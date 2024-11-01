La piloto de avión Lourdes Carmona responde a Marcos Llorente: "Nunca hemos incluido sustancias para provocar lluvias"

Las polémicas declaraciones de Marcos Llorente vinculando el rastro que dejan los aviones en el cielo con una fumigación o la participación en la modificación meteorológica a través de diferentes sustancias ha dado lugar a un debate en el que ahora ha entrado Lourdes Carmona, una piloto de avión con más de 30 años de experiencia que quiere desmentir esa visión del futbolista del Atlético de Madrid.
| etiquetas: marcos llorente , conspiraciones , piloto
desde que estudie la carrera puede que hayan sacado algo, pero en los 90 solo podias fumigar para provocar la lluvia, no para inhibirla. Cuando pregunté qué echaban para evitar que lloviera me contestaron con una mezcla de caras de confusion y excusas raras (HAARP mediante como excusa principal, pero HAARP no es fumigable y ellos en el fondo lo sabian).
hoy siguen convencidos al mismo porcentaje....
en los 90-2000, cuando yo estudiaba, solo los chinos tenian la pasta y el coraje para sacarse el nabo y escupir a diox en la cara a ese nivel
Sobre 300.000 € anuales a todo Aragón, lo que son 5 hectáreas protegidas con malla antigranizo, la efectividad no es la misma, pero sí es bastante barato.
En España llevaba desde los 80 con eso, actualmente solo quedá Madrid y Aragón con eso, China entró bastante tarde en la siembra de nubes, sólo que tienen un marco distinto para hacer eso y hacerlo en ciudades para reducir la polución.
Ah futbolista!!
www.meneame.net/story/chemtrail-ii-parte-vistos-desde-aviacion