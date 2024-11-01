edición general
Los whatsapps que envió a Feijóo confirman que Mazón mintió en el Congreso sobre la hora en que supo que había fallecidos por la dana

Los whatsapps que envió a Feijóo confirman que Mazón mintió en el Congreso sobre la hora en que supo que había fallecidos por la dana

En la comisión de investigación dijo que fue "a las cinco de la mañana", a pesar de que a las 23.25 le dijo al líder del PP que ya estaban "apareciendo muertos" y que iban a ser "decenas" de fallecidos "seguro”

Veelicus #2 Veelicus
Mazon mintio y Feijoo tambien, sin ninguna genero de dudas, y este señor se presenta para presidente del gobierno, y no es que mienta para proteger al pais, no, miente para encubrir a un ser despreciable.
9 K 98
#8 Eukherio
#2 Tardaron lo que tardaron en darle la patada. Los tíos estuvieron aguantando hasta el último momento a ver si remontaba en las encuestas y podían fingir como que todo aquello no había ocurrido.
1 K 16
Skiner #15 Skiner
#2 Feijoo miente cada vez que abre la boca no es ninguna novedad.
1 K 15
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
No importa, sus votantes se lo van a perdonar todo. Total, iban a morir igual.
2 K 37
#6 Katos
#1 no creo, seguro que el psoe pierde la generales.
0 K 9
Esteban_Rosador #7 Esteban_Rosador
#6 pues eso.
0 K 20
#3 sliana
También que hablo con perro y que todo correcto. Luego se le olvidaría por orden de feijoo
2 K 27
#4 Zamarro
¿Que oculta Feijoo para no entragar lo que el escribió?
Solo ha entregado lo estrictamente necesario, pero oculta sus preguntas y respuestas. Y espero que algun dia las veamos, pq pueden ser un poema.
Pero a su electorado le importa una mierda. Su electorado ya tiene la papeleta en el sobre desde hace 40 años, y solo hace falta engañar a unos pocos despistados que le compren sus mentiras.
1 K 27
angelitoMagno #10 angelitoMagno
#4 Su electorado se está pasando a VOX. Que tu dirás, "son lo mismo". Bueno, a ellos si que les importa, pues se quedan fuera de los cargos.
1 K 33
#14 parladoiro *
#12 no, puede obligar a la comunidad autónoma usar sus recursos bajo un 155, movilizando a todo lo que no fue movilizado por el gobierno autonómico, que es quien tiene competencias.
valenciaplaza.com/valenciaplaza/comunitat-valenciana1/los-bomberos-for
1 K 21
mente_en_desarrollo #13 mente_en_desarrollo
#12 Ah, vale...

Los gobiernos autonómicos no están para gestionar sus autonomías, eso es papel del gobierno central.

Su única función es privatizar, subvencionar toros e insultar al Perro Santxe. Todo lo demás, cosas del gobierno central. Y si te sabe mal que se privatice y/o se den paguitas para el maltrato animal, pues culpa del Perro también.
1 K 20
D303 #17 D303
Y alguien puede dar un ejemplo de Feijoo sin mentir?
Yo propongo el de Se castiga al horado y se aplaude al indcente con ovación cerrada de sus acólitos.
1 K 18
Kleshk #20 Kleshk
Se la suda si había muertos

Con decir ETA ya tienen al rebaño aplaudiendo
0 K 10
#18 Aas59
Que matraca os lleváis con el pobre diablo este de Mazón y ahora del gallego. Le estáis preparando la cama para que se haga mandamás del PP a la chica esa madrileña.
Hacéis lo mismo que el facherio, condenando todo lo que haga el Pedro Sánchez, para ocupar ellos el poder.
Pero nadie ha oído una sola propuesta sería ni de unos ni de otros.
0 K 7
Blackat #19 Blackat
Si no mienten mas que hablan , no valen para estar en el PP.

La mafia , funciona asi...
0 K 7
#5 Katos
Y la frase de: "si quieren ayuda qué la pidan" desmonta absolutamente todo el bulo que os estais montando.

La imagen de los franceses preguntando por la asistencia española fue digna de país tercermundista
6 K -31
mente_en_desarrollo #9 mente_en_desarrollo
#5 Ay... Qué ricura...

Aún sigues con la frase que descontextualizaron para intentar colar el marrón al gobierno...
Te aconsejaría ver la intervención completa (o al menos 2 minutos) o pedir un argumentario más actualizado, que debes de ser el único que la usa sin saber que está haciendo un ridículo monumental.
1 K 18
#12 Katos
#9 ohhh. Que amorcito. Un gobierno nacional no tiene porque esperar que ninguna comunidad pida nada.

Ricurita
0 K 9
unlugar #11 unlugar
#5 Es muy lamentable seguir usando esa mentira para justificar a los miserables asesinos de Mazón y compañía. No tan deplorable como el propio acto de defenderles, pero todo suma.
0 K 9
D303 #16 D303
#5 Vives en los mundos de Yupi tragando todo lo que te dicen los panfletos de la ultraderecha.
1 K 18

