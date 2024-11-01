La obesidad tiene una causa: comer mucho y mal

El gasto energético total diario no difiere entre sociedades industrializadas y aquellas que mantienen modos de vida ancestrales. La cifra promedio ronda las 2.600 kilocalorías diarias para hombres adultos, con variaciones menores al 5% entre un cazador hadza y un contador noruego. La inactividad no es el motor principal de esta epidemia. Los resultados concuerdan con estudios previos como el macroensayo PURE, que demostró que el 73% del riesgo de obesidad se explica por exceso calórico dietético. Comemos demasiado y no solo en cantidad.