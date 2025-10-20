Sarkozy ingresa en la cárcel de La Santé por la financiación de su campaña de 2007

El expresidente francés Nicolas Sarkozy ha ingresado este martes en la prisión parisiense de La Santé para cumplir la pena de cinco años impuesta hace casi un mes por la financiación de la campaña electoral que le llevó al Elíseo en 2007 con dinero del régimen libio de Muamar Gadafi. Sarkozy salió sobre las 9.10 horas locales de la mano de su mujer, Carla Bruni, y en compañía de sus hijos y sus hermanos de su domicilio situado en el distrito XVI de París, donde un centenar de personas se congregaron en apoyo del exjefe de Estado, para después
Bueno, igual meten a Sanchez porque llevarse un boli de Moncloa, pero por robar dinero a espuertas, a Aznar o Rajoy ni les tocan. No te hablo yua de las brujas del centro.
En estos momentos siento una profunda envidia de un modelo democrático que aplica la justicia sin importar a quien se la aplica
En España la justicia no es ciega, mira bien a quien juzga... solo es para el pueblo
Atado y bien atado...
