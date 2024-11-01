Editores de Wikipedia han sacado su propio Netflix. Y es un pequeño regalo para cinéfilos con más de 4.000 películas

WikiFlix es exactamente lo que suena. Qué pasaría si alguien mezclase en un único sitio el formato Netflix con la filosofía de Wikipedia y lo lanzara al público. Un monstruo de Frankenstein que funciona mejor de lo que parece. Inspirado en Netflix tiene un logo que homenajea al gigante del streaming, una interfaz basada en filas temáticas y la sencillez de clickar en cualquier película para empezar a verla a los pocos segundos.