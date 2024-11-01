edición general
Invitamos a un hombre por navidad y se quedó por 45 años [eng]

El 23 de diciembre de 1975, Rob Parsons y su esposa Dianne se preparaban para la Navidad en su casa de Cardiff cuando oyeron un golpe en la puerta. En su umbral se encontraba un hombre con una bolsa de basura que contenía sus pertenencias en la mano derecha y un pollo congelado en la izquierda. Lo que comenzó como un acto de compasión se convirtió en una compañía única de amor y compromiso que duró 45 años, hasta el día en que Ronnie murió.

| etiquetas: uk , autismo , nochebuena
mono #1 mono
Mi admiración por esa pareja que se ocupó de un casi desconocido por tantos años, con amor y mucha paciencia. Y me gusta leer que ellos están agradecidos por la alegría que Ronnie les tansmitió durante toda su vida
ewok #2 ewok
The homeless centre told them Ronnie needed an address to get a job, Rob said, but "to get an address, you need a job".
"That's the Catch 22 that loads of homeless people are in."
