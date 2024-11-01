·
327
meneos
2558
clics
Quiénes son los cinco jueces que han condenado al fiscal general y quiénes firman los dos votos discrepantes
La Sala de lo Penal no ha condenado al fiscal general de forma unánime: dos magistradas progresistas de los siete integrantes del tribunal han anunciado votos particulares para oponerse a esa decisión
|
etiquetas
:
política
99 comentarios
Comentarios destacados:
+ valorados
#3
Battlestar
*
Ya lo he dicho en otro meneo, asi que simplemente haré un cortapega.
Usar como argumento la alineación de los jueces no parece como una jugada muy acertada que digamos. Es como pegarse un tiro en el pie, porque si das mas validez a los jueces de izquierda por el solo hecho de ser de la izquierda...
Se puede criticar la condena perfectamente por las carencias, las irregularidades, la falta de prueba de cargo, que se condene en base a indicios...
etc.
Usar como argumento que "los…
» ver todo el comentario
70
K
525
#4
Sammy_Jankis
#3
Lo has descrito muy bien. Pero esto es Menéame...
15
K
95
#9
Alakrán_
#3
Primero, no hay sentencia, así que difícil se va poder hacer un análisis de la misma.
Luego los jueces son parciales, unos y otros, la justicia no vale un duro. Cada vez que tienen la posibilidad de demostrarlo lo demuestran.
13
K
117
#79
Falco
#9
Pensaba que debería haber separación de poderes y que en meneame se suelen respetar las decisiones judiciales, o solo se respetan las que son en contra de partidos de derecha? A lo mejor ningún partido político roba y es todo cosa de los jueces
0
K
9
#13
hormiga_cartonera
#3
NO, NO Y NO. LO QUE QUEDA CONSTATADO ES LO QUE REFLEJA LA REALIDAD Y ES QUE LA JUSTICIA ESTÁ POLITAZADA. PUNTO.
5
K
29
#21
Battlestar
#13
LA JUSTICIA ESTÁ POLITAZADA. PUNTO
Los altos tribunales, seguro. Eso no lo cuestiono y creo que estamos todos de acuerdo.
3
K
40
#58
j-light
#13
www.youtube.com/watch?v=5wWy-ebqOrQ
+ "¿De quién depende la fiscalía?"
- "Del gobierno"
+ "Pues ya está..."
3
K
45
#73
Barney_77
#13
No está politizada como a ti te gustaría. Punto.
3
K
33
#88
ddomingo
#13
Desde el momento en que el fiscal general del estado lo pone el presidente del gobierno....
0
K
10
#14
Oroveso
#3
Quién tenga conocimiento puede discutir el contenido de cada sentencia técnicamente, eso no quita que se pueda poner en cuestión el propio sistema judicial, el escoramiento del mismo o la posibilidad de que se esté utilizando el lawfare.
3
K
33
#28
ddomingo
*
#14
El fiscal general del estado ha accedido ilegalmente a unos documentos de un ciudadano y los ha filtrado a la prensa para que el partido que le ha puesto en ese cargo saque rédito político. Creo que eso SI que es la definición de lawfare.
#6
4
K
42
#35
MADMax2
#28
Creo ese no es el punto más llamativo, porque filtraciones hay demasiado a menudo.
También hay muchos casos de defraudadores, etc. Pero está claro que a por este no han ido por ser un defraudador más, han ido expresamente a por él y a sacarlo a la palestra por ser quien es, o más bien consorte-de ...
0
K
10
#37
Raziel_2
#28
Es curioso, porque a pesar de que los testigos han dicho justo lo contrario que tu, la sentencia ha sido la que estamos leyendo.
Ojala te denuncien a ti, y te condenen en contra de la versión de los testigos, iban a ser unas risas gordas.
¿Porque tu estás a salvo de estas cosas, verdad?
5
K
42
#52
ddomingo
#37
La sentencia aún no ha salido. Lo que ha salido es el fallo.
Los testigos no dicen lo contrario que yo. Que este fiscal ha obtenido información de manera ilícita y la ha filtrado parece ser un hecho probado de modo muy claro. A pesar de que borró información del móvil y de su correo para intentar evitarlo.
Lo que dicen algunos testigos es que esa no era su fuente porque
horas antes
les había llegado por otro lado. Tampoco dicen cuál.
Pero eso en realidad no cambia nada. No cambia el acceso ilegal a la información y su filtrado a la prensa.
1
K
20
#50
TipejoGuti
#28
curiosamente, nada de eso se ha demostrado. Lo que sí se demostró es que unas 600 personas tenían ese correo antes que en fiscal general y que los "filtrados" han dicho que NO FUE EL.
2
K
25
#54
ddomingo
#50
Todo eso se ha demostrado. Que unos periodistas que no tendrían sus dientes afirmen que ya tenían esa información no cambia el hecho de que el propio fiscal accedió a ella ilegalmente y la difundió.
0
K
10
#94
TipejoGuti
#54
No es secreta una información que ya es pública. No es legal un registro no acotado. No tenía vergüenza la manipulación del informe, ni pruebas. Todo es una chufla.
0
K
10
#63
solnegre
#28
Con esta justicia nadie, repito, nadie esta a salvo. Es un revival judicial de los procesos sumarisimos del franquismo.
0
K
9
#99
Pixote
#28
El fiscal general del Estado no ha accedido ilegalmente ya que tenía acceso legal a los documentos, pero, independientemente de esto, en el juicio no se ha probado que los haya filtrado a la prensa tampoco.
0
K
6
#15
Lutin
#3
Qué análisis ni que leches mensoz si está la justicia de este país podrida.
0
K
9
#16
cromax
*
#3
A ver: Si medio España daba por condenado al fiscal, si una de las sentencias más cruciales y mediáticas de los últimos años se emite a velocidad de crucero, si a todo el mundo le apesta la cosa, si da la impresión de que la cosa estaba hecha de principio, si la propia acusación es una marcianada... Pero es que hasta tienes a catedráticos de Derecho, fiscales o jueces hablando de que es una sentencia política y de que no hay por donde cogerla. Lo mismo es una sentencia política. Pero es que lo sabe hasta el PP que les ha faltado tiempo para pedir elecciones.
Y los jueces son parciales, sí. Los de derechas y los de izquierdas.
8
K
51
#90
ap31r0n
*
#16
quienes dices que discrepan sobre una sentencia que no se ha publicado？
es que menuda inventada
1
K
19
#18
concentrado
#3
Pues hay una crítica entrelíneas que sí admite reflexión: la composición de los tribunales ya predice la sentencia. Y de ahí la sangrienta batalla por controlar el CGPJ.
No estaría de más analizar si un modelo en el que los fiscales instruyan y los jueces sólo dicten sentencia en vez de hacer que todo el proceso recaiga en los jueces, pudiera ser una manera de ir despolitizando la justicia. Me da que una instrucción en las fiscalías proporcionaría resultados diferentes en cuanto a lo que llega a los juzgados.
1
K
29
#22
uvi
#3
Un apunte, cuando se refieren a jueces de izquierdas o progresistas es similar a decir que el PSOE es de izquierdas o progresista..un engaño.
Lo que en este país se llama izquierda realmente es centro.
2
K
28
#59
suto
*
#22
Eso es correcto, el PSOE es centro y lo poco que hace de izquierdas es obligado y a regañadientes.
La ventana de Overton hace muchos años que está claramente desplazada hacia la derecha, cualquier cosa mínimamente social rápidamente es tachada de comunista/bolivariana, es muy triste.
es.wikipedia.org/wiki/Ventana_de_Overton
0
K
7
#24
ddomingo
#3
Estos artículos valen para crear opinión no para dar b luz a porque el fiscal general ha sido condenado. Panfletos del gobierno.
2
K
16
#25
Igoroink
*
#3
Completamente de acuerdo. Además si después el TC u otro organismo superior lo absuelve entonces que... es que es porque son parciales hacia el otro lado?
De todas formas, una vez llegado a un consenso técnico podemos hablar de las consecuencias políticas y/o artífices políticos?
0
K
9
#32
walk_kindly_shout
#3
esto le va a hacer el mismo daño a la justicia que los antivacunas le hicieron a la sanidad.
0
K
9
#33
Suleiman
#3
No ver politización en los magistrados,es o bien estar ciego, o ser un ignorante.
3
K
25
#40
Battlestar
#33
Creo que no me has entendido. No se trata de que no haya politización, que la hay. Ni de no criticar la situación. Se trata del tipo de argumentos para criticar y poner de manifiesto esa politización. Y sobre todo no contribuir a ella.
Si pones el foco en "quienes son" y a que facción pertenecen, o peor aun, te posicionas claramente a favor de la facción contraria por el simple hecho de serlo, no avanzamos y no podemos aspirar a despolitizar nada.
"Estos están politizados…
» ver todo el comentario
0
K
10
#43
Suleiman
#40
Cuando tengamos por escrito las conclusiones a las que han llegado, volvemos a hablar. Han de ser unas conclusiones sin fisuras,claras y contundentes.
1
K
19
#57
Battlestar
#43
Pues si.
Porque a mi la condena la verdad es que me escamaba bastante porque pensaba que era por las filtraciones, que a mi al menos los indicios con lo que pretendían probarla no me parecían ni de lejos suficientes.
Pero algunos apuntan a que la condena podría ser no por la filtración si no por la nota de prensa posterior a las filtraciones que de algún modo estaría "confirmando" lo que hasta ese momento eran "rumores".
Entonces, si, habrá que esperar a ver.
0
K
10
#39
Lugolo
#3
lo que está claro que o los 5 magistrados de derecha o los 2 progresistas han prevaricado. En un caso tan contundente como este, si hubieran sido mezclados (1 progresista y 3 conservadores por un lado y 1 progresista y 2 conservadores por otro…. O 4 conservadores frente a 2 progresistas y 1 conservador…. Se podría considerar discrepancias jurídico técnicas. Con esta condena es clarísimamenre discrepacia idelógico política. Me da igual quieenes, pero al menos 2 o 5 magistrados han prevaricado. Y por los análisis jurídicos que están saliendo, tiene pinta de que son los conservadores los prevaricadores.
1
K
9
#41
John_Doe
*
#2
El periodismo de El Diario es lo más cercano a un panfleto rosa.
A falta de poder establecer enlaces claros con el PP, Vox o cualquier asociación de personas auto-declarada como conservadora el periodista que escribe esta basura de artículo habla de tendencias conservadoras o implica la misma porque el juez haya sido elegido con los votos de jueces del CGPJ considerados como conservadores.
Dicho de otra forma, en el playbook de Sánchez del plan B de la sentencia (desfavorable), al margen de…
» ver todo el comentario
15
K
98
#62
Libre_albedrío
#41
Santa Lucía te conserve la vista, pero si puede ser, que te la mejore.
5
K
20
#64
John_Doe
#62
No proyectes tus problemas en los demás.
La reflexión personal es un ejercicio a realizar con frecuencia. En especial en estos tiempos tan difíciles de inocentes que ahora son delincuentes.
4
K
48
#66
ninjum
#41
me voy esperar al constitucional ya si eso te respondo
pero si, la salsa rosa es que el marchena se la tenia jurada al fiscal por el tema de la amnistia y aprovechó la ocasión.
1
K
12
#69
John_Doe
#66
Esto está en el playbook de Sánchez?
Suena muy inspirado en la estrategia del sabotaje de la CIA... lanza mierda y confunde con cualquier tema para torpedear el tema o asunto en cuestión.
0
K
9
#45
sovieterrimo
#3
Los de derechas siguen la consigna "El que pueda hacer que haga...".
De los de izquierdas tenemos el beneficio de la duda.
1
K
16
#48
Tunguska08Chelyabinsk13
#3
Independientemente de la posición que adopte cada uno, lo que es más significativo es que van en bloque. Si hubiera discrepancias entre sus adscripciones y las votaciones, no quedaría tan claro la politización de los tribunales superiores, donde los partidos políticos proponen a los jueces.
0
K
15
#51
BlackDog
#3
tiene sentido, pero eso que dices es porque apoyas a los jueces fascistas, no lo niegues, o son sentencias fachas o son sentencias buenas, no hay otra
0
K
7
#61
j3j3j3j3
#3
bueno , pero explica el porque sale sentencia condenatoria a una persona propuesta por el "perro sanche" ( que se la quieren cargar desde el primer dia que fue nombrado) en base a pruebas imaginarias, por desvelar un secreto que ya no era tan secreto .
Y lo chungo es que mirando por la vertiente derechista , resulta que no saben quien es el M.Rajoy , absuelve a una de la Gurtel "porque no sabia lo que firmaba" y un largo etc etc etc , con lo cual , el argumento de que "son fachas y se protegen entre ellos " coge muchísimo peso
1
K
9
#67
Moreno81
#3
Bueno, el hecho que hayan dicho la sentencia ANTES de haber escrito los motivos (solo de palabra) dice mucho que los motivos les dan bastante igual. Había que condenarlo, sabían lo que iba a pasar y han condenado a una persona sin pruebas.
1
K
10
#77
JimmyTM
#3
Ya, pero lanzar un ad hominem es mucho más fácil.
0
K
10
#89
gauntlet_
#3
El problema es cuando las sensibilidades políticas propias pesan más en la sentencia que los aspectos técnicos. O, explicado en términos matemáticos, cuando los aspectos técnicos no explican la varianza de las sentencias y la ideología sí. En esos casos, no tiene sentido aludir a criterios técnicos, igual que no tratarías de predecir el tiempo de mañana aludiendo al número de la lotería de hoy.
0
K
10
#91
kumo
*
#3
No le pidas peras a Eldiario. O a todos los famboys y astroturfers que pueblan este altavoz del psoe en el que se ha convertido MNM. Dos de los jueces fueron los que condenaron al PP por la Gurtel, pero ahora no hay que hacerles caso, claro. La peña defendiendo a un prevaricador/corrupto condenado como atunes... Es para mear y no echar gota. El daño que ha hecho el FGE del estado a las instituciones a¡y a la justicia va a tardar en ser reparado.
BTW, lo de señalar a jueces... Eso no lo hacía Gara?
2
K
-5
#6
oceanon3d
*
Hay jueces con nombres , apellidos y "carnet del PP" como Marchena, Lamela y otros. .. el presidente mismo fue el que inhabilito a Garzón en su día.
Querían hacer dimitir al FG para dañar al gobierno y se les fue de jad manos.
Ya me he cansado de comentarios largos, está sentencia es lo que es; Lawfare de los gordos ... un golpe de estado .
Y lo sabeis lo s de derechas d foro coño ...basta ya de tanto bla bla bla .
A unos les molesta el daño que hace esta mierda que dapa los pilares de la democracia y a otros se la suda por un sentido de partidismo que da mucha vergüenza.
37
K
305
#7
Batracio
#6
Spoiler: todos ellos tienen bastantes mas conocimientos juridicos que tu, que lo unico que has leido en los ultimos 20 años es la etiqueta de una botella de anis del mono en el bar.
33
K
-68
#10
Troylanas
#7
hola, noviembre 2025
3
K
20
#11
oceanon3d
*
#7
Este Juicio desde su instrucción está analizado hasta la última por periodista con asesoramiento de juristas que saben ... Es más: las leyes no son misterios místicos y los jueces oráculos misteriosos fuera del alcance de los seres humanos.
Pero entiendo tú postura; los tertulianos de derechas, de los que seguro te informas, utilizan ese mismo argumento en un estilo de vagancia intelectual grave; los jueces saben ... solo podemos respetarlos y dar por sentado que todo lo que hacen bien…
» ver todo el comentario
5
K
61
#12
Projectpep
#11
meteme al ignore a mí también por favor. Así no leo tus bocachancleces.
9
K
-31
#31
ahoraquelodices
#12
el ignore de menéame no funciona así.
0
K
7
#92
kumo
*
#11
Leete la sentencia y deja de defender a corruptos, anda. Ah... claro, que no se ha publicado y no haces más que rajar con las consignas que te pasan...
No se puede ser más pesado y más ciego.
#20
Ya ves.
0
K
6
#34
ahoraquelodices
#7
y uno de ellos no es ni mas ni menos que el que iba a ayudar al PP a “controlar la sala segunda desde atrás” hace unos años.
1
K
17
#49
pepe_lopez_canario
#6
Antiguamente para dar golpes de estado había que salir a la calle con tanques y matar gente.
Hoy dar golpes de estado son sentencias judiciales que no le gusta a la izquierda.
Luego lloran cuando la gente vote a Vox porque no se sienten representados con la basura que es la izquierda actualmente.
3
K
15
#65
Ne0
#49
Hola noviembre 2025, una cosa fácil de entender, ni el partido podrido ni el partido que está subvencionado por terroristas iranies van hacer que este país vaya a ir mejor de lo que va ahora, te recortaran derechos como la sanidad, la educación, en las emergencias se pondrán de perfil, como han hecho siempre, y en las crisis nos joderán aun más. Ni un solo voto a esa gentuza por muy desencantado que esté con Podemos o con Sumar.
1
K
13
#68
pepe_lopez_canario
*
#65
En Madrid gobierna el PP desde hace décadas y tienen la mayor esperanza de vida de España.
Jódete. Esos son los datos.
0
K
6
#71
Ne0
#68
Y la segunda es Navarra, donde el PP no ha gobernado en su puta vida, y jódete tu, que eso también es un dato.
0
K
10
#93
comunerodecastilla
#68
Sip, sobre todo en las residencias de ancianos.
0
K
10
#81
ZapZapZap
#49
es.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado_blando
0
K
6
#83
pepe_lopez_canario
#81
El comentario que aludo no dice nada de que sea blando
0
K
6
#85
ZapZapZap
*
#83
ni de que no lo sea, no es necesario, a buen entendedor...
0
K
6
#20
strike5000
Pero recordad que esto no es señalar, ni coaccionar, es sólo "informar".
13
K
120
#80
escuadron
#20
A eso iba. Ostia puta con la izquierda!
Luego se quejaran de que el turbofascismo señala a alguien.
Qué peligro tiene la izquierda en estos momentos. Si a alguna de esas cinco personas les pasa algo será culpa exclusiva de la izquierda.
0
K
11
#95
comunerodecastilla
*
#80
Hubo un tiempo en que estas ratas fascistas se cuidaban muy mucho de hacer gala de su fascismo
, (por lo que sea
) ahora perdieron el miedo y están volviendo hacer de las suyas. Ahora vuelven a salir de las alcantarillas donde siempre estuvieron, perennemente siempre fueron pocos y cobardes.
Hipócritas, creo que es el adjetivo adecuado para ambos.
Edit: Pasale el mensaje a
#_20
que solo le gusta su "libertad de expresión" y cuando le pintan la cara censura como buen fascista.
0
K
10
#5
Esfingo
Señalando.
11
K
103
#53
BM75
#5
...lo obvio.
0
K
8
#8
dclunedo
Ala a apuntar personalmente a cada uno de los que no me bailan el agua........ demócratas de pacotilla.....
14
K
92
#23
pedrario
Como no tienen argumentos, caza de brujas.
Que asco de degradación.
10
K
86
#1
YSiguesLeyendo
cagan en rojigualda todos
4
K
48
#84
j0seant
*
#1
más bien cagan sobre ella..
0
K
7
#86
jamon_de_jaboogie
#1
Dos de los cinco que han condenado al fiscal general condenaron en su momento al PP por la Gurtel. A ver si no te gusta es que no caguen solo en tu color.
3
K
26
#2
Oroveso
Suena todo tan imparcial...
5
K
45
#26
vGeeSiz
El equipo de opinión sincronizada señalando
Y éstos son los tolerantes, dialogantes, respetuosos con la justicia
3
K
36
#29
Mk22
Que alguien me corrija si me equivoco, pero al tribunal supremo le nombra el CGPJ. Un CGPJ que han pactado en junio de 2024 PSOE y PP, de lo que se infiere que el PSOE estaba conforme con la composición de estos órganos.
Bajo ese supuesto no cuadra, que el tribunal supremo sea un órgano controlado por el PP. En ese caso el PSOE jamás hubiera aceptado el pacto de 2024.
3
K
28
#82
ZapZapZap
#29
creo que no te acuerdas de cuántas presiones hubo por todas partes y de cuánto tiempo costó llegar a ese pacto
0
K
6
#27
madeagle
...y los colegios donde estudian sus hijos
1
K
19
#74
Emotivo
Ya lo dijo quien lo dijo.
Ya lo dijo P. Pacheco
La justicia es cachondeo.
Y nos ha dejado tiesos.
1
K
17
#76
Kmisetas
Vaya Panfleto el diario. es
4
K
17
#44
Yqsyo
*
Es que me parto. Ahora toca el:
A por ellos oooeeeee
A por ellos oooeeeee
El fiscal general del estado, que, de quién depende? Es un delincuente y ha revelado secretos por motivos políticos
Aceptadlo fachi-progres. Es una puta vergüenza. Sea el PSOE, el PP o su puta madre quien gobierne.
Y esto SÍ que en cualquier país democrático supondría la inmediata dimisión del gobierno y elecciones
4
K
17
#87
Alvariviriss
#44
Dios mío como tenéis las cabeciñas... de verdad que pena... Espero que vuestra bilis no sea un reflejo de la sociedad, simplemente que el foro está lleno de astroturfers y trolls a sueldo porque si no... Que yisus nos coja confesados
0
K
6
#19
MisturaFina
M A F I A!!!
1
K
14
#36
vviccio
Da igual si son conservadores o progresistas, tienen que hacer bien su trabajo como cualquier otra persona y si no lo hacen debería haber algún mecanismo para sancionarlos. Solo se trata de hacer bien su trabajo.
0
K
12
#38
XtrMnIO
A los juecezuelos pepetarras se los nota muy imparciales, sí, muy imparciales.
0
K
12
#42
colipan
Unos golpistas que recibirán su karma
0
K
10
#30
raistlinM
Joder, el "CV" de algunos y alguna es para fliparlo, no entiendo que siquiera sigan ejerciendo, han estado en cosas que serían de inhabilitación de por vida, debe ser que a esos cargos sólo acceden los más mafiosos...
Telita, luego van pidiendo que la ciudadanía tengamos respeto por "la institución".... hay mafiosos con bastante más honor que estos señores y señora
0
K
10
#72
Barney_77
#30
Positivo 1000 veces
0
K
15
#17
ElmaEscobar
Todos estos tejemanejes judiciales y políticos lo único que nos debería dejar claro es que la separación de poderes no es tal, y por esto mismo nuestra democracia esta viciada. Pero podemos seguir siguiendo la bolita mientras los trileros nos entretienen.
0
K
7
#60
pozz
La propaganda al servicio del regimen señalando.
0
K
7
#70
AlexGuevara
Cuando estos señoros condenaron injustamente a los políticos y activistas independentistas a 9 años de cárcel en un juicio sentenciado de antemano, muchos aplaudían con las orejas....
0
K
7
#78
Samaritan
Esa Justicia de independiente tiene poco, pero que muy poco.
0
K
7
#46
XcUl10
Pero habéis visto a Ayuso? Hoy se ha vuelto a tomar una pastilla? Alguien se cree lo que esa tía dice? Vino puede haber tanto retrasado en este país. Lo que queda claro es que el poder está politizado. Ni le declaración de los medios de comunicación han valido de nada. Por hacer el bien pagas pero el novio de esta persona es un presunto delincuente por haber intentado estafar a la hacienda española y aquí no pasa nada...puto teatro... Me voy a suicidar... Ya ya que casualidad que salga el fallo…
» ver todo el comentario
0
K
7
#56
Yqsyo
#46
- Amo, Amo! Ese negro tiene un caballo.
- y que pasa? Quieres un caballo?
- No Amo, lo que quiero es que él no lo tenga.
0
K
6
#47
To_lo_loco
Un guiño entre ellos. Puedo dar un golpe de estado el 20-N.
Puedo absolver a quien me dé la gana tipo los 7491 muertos.
0
K
6
#55
numantino
Ya van 7 años de Golpe de estado y ahi sigue Sanchez en la Moncloa. Pues vaya…
Si le ponen una multa de tráfico tambien va a ser un golpe de estado??
Dais entre pena y lastima
0
K
6
#75
RoneoaJulieta
No puede haber jueces progresistas ni conservadores. Necesitamos auténticos profesionales en algo tan serio como la administración de la Justicia.
Creo que habría que suprimir el Tribunal Supermemo. En una democracia de verdad no puede haber tribunales para VIPs y tribunales para nosotros, la plebe
0
K
6
#96
Yqsyo
*
sí, reza y confiesa ante tu Dios ! No seas petardo.
A ver si un día de estos entiendes que elegir a quienes gobiernan el país donde vives no va de colorinchis y colgarse medallitas. Va de hechos y va de acciones.
Y los hechos y las acciones son las que son. Aunque quieras ignorarlas.
0
K
6
#97
pedromoralesnn_62a8fccf7
Porque tenemos que señalar a las personas, esto me parece de primero de fascista, pero como sois el diario perdonado, no te jode
0
K
6
#98
geburah
Los neofranquistas que en su momento fueron blanqueados por el mismo PSOE:
14 d'octubre de 2019. Declaracions de Pedro Sánchez després de la condemna als liders independentistes:
- "En la democracia española nadie es juzgado por sus ideas ni por su proyecto político"
- "Quiero reconocer la labor del Tribunal Supremo"
- "España es una de las mejores democracias del mundo. El proceso judicial tuvo lugar con plenas garantías y absoluta transparencia"
Se eligió antes seguir con el Frankenstein que es España, que dejar que se sucediera una verdadera transición.
0
K
6
Ver toda la conversación (
99
comentarios)
