Menos 2 horas en un hospital de Estados Unidos: 41.297 dólares

Un estadounidense acudió al hospital por hipertensión. El vídeo comienza señalando "Soy un milenial viejo que recibió mi primera factura del hospital", el hombre muestra en el vídeo la factura que le ha llegado después de 2 horas en un hospital de Estados Unidos.

El paciente en el vídeo señala que la factura médica, después de ser atendido 2 horas, sin cirugía, sin escaner y apenas atención médica la factura sea de más de 41000 dólares. En el vídeo se puede ver algunas cosas que llaman la atención, como por ejemplo una dosis de magnesio que cualquiera puede comprar un bote en internet por 10 dólares con decenas de dosis, se le factura por 463 dólares

O como por una visita del médico en observación se le facturan 3000 dólares. Vídeo completo y vía FinoFilipino