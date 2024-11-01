edición general
La piloto de avión Lourdes Carmona responde a Marcos Llorente: "Nunca hemos incluido sustancias para provocar lluvias"

Las polémicas declaraciones de Marcos Llorente vinculando el rastro que dejan los aviones en el cielo con una fumigación o la participación en la modificación meteorológica a través de diferentes sustancias ha dado lugar a un debate en el que ahora ha entrado Lourdes Carmona, una piloto de avión con más de 30 años de experiencia que quiere desmentir esa visión del futbolista del Atlético de Madrid.

Comentarios destacados:        
#1 Pivorexico
Cuando das voz al tonto del pueblo , no seria mejor ignorar sus desvaríos ?
9 K 103
alfre2 #4 alfre2
#1 exacto, es de primero de internet: DFTT.
0 K 12
MiguelDeUnamano #12 MiguelDeUnamano
#1 El problema es que el altavoz se lo van a poner igualmente, que haya que andar desmintiendo tanto bulo es tan triste como necesario.
4 K 53
sotillo #15 sotillo
#1 El problema viene que detrás de este hay muchos más, que no le va a convencer lo sabemos, pero que hay que decirlo también
0 K 11
#2 MPPC
Cuando la opinión del tonto del pueblo tiene más difusión que la de los científicos :palm:
5 K 46
#3 Ferroviman
yo soy de un pueblo de la castilla yleon profunda, y la mayoria de la gente piensa que les fumigan para que NO llueva.

desde que estudie la carrera puede que hayan sacado algo, pero en los 90 solo podias fumigar para provocar la lluvia, no para inhibirla. Cuando pregunté qué echaban para evitar que lloviera me contestaron con una mezcla de caras de confusion y excusas raras (HAARP mediante como excusa principal, pero HAARP no es fumigable y ellos en el fondo lo sabian).

hoy siguen convencidos al mismo porcentaje....
3 K 35
nopolar #11 nopolar
#3 Seguro que si les preguntas por el reciclaje te dicen que es una tontería porque luego va todo al mismo camión.
2 K 30
#13 parladoiro
#3 Aragón mantiene el sistema de siembra de nubes antigranizo, no sé si seguira para 2026: www.lacomarca.net/ayuntamiento-caspe-deja-pagar-consorcio-antigranizo-
1 K 20
#22 Ferroviman *
#13 ese sistema se basa en provocar la lluvia con yoduro de plata (que es el sistema de siembra de nubes que ya se conocia cuando yo estudiaba en la universidad). aun recuerdo a un profesor diciendo que era mas barato y menos doloroso tirarle fajos de billetes de 50 a los ganaderos a la cabeza....

en los 90-2000, cuando yo estudiaba, solo los chinos tenian la pasta y el coraje para sacarse el nabo y escupir a diox en la cara a ese nivel
0 K 9
#24 parladoiro
#22 si a un ganadero le afecta el granizo, muy malo.
Sobre 300.000 € anuales a todo Aragón, lo que son 5 hectáreas protegidas con malla antigranizo, la efectividad no es la misma, pero sí es bastante barato.

En España llevaba desde los 80 con eso, actualmente solo quedá Madrid y Aragón con eso, China entró bastante tarde en la siembra de nubes, sólo que tienen un marco distinto para hacer eso y hacerlo en ciudades para reducir la polución.
0 K 10
#14 Happo
#3 A mi me vino un payés y me dijo que el no se creía esas estupideces de los chemtrails, pero si que había visto a aviones como derrapar y desplazar las nubes para otro lado con la cola. Se que lo parece pero no es broma.
3 K 46
TripleXXX #25 TripleXXX *
#3 Si que había unos cohetes, tipo cohete de feria, o cañones, que llamaban granífugos o algo así y se tiraban para evitar las granizadas, no sé si servían para algo pero en el cole lo estudié.
0 K 8
Variable #18 Variable
A mí lo que me flipa fuertísimo es que por lo general los que creen que se puede manipular el clima con máquinas mágicas como el HAARP o tirando químicos con aviones, luego no creen que tirar a la atmósfera millones de toneladas de Co² pueda cambiar el clima.
2 K 30
Torrezzno #7 Torrezzno
Y si lo hiciera lo iba a decir?
0 K 20
Lamantua #19 Lamantua
Que bajeza, respondiendo a un tarado.
1 K 16
#23 Tensk
Demostración empírica de que cada vez vamos a peor en educación en este país.
0 K 11
a69 #16 a69 *
Pero el Marcos este quien coj.es es? Un climatólogo? Científico?

Ah futbolista!!
0 K 11
Dene #17 Dene
Si hay que estar respondiendo todas las tonterías que dice la gente, nos faltan días.
0 K 11
Nitanmal #10 Nitanmal
El mismo lumbreras que ha elegido como el logotipo de su empresa simbología "nostálgica" www.meneame.net/go?id=3956188
0 K 10
litos523 #6 litos523
Recordando un viejo artículo que leí por aquí
www.meneame.net/story/chemtrail-ii-parte-vistos-desde-aviacion
0 K 10
Tontolculo #8 Tontolculo
Me pregunto si creerá que tb hay chemtrails en los aviones que él coge... porque igual él también es culpable de los chemtrails que critica :tinfoil:
0 K 10
Jaime131 #5 Jaime131
Claro que las incluís, pero no queréis confesarlo. Es un complot para destruir el mundo. :troll:
0 K 10
Tontolculo #9 Tontolculo
#5 Más aún, son chemtrails contra el Atleti, para que no gane ningún trofeo :troll:
4 K 53
Gadfly #21 Gadfly
Por favor, no reírse de los subnormales
0 K 7

menéame