Sin noticias de la UCO de Balas: seis meses y aún no hay informe del novio de Ayuso

183 días han transcurrido y sin novedades en el frente. Seis meses en los que aún queda a la espera de conocer el informe ordenado por la juez de Instrucción del Juzgado 19 de Madrid a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la investigación en curso en torno a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.