30
meneos
47
clics
Mark Bray, historiador exiliado de EEUU: "El segundo mandato de Trump es explícitamente fascista"
Bray decidió refugiarse en España en octubre tras recibir amenazas de muerte y la difusión de su dirección por parte de la extrema derecha
etiquetas
mark bray
fascismo
historiador
usa
trump
25
5
1
K
184
actualidad
9 comentarios
#1
tetepepe
Menos mal que alguien se ha dado cuenta.
3
K
46
#3
estemenda
#1
Tampoco es tan de perogrullo como puede parecer, el matiz está en lo de la explicitud, porque siempre se habla de tics fascistas o de un fascismo soterrado pero esto no es ya un fascismo larvado sino el monstruo en su fase adulta y sin disfraces.
2
K
37
#2
Cehona
Otro que se va a quedar sin tarjetas Visa y Mastercard.
Urge acelerar el Bizum europeo.
1
K
25
#5
camvalf
*
A ver lo que tarda Trump en hacerse un escultura gigante colocarla en Washington DC y que los ciudadanos le tengan que inclinarse Mirandola de frente cada vez que pasen delante.
0
K
13
#6
LoboAsustado
#5
chapada en oro , obviamente.
1
K
21
#7
camvalf
#6
me olvidé de ese detalle.
0
K
13
#4
XtrMnIO
*
"Fascista tú por ser antifascista"
0
K
12
#8
Katos
Es un puto insulto a todos los millones de asesinados por el fascismo decir que el gobierno de Trump es fascista
0
K
9
#9
Asimismov
*
#8
eso díselo a todos los ucranianos, a la población gazatí, a las lanchas rápidas del Caribe, a los libios, a los sudaneses, a los nigerianos que acaba de bombardear.
Trump ya lleva en menos de un año un montón de cadáveres por sus propias decisiones.
0
K
12
