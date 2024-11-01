La obesidad tiene una causa: comer mucho y mal

El gasto energético total diario no difiere entre sociedades industrializadas y aquellas que mantienen modos de vida ancestrales. La cifra promedio ronda las 2.600 kilocalorías diarias para hombres adultos, con variaciones menores al 5% entre un cazador hadza y un contador noruego. La inactividad no es el motor principal de esta epidemia. Los resultados concuerdan con estudios previos como el macroensayo PURE, que demostró que el 73% del riesgo de obesidad se explica por exceso calórico dietético. Comemos demasiado y no solo en cantidad.
| etiquetas: obesidad , comer , mucho
En la obesidad hay un desequilibrio hormonal que lleva a niveles más elevados de grelina, que aumenta el apetito, y deficientes de leptina, que no sacia. Las personas que son obesas por causa dietética no saben que comen demasiado, no son conscientes de ello. Además, hay una alteración de la percepción… » ver todo el comentario