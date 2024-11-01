La piloto de avión Lourdes Carmona responde a Marcos Llorente: "Nunca hemos incluido sustancias para provocar lluvias"

Las polémicas declaraciones de Marcos Llorente vinculando el rastro que dejan los aviones en el cielo con una fumigación o la participación en la modificación meteorológica a través de diferentes sustancias ha dado lugar a un debate en el que ahora ha entrado Lourdes Carmona, una piloto de avión con más de 30 años de experiencia que quiere desmentir esa visión del futbolista del Atlético de Madrid.