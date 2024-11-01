edición general
Sin noticias de la UCO de Balas: seis meses y aún no hay informe del novio de Ayuso

183 días han transcurrido y sin novedades en el frente. Seis meses en los que aún queda a la espera de conocer el informe ordenado por la juez de Instrucción del Juzgado 19 de Madrid a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la investigación en curso en torno a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

#8 laruladelnorte
en investigaciones paralelas y de buen calado mediático como fueron –y siguen siendo algunas de ellas- las del entonces fiscal general del Estado o sobre la implicación de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, en la trama Koldo; o la que prosigue en curso contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, los tiempos han sido más acelerados si se trae a comparación con la que concierne a González Amador.

Las prioridades de la UCO caen siempre del mismo lado... :foreveralone:
2 K 33
#17 yukatan *
#8 pues eso... Unidad de Corrupción Organizada.

Igual alguien se espera que en la Guardia Civil sean de izquierdas.....

Solo hay que ver que dicen delante de un juez...nosotros no hacemos investigaciones prospectivas... y se descojonan hasta ellos mismos
1 K 15
sotillo #1 sotillo
Ni lo tendrá y si lo tiene estará adulterado
2 K 31
oceanon3d #5 oceanon3d *
Ni de lo de Montoro petición del juez catalan.

Es tan descarado lo de este Balas ... y todo el mundo señalado a Leire.
2 K 29
Destrozo #6 Destrozo
La uco es la policía al servicio del pp
2 K 28
cocolisto #16 cocolisto
Los de UCO son muy cucos.Se les ve el plumón a distancia,cada vez más parecen pavos reales...y nunca mejor dicho.
0 K 19
OrialCon_Darkness #19 OrialCon_Darkness
Bueno, todos sabemos que si la ida se va de viajes es porque va a salir algo uno o dos días después, solo hay que esperar si próximo vuelo :troll:
0 K 10
#3 slender_1
Aún va a haber que indemnizar a Burnet
0 K 10
#4 mariopg
lo importante es que el vulgo se percate de estas cosas
0 K 8
#15 Vactor20
#14 Que te calles facha
0 K 7
desastrecolosal #9 desastrecolosal
Pero si ya ha reconocido que es culpable, de que se quejan estos de ELPlurar AKA el panfleto del SOE...

Ah! que solo es por sacar algo de AYUSEAME.
4 K -8
#18 yukatan
#9 culpable de alguna cosa... pero debe de haber mucho que rascar.... o te crees que te compras 2 áticos y tu empresa de mierda pasa de 200K a 4 millones por su cara de tonto. Magicamente igual que el hermano de la IDA, que se dedicaban todos a las mascarillas por arte de magia
1 K 15
nightrain #10 nightrain *
#7 Ese es el jefe de la UCO desde hace 4 días. Creo que estos casos llevan unos días más. Baneate tú , que acabas de hacerte cuenta para enmierdar
5 K 53
mis_cojones_en_bata #12 mis_cojones_en_bata *
#7 el juez lo pidió el 27 de junio y el jefe actual de la UCO fue nombrado el pasado 16 de diciembre.

Y en esta noticia:

La UCO admitió en noviembre no haber comenzado la investigación
Fue el pasado 23 de noviembre cuando la UCO se pronunció en detalle acerca de su papel en el proceso de investigación.

Cúrrate un poco mejor los bulos, hombre :clap:
6 K 65

