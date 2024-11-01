Este pastor de Kentucky estaba demostrando su fuerza espiritual al manipular una serpiente de cascabel... [ENG]  

Este pastor de Kentucky estaba demostrando su fuerza espiritual al manipular una serpiente de cascabel durante un delirio de oración cuando le mordió. Se negó a recibir tratamiento, creyendo que la fe lo curaría. Los paramédicos lo llevaron a la fuerza al hospital, pero finalmente murió por el veneno de la serpiente de cascabel.
| etiquetas: pastor , kentucky , serpiente , cascabel , manipulación , muerte , eeuu
5 Pero Pablo arrojó la serpiente al fuego. 6 Todos esperaban que Pablo se hinchara, o que cayera muerto en cualquier momento, pero se cansaron de esperar, porque a Pablo no le pasó nada. Entonces cambiaron de idea y pensaron que Pablo era un dios.