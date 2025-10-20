edición general
Sarkozy ingresa en la cárcel de La Santé por la financiación de su campaña de 2007

Sarkozy ingresa en la cárcel de La Santé por la financiación de su campaña de 2007

El expresidente francés Nicolas Sarkozy ha ingresado este martes en la prisión parisiense de La Santé para cumplir la pena de cinco años impuesta hace casi un mes por la financiación de la campaña electoral que le llevó al Elíseo en 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi. Sarkozy salió sobre las 9.10 horas locales de la mano de su mujer, Carla Bruni, y en compañía de sus hijos y sus hermanos de su domicilio situado en el distrito XVI de París, donde un centenar de personas se congregaron en apoyo del exjefe de Estado, para después

HeilHynkel
Esto en España, con la judicatura opusina no pasaría nunca.

Bueno, igual meten a Sanchez porque llevarse un boli de Moncloa, pero por robar dinero a espuertas, a Aznar o Rajoy ni les tocan. No te hablo yua de las brujas del centro.

Catacroc
#1 A Aznar no solo por robar, no olvidemos que nos metio en un jardin de guerra por hacerse el machito con Bush y como terminamos con eso.

#6 omega7767
#2 Aznar se alió con Bush para promocionarse a sí mismo. Le benefició mucho e hizo muchos contactos que le dieron suculentos contratos posteriormente.

angelitoMagno
#2 ¿Qué dinero robó Aznar? :-|

riz
#7 Pues mira, ya solo con la ley de inmatriculaciones que facilitó el desvío de bienes inmuebles a la iglesia hizo un buen agujero. Esto a bote pronto.

pitercio
#2 sigue dedicándose a promocionar el tráfico de armas.

enriquefriki
#1 o Montoro sin ir más lejos

lawson
En España esto sería impensable. Ojalá tuviéramos una verdadera democracia

En estos momentos siento una profunda envidia de un modelo democrático que aplica la justicia sin importar a quien se la aplica

En España la justicia no es ciega, mira bien a quien juzga... solo es para el pueblo

Atado y bien atado...

#5 soberao
#4 ¿Qué posibilidades tiene Alpiste de acabar igual en la justicia española?

angelitoMagno
Es curioso como en estas noticias sobre Sarkozy siempre se menciona a Aznar y a Rajoy, pero no se suele mencionar a González, bajo cuyo mandato hubo una trama de financiación ilegal para pagar campañas electorales, justo lo mismo por lo que se ha condenado a Sazkozy (caso Filesa)

#13 Tailgunner
#11 hombreeeeeee!!! pero dónde te crees tú que estás???? y eso que aquí a Felipe se le considera de extrema derecha....

Sandilo
#_1 PSOE está en el punto de mira judicial por financiación ilegal, no por que Sánchez se lleve un bolígrafo:

El juez ve indicios de caja B en Ferraz e investiga ya la posible financiación ilegal del
PSOE


www.elconfidencial.com/espana/2025-10-20/el-juez-ve-indicios-de-caja-b


Algo que era muy de esperar cuando una trama al completo se refiere a Sánchez como “El 1”.

tul
paaaaaalaaaaaaaannnteeeeeeeee!


