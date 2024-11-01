edición general
102 meneos
104 clics
Defensa exige disculpas a Feijóo y Mazón por "faltar a la verdad" sobre la labor de la UME en la DANA

Defensa exige disculpas a Feijóo y Mazón por "faltar a la verdad" sobre la labor de la UME en la DANA

El Ministerio de Defensa ha solicitado al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y al expresidente de la Generalitat valenciana Carlos Mazón que pidan disculpas públicas por "faltar a la verdad" sobre el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la DANA. En un comunicado, el Ministerio de Defensa señala que "los mensajes intercambiados -entre Feijóo y Mazón- en los primeros momentos de la DANA demuestran que la UME estuvo a disposición desde el minuto uno, como reconoce el propio Mazón en sus mensajes de WhatsApp".

| etiquetas: pp , dana , feijoó , mazón
72 30 0 K 480 politica
12 comentarios
72 30 0 K 480 politica
Comentarios destacados:    
#1 Piscardo_Morao
Ni pedirá perdón ni dimitirá, si le quitas al PP la mentira como estrategia, se queda sin estrategias.
8 K 54
Tumbadito #12 Tumbadito
#1 Seamos honestos. Tampoco le importan las disculpas al Ministerio de Defensa.

Acá también vemos cómo se utiliza la estructura estatal para la política partidaria. Pero si lo hace el PP nos agarramos la cabeza.

¿Está mal? Podemos debatirlo, ¿Que lo hagan otros justifica que lo hagamos nosotros? No. De eso estoy seguro.

Si te soy sincero, entiendo que no hayan desaprovechado la oportunidad de hacer leña del árbol caído. Desde el punto de vista político ante una oposición sin limites ni códigos sociales respetables es lo mínimo que se puede esperar.

Pero de esto no podemos salir todos embarrados, porque no hay vuelta atrás
0 K 10
#2 Pitchford
Mienten más que hablan, que se suele decir...
2 K 37
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
Ya verás lo que tardan en desmantelar la UME cuando vuelvan al gobierno....
2 K 30
javibaz #4 javibaz
Esto no se lo esperaba Frijolito.
1 K 21
Brill #6 Brill
No sólo no van a pedir perdón, es que el PP se volverá a envolver en la bandera y miles de miembros de policíay ejército les votarán emocionados.
1 K 20
Kantinero #8 Kantinero
O pedís disculpas u os sumamos a los 27 M que tenemos que fusilar
0 K 14
kevers #7 kevers *
Que esperen sentados porque me parece que la cosa va para largo.
0 K 11
#10 DenisseJoel
Los conspiradores nunca se disculpan.
0 K 11
Milmariposas #5 Milmariposas
¿Disculpas? Deberían llevarlo a juicio por calumnias y difamación.
3 K 8
Taras_Bulba #11 Taras_Bulba
La mentira no es delito. O algo así dijo el Churchill gallego.
0 K 6

menéame