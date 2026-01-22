Rutte dice que Dinamarca aceptaría más influencia de EEUU en Groenlandia y la primera ministra le recuerda que no negocia en su nombre

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha evitado este jueves dar más detalles del marco de negociación abierto para negociar el futuro de Groenlandia, pero sí apunta a que podría incluir una mayor presencia de soldados de Estados Unidos en la isla. En una entrevista en Bloomberg desde Davos, Rutte ha dicho que "sabemos que Dinamarca está totalmente dispuesta a que haya más americanos en Groenlandia", después de lo cual ha añadido que ahora deben seguir negociando a tres bandas Washington, Copenhague y Nuuk.
| etiquetas: rute , primera , ministra , dinamarca , sin , negociación , trump
He ahí el asunto de fondo.
Una palabra: Pegasus.
CC. #8 Rutte puede ser un vendido pero nadie paga tanto como para humillarse públicamente de ésta forma. Es más, Rutte ya caga plata, por tanto... Debe tener basurita detrás.
Tampoco hay que olvidar que es la estratagema oficial: impulsar a los candidatos más corruptos en cada país y cuando te dicen "no" a algo sacas el carro de mierda y acaban firmando lo que les pongas delante.
Y si, es un nivel de bajeza moral como para pasar a la historia en la wikipedia, con una foto la lado de la definición de rata lameculos.
Es de donde aprendieron los británicos en ser esclavistas y su religión, así que imagina.
Es de donde aprendieron los británicos en ser esclavistas y su religión, así que imagina.
Es lo que te iba a comentar ... los británicos tienen la fama, pero los amigos calvinistas estos son sus profesores.
Un par de ellos incluso se casaron con asiáticas (una coreana del sur y la otra taiwanesa) lo que les recibió a la vuelta a su tierra fue el desprecio hasta de sus familiares...
Tuvieron un shock cultural bestial, ninguno ha vuelto a vivir en su país.
Por supuesto, eran todos ateos.
lo que les recibió a la vuelta a su tierra fue el desprecio hasta de sus familiares...
Una gente encantadora
Como siempre, es malo generalizar (yo lo hice antes) pero es necesario que, las élites de los distintos países suelen ser lo peor de esas sociedades.
Correcto, suelen creerse los elegidos y con derecho a todo, sobre todo los que llegan ahí por herencia.
OTAN NO, Bases fuera!
Rutte.
Sin Dinamarca por medio, no hay trato que valga sin la aprobación del país soberano afectado.
La UE apretó un poco y se vio obligado a dejarlo. Hasta que un día la Cocacola matutina le siente mal y mande unos helicópteros llenos de Marines y la lie parda secuestrando a tres osos polares y media docena de pingüinos para juzgarlos junto a Maduro.
Taco y un lamebotas agradecido.
Bueno... Si él piensa así, es su problema; pero lo que está haciendo ahora va mucho más allá de una "opinión", está actuando como el subalterno de un matón y como el cómplice de un delincuente.
Por mí que lo investiguen a fondo y que lo juzguen si fuera menester, que seguro que se está llevando un dinerito por traicionar a Europa.
Pues lo de Trump y Rutte lo mismo.
¿Que hace falta para que se declare a esos dos pedazos de mierda "persona non grata" en toda Europa?
Vete a otras noticias a desviar la atención.
No te quepa duda
Pero si tu boca estuviera atiborrada de polla de Trump, tampoco se te entendería, ¿eh?