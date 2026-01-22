edición general
Rutte dice que Dinamarca aceptaría más influencia de EEUU en Groenlandia y la primera ministra le recuerda que no negocia en su nombre

Rutte dice que Dinamarca aceptaría más influencia de EEUU en Groenlandia y la primera ministra le recuerda que no negocia en su nombre

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha evitado este jueves dar más detalles del marco de negociación abierto para negociar el futuro de Groenlandia, pero sí apunta a que podría incluir una mayor presencia de soldados de Estados Unidos en la isla. En una entrevista en Bloomberg desde Davos, Rutte ha dicho que "sabemos que Dinamarca está totalmente dispuesta a que haya más americanos en Groenlandia", después de lo cual ha añadido que ahora deben seguir negociando a tres bandas Washington, Copenhague y Nuuk.

Ramen #5 Ramen
Rutte es un traidor y un vendepatrias, incluído patrias ajenas.
42 K 390
Xenófanes #6 Xenófanes *
#5 Me sorprende lo servil que es hasta el punto de dar vergüenza ajena. No me imagino lo que le pudieron prometer o qué cosas tienen guardadas en su contra.
12 K 109
#8 jriguera
#6 No creo, siempre ha sido así. No se si os acordais de una entrevista de M. Rajoy en la que justamente hablaba de Rutte, decía en una frase algo como "al Rutte hay que pararle los pies". Hay gente que ha nacido para lamer culos de los poderosos y pisotear a los mas débiles, este es uno de esos.
8 K 69
#22 Dav3n
#6 "o qué cosas tienen guardadas en su contra."

He ahí el asunto de fondo.

Una palabra: Pegasus.

CC. #8 Rutte puede ser un vendido pero nadie paga tanto como para humillarse públicamente de ésta forma. Es más, Rutte ya caga plata, por tanto... Debe tener basurita detrás.

Tampoco hay que olvidar que es la estratagema oficial: impulsar a los candidatos más corruptos en cada país y cuando te dicen "no" a algo sacas el carro de mierda y acaban firmando lo que les pongas delante.
1 K 16
#42 jriguera
#22 Realmente de Rutte me espero cualquier cosa, lo cual no cambia lo que comentas de Pegasus, pero ese personaje siempre ha sido un poco así (aunque no me imaginaba a estos niveles).
0 K 6
#46 Dav3n
#42 Si, es que precisamente por eso llegan la puesto, los eligen a conciencia sabiendo que los van a poder manipular.

Y si, es un nivel de bajeza moral como para pasar a la historia en la wikipedia, con una foto la lado de la definición de rata lameculos.
0 K 13
thror #11 thror
#6 Solo hay que verle en imagenes, se le nota que esta disfrutando.
0 K 9
Lupus #10 Lupus
#5 el premio a persona más despreciable del mundo está muy disputado ultimamente, pero el hijo de la gran puta este gana posiciones en el ranking cada día.
4 K 61
orangutan #26 orangutan
#10 Esta disputando el Nobel junto a Corina Machado.
0 K 12
WcPC #12 WcPC *
#5 Es uno de los Países Bajos de derechas, si la gente "progre" de ahí ya son racistas para un español medio, los de derechas son vende patrias totales...
Es de donde aprendieron los británicos en ser esclavistas y su religión, así que imagina.
4 K 54
HeilHynkel #23 HeilHynkel
#12

Es de donde aprendieron los británicos en ser esclavistas y su religión, así que imagina.

Es lo que te iba a comentar ... los británicos tienen la fama, pero los amigos calvinistas estos son sus profesores.
1 K 30
WcPC #30 WcPC *
#23 He conocido algún Holandes (porque que recuerdo eran de esa parte) que era de izquierdas y tenía un concepto de izquierdas muy peculiar, por suerte los conocí cuando eran chavales (unos 18 a 21 años, estudiantes universitarios) y al estar fuera durante esos años su mentalidad cambió bastante...
Un par de ellos incluso se casaron con asiáticas (una coreana del sur y la otra taiwanesa) lo que les recibió a la vuelta a su tierra fue el desprecio hasta de sus familiares...
Tuvieron un shock cultural bestial, ninguno ha vuelto a vivir en su país.
Por supuesto, eran todos ateos.
2 K 42
HeilHynkel #34 HeilHynkel
#30

lo que les recibió a la vuelta a su tierra fue el desprecio hasta de sus familiares...

Una gente encantadora :roll:
1 K 30
WcPC #41 WcPC
#34 Es una pena, esta gente era maravillosa y muy dispuestos a aceptar nuevas ideas...
Como siempre, es malo generalizar (yo lo hice antes) pero es necesario que, las élites de los distintos países suelen ser lo peor de esas sociedades.
1 K 30
HeilHynkel #43 HeilHynkel
#41

Correcto, suelen creerse los elegidos y con derecho a todo, sobre todo los que llegan ahí por herencia.
1 K 30
#15 j-light
#5 Hombre, es lo mejor, vender lo que no es tuyo. ¡Beneficios netos!
0 K 11
#25 Eukherio
#5 Y lo peor es que lo hace mal. Está creando rechazo en lugar de indiferencia. Un traidor eficiente consigue venderle a la gente que el trato de mierda que sueña con firmar es una maravilla con la que todos van a forrarse.
2 K 22
kevers #36 kevers *
#5 Consejo de guerra y fusilamiento al amanecer. Fusilamiento desde muy lejos porque este tío da muuucho asco.
0 K 12
#37 Pingocho
#5 Spoiler: lo reeligen en 2028.
0 K 10
Mountains #1 Mountains *
La OTAN hablando en nombre de Dinamarca..

OTAN NO, Bases fuera!
37 K 380
sotillo #2 sotillo
#1 El chucho de Trump
8 K 90
devilinside #3 devilinside
#2 Más caniche que chucho. Los chuchos tienen más dignidad
7 K 93
Pablosky #21 Pablosky *
#3 #2 no llega ni a chucho, es el CagaRutten.
4 K 53
#29 Pingocho
#1 Ya me dirás tú cómo sacarán a casi 100.000 militares americanos de las bases europeas, cuando han enviado a 50 a defender Groenlandia.
0 K 10
Lamantua #39 Lamantua
#1 Lo mismo que opinan el psoe y sus machacas votantes. :troll:
0 K 9
#40 Grahml
#1 La OTAN no.

Rutte.

Sin Dinamarca por medio, no hay trato que valga sin la aprobación del país soberano afectado.
0 K 20
#13 JanSolo
Y otra humillación mas para el sinvergüenza de Rutte.
5 K 63
Un_señor_de_Cuenca #14 Un_señor_de_Cuenca
Caniche genuflexo, efebo del Bulto Naranja, cállate.
3 K 62
oceanon3d #4 oceanon3d *
En resumen TACO.

La UE apretó un poco y se vio obligado a dejarlo. Hasta que un día la Cocacola matutina le siente mal y mande unos helicópteros llenos de Marines y la lie parda secuestrando a tres osos polares y media docena de pingüinos para juzgarlos junto a Maduro.
4 K 55
#19 juanitoborromea
#4
Taco y un lamebotas agradecido.
1 K 21
Guanarteme #32 Guanarteme *
Este fue el mierdas que nos insultó a los españoles (y creo que a más países del Sur) llamándonos vagos, subvencionados y toda la retahíla esa.

Bueno... Si él piensa así, es su problema; pero lo que está haciendo ahora va mucho más allá de una "opinión", está actuando como el subalterno de un matón y como el cómplice de un delincuente.

Por mí que lo investiguen a fondo y que lo juzguen si fuera menester, que seguro que se está llevando un dinerito por traicionar a Europa.
3 K 35
#27 fernando_sierra
El comepollas de Rutte no es quien para hablar en nombre de nadie.
2 K 35
#9 Piscardo_Morao
Putin puede decir que ha negociado un acuerdo de paz para la guerra de Ucrania con el presidente de Bielorusia, ponerlo por escrito, y después los que de verdad tienen que aceptarlo, lo pueden usar para limpiarse el culo que es para lo único que sirve.

Pues lo de Trump y Rutte lo mismo.

¿Que hace falta para que se declare a esos dos pedazos de mierda "persona non grata" en toda Europa?
3 K 29
sieteymedio #17 sieteymedio
#9 ¿Y a qué cojones viene ahora hablar de Putin?

Vete a otras noticias a desviar la atención.
0 K 10
#38 Tunguska08Chelyabinsk13
#9 Dices de Putin lo que hace la UE cuando se junta con Ucrania, para redactar planes de paz sin contar con Rusia. xD
1 K 24
#7 pascuaI
Habrá que esperar al final de la historia para saber quién tiene razón. Mi apuesta es que Dinamarca acabará tragando. No hay nada que nos haga que suponer que sus políticos, ahora de repente, dejen de ser unos lamebotas y tengan el valor de oponerse a EE. UU.
1 K 28
#31 HangTheRich
Mark Rata
1 K 23
ixo #24 ixo
El secretario general de la OTAN, Pero ¿usted quién es?  media
1 K 22
DORO.C #28 DORO.C
El gran felador.
1 K 21
Tkachenko #44 Tkachenko
#7 Mi apuesta es que Dinamarca acabará tragando.
No te quepa duda
0 K 20
Palas_Memeces #35 Palas_Memeces
En vez de decir a Rutte que no hable por ellos tenía que haber dicho "Lo que tenga que decir Donald Trump que lo diga él o Marco Rubio pero que no mande a un lametraserillos" ... al menos nos echariamos unas risas...
1 K 10
sieteymedio #16 sieteymedio
Yo creo a este hombre no se le ha entendido bien lo que quería decir.

Pero si tu boca estuviera atiborrada de polla de Trump, tampoco se te entendería, ¿eh?
0 K 10
sempredepor #20 sempredepor
El chupapijas del zanahorio!!!!
0 K 9
#33 Brutomecanico
Rutte estará ganando mucho dinero. Es un subnormal importante.
0 K 6
#45 Gauge123
¿Qué se puede hacer para cesar a un secretario general de la OTAN? ¿Puede una mayoria de miembros formalizar una moción de censura? Este tío es un un completo gilipollxs.
0 K 6
#18 juanitoborromea
Debe de ser que la chupa muy bien el rute este
0 K 5

