Este pastor de Kentucky estaba demostrando su fuerza espiritual al manipular una serpiente de cascabel... [ENG]  

Este pastor de Kentucky estaba demostrando su fuerza espiritual al manipular una serpiente de cascabel durante un delirio de oración cuando le mordió. Se negó a recibir tratamiento, creyendo que la fe lo curaría. Los paramédicos lo llevaron a la fuerza al hospital, pero finalmente murió por el veneno de la serpiente de cascabel.

F_Grimes #1 F_Grimes
Darwin aproves.
3 K 47
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo
#1 pero no viceversa.
0 K 11
#6 Albarkas
El Señor se lo llevó. Ahora está pensando el Señor: ¿Para que me he traído al idiota éste? :troll:
1 K 28
SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones
...and he passed away in the name of the lord.
1 K 26
Fj_Bs #3 Fj_Bs
Karma , murio en su fe ...
1 K 21
woody_alien #2 woody_alien
Deus ita voluit.
0 K 12
maxxcan #7 maxxcan
Espero los metan a la carcel a todos por estresar al pobre animal y y rodearlo de subnormales.
0 K 12
tetepepe #8 tetepepe
Vaya, no tenía suficientes midiclorianos y esto le costó la vida
0 K 7
#9 ezabarte
Hechos 28,3 (San)Pablo había recogido leña y la estaba echando al fuego. De repente, una serpiente salió huyendo del fuego y le mordió la mano a Pablo. 4 Cuando los que vivían en la isla vieron a la serpiente colgada de la mano de Pablo, dijeron: «Este hombre debe ser un asesino porque, aunque se salvó de morir ahogado en el mar, la diosa de la justicia no lo deja vivir.»
5 Pero Pablo arrojó la serpiente al fuego. 6 Todos esperaban que Pablo se hinchara, o que cayera muerto en cualquier momento, pero se cansaron de esperar, porque a Pablo no le pasó nada. Entonces cambiaron de idea y pensaron que Pablo era un dios.
0 K 6

