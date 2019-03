Chemtrail (II Parte) Vistos desde la aviación

Hace poco hice un artículo sobre meteorología y lo que eran los contrails para rebatir la tontería de los chemtrails y ahora toca la parte que explica la misma tontería desde la perspectiva de la aviación.

En el momento de escribir esto (domingo, 10 de abril de 2019, sobre las 1500Z) hay volando sobre la Península Ibérica unos 355 aviones, mientras que en todo el mundo hay en vuelo más de 14.000 (sin contar aviación ligera, ULM, etc) Al norte de mi casa veo reflejado el EasyJet U27637 /EZY7637 Lisboa-Burdeos, un Airbus 320, me asomo a la ventana , miro hacia el norte … y allí están, en el rumbo indicado. La web parece estar correcta. Mientras escribo esto, veo que aparece otro, un Boing 737 que viaja de Stuttgart a Funchal con matrícula D-AUTZ. Es el vuelo TUI74K que va por la misma aerovía en sentido contrario. El viento ha hecho desplazarse ligeramente la estela dejada por el vuelo anterior. La web flightradar parece que funciona razonablemente bien.

www.flightradar24.com/39.82,-5.2/7

Ahora vamos a ver como funciona un avión. A grandes rasgos un avión es un sistema que tiene un motor que empuja el aparato hacia adelante, dispone de unas superficies de sustanciación que “empujan” el avión hacia arriba y lo hacen avanzar. Si el avión no avanza, cae como una piedra, si el empuje es mayor que el peso el avión sube, si es menor baja. No es muy complicado, al final, son las gallinas que entran por las que salen. Si quieres más datos, aquí te lo explico mejor:

www.calderodemurias.com/2010/08/que-hace-un-avion-al-quedarse-sin.html

El avión es un sistema dinámico, quema combustible con lo que reduce su peso y precisa ir ajustándose cada poco para mantener el nivel de vuelo, pero eso ahora ya lo hace el piloto automático, así que los aviones van por donde deben ir. El asunto es que un avión no puede ir por donde le salga de las narices, o al menos, no lo puede hacer al mismo precio que por la zona por la que se ha diseñado. Es decir, si cogemos un Airbus A320 y lo hacemos volar a 10.000 pies de altura a 300 nudos de velocidad la cantidad de combustible que quema es brutal, sobre todo en comparación con lo que consumiría si volara en sus parámetros, es decir, estos aviones tienen la aerodinámica, motores y todo lo demás para volar entre 10 y 11.000 metros de altitud y a una velocidad determinada (suele ir de MACH 0,8 a 0,95) fuera de ahí el rendimiento cae en picado. Por eso los aviones suben a todo trapo para alcanzar su altitud de crucero, para llegar en seguida al punto donde el consumo es mínimo. Puedo parece pesado con el tema del combustible, pero un Airbus 320 lleva hasta 27.000 litros de combustible (7.190 galones) que al bonito precio de 1,57 € por galón (www.indexmundi.com/es/precios-de-mercado/?mercancia=gasolina-de-aviaci) hacen nada menos que 11.288,3 € para llenar el depósito. Eso daría en teoría para hasta 7.800 km, con lo que andamos por los 1,44 €/Km solo en combustible. El avión para ser rentable debe volar lo más posible, al parecer anda por los 8,600 km al día, con lo que el consumo diario en combustible son 12,500 € por avión (es la media de un A320) Como dijimos antes, hoy estaban volando 14.000 aviones, hablamos de un gasto de aproximadamente 175 millones de euros diarios, casi 65.000 millones de € al año.

es.wikipedia.org/wiki/Familia_Airbus_A320

Si nos ahorrásemos un 2% estaríamos hablando de casi 1.300 millones de euros sólo en combustible. Supongo que entra dentro de lo lógico el pensar que el tema del consumo preocupa y mucho a las compañías aéreas, con l suyo es buscar optimizar el consumo y aquí se cae el primer argumento magufo:

- Nos fumigan. Hemos que en un solo día solo los 355 aviones que sobrevuelan la Península gastan en combustible 4,4 millones de euros. Si esta “fumigación” la extendemos por ejemplo … 100 días nos vamos a 440 millones solo en combustible, luego mete amortización del avión, tripulación, derechos de aeropuerto, etc …. Sin contar el “sofisticado” agente fumigador la cosa debe ser 10 millones al día, solo para España. Si pillamos EEUU que es una 20 veces España la cosa se va de madre.

Hemos visto el tema del combustible, que es caro, pero luego los magufos dicen que para que no lo sepan los pilotos “mezclan las mierdas esas con el combustible” Pues es el segundo argumento que se cae. Los motores están pensados para funcionar con una relación de aire/combustible determinadas. El alterar esos parámetros produce dos problemas:

- Falta de potencia.

- Comportamiento distinto en la temperatura. Esto canta más en los motores de explosión. A medida que se sube el aire tiene menos densidad con lo que aporta menos oxígeno (a 11.000 metros la presión del aire es la cuarta parte que a nivel del mar, simplemente, llega la cuarta parte de la masa de aire) con lo que hay que empobrecer la mezcla. Si se baja por debajo del punto estequiométrico (una relación aproximada de 14:1 entre aire y combustible) el motor se calienta. Por encima de esa relación el motor se enfría y pierde rendimiento.

Entonces pasan dos cosas:

- O siempre hay mierdas magufas con lo que los pilotos no notan el efecto de las mismas, cosa que los mismos magufos dicen que no porque no siempre las hay.

- Unas veces el motor va mejor y otras, peor, cosa que no pasa.

Con lo que el segundo argumento magufo se va al garete.

Luego tenemos que ver lo que miden la estelas. Con un poco de trigonometría podemos saberlo, de hecho, ya lo descubrió un tal Pitágoras hace unos cuantos años. Supongamos para regocijo magufo que la Tierra es plana. Si vemos un avión podemos trazas un triángulo rectángulo imaginario (vale, la Tierra no es plana, pero para estas distancias sirve la suposición)

Sabemos que el avión vuela de 10 a 11 km de altura, sabemos el ángulo (o podemos medirlo) de visión desde el horizonte y queremos medir la separación horizontal al mismo. Pues la trigonometría nos dice que el cateto adyacente (distancia) partido por el cateto opuesto (altura) son da la Cotangente del ángulo que tenemos sobre el horizonte. Pero como la calculadora no suele dar la Cotangente podemos usar el inverso y la distancia la obtenemos al dividir la altura por la tangente de alfa.

¿Qué resultado obtenemos? Pues cuando vemos un avión con un ángulo de unos 20 grados sobre el horizonte lo tenemos a unos 37 km aproximadamente con los que una estela que vaya de lado a lado pasando sobre nosotros medirá unos 74 km, cosa que no está nada mal (sobre cuando los magufos te sacan 15-20 estelas que se forman a la vez)

Seguimos. Los aviones no forman una estela, forman dos, una en cada punta del ala y esas estelas suelen medir bastante más que la envergadura de los propios aviones que suele andar entre los 40 (Boeing 707) y los 60 metros (Airbus 330) cada una de ellas puede tener tranquilamente 80 metros de radio o más …. Lo que arroja un área de 20.106 metros cuadrado (PI * Radio^2 para los magufos) lo que multiplicado por esos 74 km da un volumen de 1.500 millones de m^3, o lo que es lo mismo 1,5 km^3 (ojo, cada estela) Como referencia, la capacidad actual de agua embalsada en España ahora mismo (marzo 2019) es de 32,5 Km^3.

www.embalses.net/

Bueno, según esta santa gente esta estela es producida por mierdas químicas, vamos a ver lo que hace falta para ello.

Si echo 1 gramo (una proporcion en masa de 1:000 aprox) cada metro cúbico de estela necesito nada más y nada menos 1.500 toneladas por cada avión y cada estela de 74 km (recordemos que el Airbus de antes vuela 100 veces esa distancia) El mayor avión del mundo que vuela (no la mierda esa americana que voló una vez) pesa 285 TM …. Parece que no encaja la cosa. Si lo bajamos a 1 centigramo por metro cúbico (una proporción en masa de 1:100.000) siguen siendo 15 toneladas para 74 km …. Un A320 tiene un peso al despegue máximo de 78 TM, en vacío pesa 42 y lleva 27.000 litros de combustible (a 0,6 Kh/litro son 16 toneladas) …. Vamos que da para una estela (de 74 km) sin nada más, ni carga, ni pasajeros ni ná. Yo diría que esto no se sostiene.

Luego he mirado una serie de enlaces que amablemente un pardillo magufo puso en los comentarios buscando argumentos para contrarrestar … pero es que no hay por donde agarrarlos, mucha conspiración, mucha maldad … pero no da ningún dato de nada. Se limita poner fotos de equipos contra incendios como un 747 modificado para extinción como se ve en este vídeo:

www.youtube.com/watch?v=a3AWMGQ5ot0

Una de las fotos magufas que ponen son los tanques de agentes de extinción que se ven en el vídeo.

También sacan fotos de las toberas de expulsión de combustible, que se utilizan por temas de seguridad, cuando el avión pesa más que el peso máximo en el aterrizaje se expulsa el combustible para asegurar el aterrizaje y evitar problemas mayores (mejor que se queme menos combustible que más) pero vamos, que el botón de expulsar combustible está a la vista en la cabina, no es ningún secreto. El keroseno es volátil, se puede echar en la atmósfera que se evapora sin problema.

Cuando de verdad se quiere fumigar, se hace a baja cota o media cota, como hacen los aviones de fumigación o los de extinción de incendios o lo que en su día hizo EEUU con el agente naranja en Vietnam (esto no es una conspiración, esto está reconocido y documentado)

La conspiración de los chemtrails no se sostiene ni físicamente (imaginemos que un día todos los aviones se dediquen a la fumigación, sin embarcar ni pasajeros ni carga) ni económicamente (solo el coste en combustible es bestial, metamos ahora el coste del avión, el lucro cesante por no poder operar, el coste del producto, …) y lo más importante: estamos en un país de cotillas, intenta hacer que se callen los pilotos, personal de vuelo, de tierra, seguridad, transportistas, …. Joder, que mi número de licencia de piloto es la 41.XXX y tiene 11 años …. ¡anda que no hay gente implicada ni nada!

Como ya va siendo tarde, lo dejo ya, pero seguro que salen más argumentos de peso a poco más que se conozca un poco el mundo aéreo, pero esto era una cosilla pa un rato.