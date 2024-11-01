Defensa exige disculpas a Feijóo y Mazón por "faltar a la verdad" sobre la labor de la UME en la DANA

El Ministerio de Defensa ha solicitado al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y al expresidente de la Generalitat valenciana Carlos Mazón que pidan disculpas públicas por "faltar a la verdad" sobre el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la DANA. En un comunicado, el Ministerio de Defensa señala que "los mensajes intercambiados -entre Feijóo y Mazón- en los primeros momentos de la DANA demuestran que la UME estuvo a disposición desde el minuto uno, como reconoce el propio Mazón en sus mensajes de WhatsApp".
| etiquetas: pp , dana , feijoó , mazón
Acá también vemos cómo se utiliza la estructura estatal para la política partidaria. Pero si lo hace el PP nos agarramos la cabeza.
¿Está mal? Podemos debatirlo, ¿Que lo hagan otros justifica que lo hagamos nosotros? No. De eso estoy seguro.
Si te soy sincero, entiendo que no hayan desaprovechado la oportunidad de hacer leña del árbol caído. Desde el punto de vista político ante una oposición sin limites ni códigos sociales respetables es lo mínimo que se puede esperar.
Pero de esto no podemos salir todos embarrados, porque no hay vuelta atrás