorista a la mujer que acabó muerta por los disparos de un agente federal antiinmigración en la ciudad de Minneapolis. "No se puede cambiar la realidad solo porque no te guste. Lo ocurrido en Minneapolis fue un acto de terrorismo. Actos de terrorismo como este deberían ser condenados por todos los políticos y funcionarios electos. No debería ser difícil ni generar controversia", ha declarado Noem.

themarquesito #1 themarquesito
Estaría bien que la mataperros cerrase la boca
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
No, si razon no le falta cuando dice que lo que paso en Minneapolis fue un acto de terrorismo.

Lo que no dice es que fue por parte del agente del ICE.
Andreham #2 Andreham
Si el estado dice que puede matar a terorristas sin juicio...

La cosa se pone peliaguda.
