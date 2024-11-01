edición general
Llegan a España tomates de Marruecos en los que se encontró un nivel alto de cadmio, sin que se impidiera su entrada

Tras los análisis realizados en un control de frontera, en los que se detectó una presencia de ese metal pesado de 0’068 mg / kg – ppm, el envío fue liberado según indican fuentes de la Comisión Europea. El cadmio, cuyo símbolo es Cd, es uno de los metales más tóxicos. Se trata de un metal pesado, blando, blanco azulado, relativamente poco abundante. Ingerir alimentos o tomar agua con niveles de cadmio muy altos produce irritación grave del estómago, lo que genera vómitos y diarrea y en ciertas ocasiones la muerte.

woody_alien #13 woody_alien
No pueden hacer nada porque los traen en cadmión
tommyx #16 tommyx
#13 si, no traerlos
Torrezzno #1 Torrezzno
Los magníficos acuerdos de libre comercio
ElenaCoures1 #5 ElenaCoures1
#1 Libre comercio no significa libre de controles
La autoridad competente deberá emitir una alerta y retirar este producto para que no llegue al consumidor
Porque la gran superficie ni querrá problemas con el cliente ni pagar al proveedor por un producto dañado
ChatGPT #8 ChatGPT
#5 qué Pegasus ni qué Pegasus
#28 La_Conquista_Del_Mundo
#5 Sospecho que autoridad competente, no lo es tanto, o es corrupta. :'(
#12 mancebador *
#1 #7 #10 ¿En que parte del acuerdo de libre comercio con Marruecos dice que no tienen que cumplir las normas fitosanitarias de la UE?
ChatGPT #14 ChatGPT
#12 me preguntas a mi? yo no he dicho que no se exijan, lo que digo es que si se exigen, no se está controlando, al menos según la noticia
#31 La_Conquista_Del_Mundo *
#12 El problema es que mientras que a la agricultura europea se exigen esas normas fitosanitarias, que encarecen el producto, se importan productos que cumplen esas normas. Entonces, para que están esas normas ? Para proteger la salud del consumidor no.
#25 Yqsyo
#1 magníficos "acuerdos" del gobierno con marruecos
#21 MetalAgm
#15 De hecho son los mismos partidos que en Europa votan mayoritariamente en conjunto el 95% de las veces, entre las votaciones que se incluyen todos estos acuerdos de libre comercio de la UE (PP-PSOE)... luego vienen aqui con la excusa: "es que viene de europa"... coño, porque lo has votado tu y tu partido en europa no te jode...
g3_g3 #3 g3_g3
Hay que hacer como los franceses, se tiran los tomates al suelo según salen del puerto y se mete fuego al camión.
#6 Lusco2
#3 Yo puedo ser hijo de un tomate francés contaminado que por accidente fecundó a mi madre
laguerrillasilenciosa #27 laguerrillasilenciosa
#6 Positivo por Léolo :-)
vviccio #26 vviccio
#3 En Francia no hay ley mordaza o qué...
johel #4 johel
No teniamos bastante con "la ruta del tomate" por donde pasan ilegalmente todo tipo de verduras marroquis, que ahora ademas no pasan los controles y tampoco las paran.
Una vez mas, en españa el crimen compensa.
#7 Pixmac
#4 No tiene que ver con España. Son los acuerdos de la UE, como el que quieren hacer ahora con el Mercosur. No es lógico que a productos externos no les pidan las mismas medidas que a los productos europeos.
ChatGPT #10 ChatGPT
#7 no es que no sea lógico, es que es calificable de Traición
#15 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#7 Aunque no lo creas, todo acuerdo de la UE, también lo han votado los partidos políticos de España.
Gry #18 Gry
#7 Las normativas europeas son de mínimos, los países miembros pueden tener regulaciones más estrictas, como hacen los franceses por ejemplo.
johel #19 johel
#7 ¿Lo de que la ruta del tomate es ilegal lo obviamos, vale ¿Lo de permitir el paso de mercancia cuando lo paran en un control y detectan que no cumple las normas donde lo pone? :palm:
Lord_Cromwell #2 Lord_Cromwell
Ingerir niveles de cadmio más bajos durante un período prolongado puede producir acumulación de cadmio en los riñones. Si se alcanza un nivel suficientemente alto, se producirá daño del riñón.

La exposición a niveles de cadmio más bajos durante un período prolongado puede aumentar la fragilidad de los huesos, de manera que se pueden quebrar fácilmente.

:ffu:
ChatGPT #9 ChatGPT
#2 o.... te salen superpoderes. una de dos.
bronco1890 #11 bronco1890
Seguramente un fertilizante fosfatado. Los fosfatos que produce Marruecos llevan Cadmio a paletadas.
#17 Tensk
Pero si aquí había algún listo que decía que ir a prodicir a Marruecos era bueno.

Boicot a todo producto agrario marroquí.
Mediorco #22 Mediorco *
Pues comed tomate nacional, que es lo que deberíais hacer de todos modos.
Sacronte #30 Sacronte
Estaría bien sabes si la empresa que produce los tomates es española
vviccio #29 vviccio
Son tomates de la variedad NetanyahoO, la UE no tiene nada que objetar.
Kleshk #20 Kleshk
Bueno, pues etiqueta de "oferta" y al estante del Mercadona
#24 Aas59
#20 Venga venga al Mercadona.
#23 Aas59
Si les cuelan toneladas de cocaína delante de las narices (o son tontos o están todos comprados), para controlar un camión de tomates marroquíes.
