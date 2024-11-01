Sin noticias de la UCO de Balas: seis meses y aún no hay informe del novio de Ayuso

183 días han transcurrido y sin novedades en el frente. Seis meses en los que aún queda a la espera de conocer el informe ordenado por la juez de Instrucción del Juzgado 19 de Madrid a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la investigación en curso en torno a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
| etiquetas: justicia , corrupción , delitos económicos , nacional
Las prioridades de la UCO caen siempre del mismo lado...
Igual alguien se espera que en la Guardia Civil sean de izquierdas.....
Solo hay que ver que dicen delante de un juez...nosotros no hacemos investigaciones prospectivas... y se descojonan hasta ellos mismos
Es tan descarado lo de este Balas ... y todo el mundo señalado a Leire.
Habrá que preguntar
Ah! que solo es por sacar algo de AYUSEAME.
Y en esta noticia:
La UCO admitió en noviembre no haber comenzado la investigación
Fue el pasado 23 de noviembre cuando la UCO se pronunció en detalle acerca de su papel en el proceso de investigación.
Cúrrate un poco mejor los bulos, hombre