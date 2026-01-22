Rutte dice que Dinamarca aceptaría más influencia de EEUU en Groenlandia y la primera ministra le recuerda que no negocia en su nombre

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha evitado este jueves dar más detalles del marco de negociación abierto para negociar el futuro de Groenlandia, pero sí apunta a que podría incluir una mayor presencia de soldados de Estados Unidos en la isla. En una entrevista en Bloomberg desde Davos, Rutte ha dicho que "sabemos que Dinamarca está totalmente dispuesta a que haya más americanos en Groenlandia", después de lo cual ha añadido que ahora deben seguir negociando a tres bandas Washington, Copenhague y Nuuk.