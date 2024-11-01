edición general
30 meneos
47 clics
Mark Bray, historiador exiliado de EEUU: "El segundo mandato de Trump es explícitamente fascista"

Mark Bray, historiador exiliado de EEUU: "El segundo mandato de Trump es explícitamente fascista"

Bray decidió refugiarse en España en octubre tras recibir amenazas de muerte y la difusión de su dirección por parte de la extrema derecha

| etiquetas: mark bray , fascismo , historiador , usa , trump
25 5 1 K 184 actualidad
9 comentarios
25 5 1 K 184 actualidad
tetepepe #1 tetepepe
Menos mal que alguien se ha dado cuenta. :-D
3 K 46
estemenda #3 estemenda
#1 Tampoco es tan de perogrullo como puede parecer, el matiz está en lo de la explicitud, porque siempre se habla de tics fascistas o de un fascismo soterrado pero esto no es ya un fascismo larvado sino el monstruo en su fase adulta y sin disfraces.
2 K 37
Cehona #2 Cehona
Otro que se va a quedar sin tarjetas Visa y Mastercard.
Urge acelerar el Bizum europeo.
1 K 25
camvalf #5 camvalf *
A ver lo que tarda Trump en hacerse un escultura gigante colocarla en Washington DC y que los ciudadanos le tengan que inclinarse Mirandola de frente cada vez que pasen delante.
0 K 13
LoboAsustado #6 LoboAsustado
#5 chapada en oro , obviamente.
1 K 21
camvalf #7 camvalf
#6 me olvidé de ese detalle.
0 K 13
XtrMnIO #4 XtrMnIO *
"Fascista tú por ser antifascista" :shit:
0 K 12
#8 Katos
Es un puto insulto a todos los millones de asesinados por el fascismo decir que el gobierno de Trump es fascista
0 K 9
Asimismov #9 Asimismov *
#8 eso díselo a todos los ucranianos, a la población gazatí, a las lanchas rápidas del Caribe, a los libios, a los sudaneses, a los nigerianos que acaba de bombardear.
Trump ya lleva en menos de un año un montón de cadáveres por sus propias decisiones.
0 K 12

menéame