Llegan a España tomates de Marruecos en los que se encontró un nivel alto de cadmio, sin que se impidiera su entrada

Tras los análisis realizados en un control de frontera, en los que se detectó una presencia de ese metal pesado de 0’068 mg / kg – ppm, el envío fue liberado según indican fuentes de la Comisión Europea. El cadmio, cuyo símbolo es Cd, es uno de los metales más tóxicos. Se trata de un metal pesado, blando, blanco azulado, relativamente poco abundante. Ingerir alimentos o tomar agua con niveles de cadmio muy altos produce irritación grave del estómago, lo que genera vómitos y diarrea y en ciertas ocasiones la muerte.
| etiquetas: cadmio , españa , tomates , marruecos , entrada
La autoridad competente deberá emitir una alerta y retirar este producto para que no llegue al consumidor
Porque la gran superficie ni querrá problemas con el cliente ni pagar al proveedor por un producto dañado
Una vez mas, en españa el crimen compensa.
La exposición a niveles de cadmio más bajos durante un período prolongado puede aumentar la fragilidad de los huesos, de manera que se pueden quebrar fácilmente.
Boicot a todo producto agrario marroquí.