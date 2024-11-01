Invitamos a un hombre por navidad y se quedó por 45 años [eng]

El 23 de diciembre de 1975, Rob Parsons y su esposa Dianne se preparaban para la Navidad en su casa de Cardiff cuando oyeron un golpe en la puerta. En su umbral se encontraba un hombre con una bolsa de basura que contenía sus pertenencias en la mano derecha y un pollo congelado en la izquierda. Lo que comenzó como un acto de compasión se convirtió en una compañía única de amor y compromiso que duró 45 años, hasta el día en que Ronnie murió.