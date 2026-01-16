edición general
14 meneos
56 clics
Un niño de 11 años mata a tiros a su padre después de que le quitara la Nintendo Switch

Un niño de 11 años mata a tiros a su padre después de que le quitara la Nintendo Switch

Ocurrió en Pensilvania, Estados Unidos. El menor está acusado de homicidio criminal y no se le ha concedido libertad bajo fianza. ...

| etiquetas: nintendo , padres , eeuu , asesinato
12 2 0 K 155 actualidad
19 comentarios
12 2 0 K 155 actualidad
Comentarios destacados:      
jonolulu #1 jonolulu
Esto le pasa al padre por no tener más armas para defenderse
7 K 115
#2 Grahml
#1 Bueno, armas tenía.

:troll:
2 K 43
jonolulu #8 jonolulu *
#2 Pero no suficientes ;)
0 K 16
#7 Eukherio
Habrá que prohibir las Nintendo Switch en Estados Unidos. No se me ocurre otra manera de solucionar este tipo de problemáticas.
5 K 74
angelitoMagno #13 angelitoMagno
La culpa de los videojuegos, claro.
2 K 41
Ludovicio #6 Ludovicio
Con leer titular ya se sabe el país. Lo que es muy triste.
2 K 33
Gadfly #11 Gadfly
#6 nah, no es triste. Que les den por culo. Tienen lo que se merecen
2 K 25
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
Aquí no hay respawn.
1 K 32
neo1999 #9 neo1999 *
Las pantallitas nos están sorbiendo el coco.
Comentado desde mi Android
1 K 31
#16 Marisadoro *
¿Mencionar la marca de la consola en el titular quiere dar a entender que con otras marcas no hubiese ocurrido?

Más periodismo.
0 K 15
YeahYa #17 YeahYa
#16 Vaya pajas mentales...
0 K 20
#19 Marisadoro
#17 Titular: En Duncannon Borough en el condado de Perry....
0 K 15
Benzo #18 Benzo *
#16 Es un dato más, yo creo que todo el mundo capta que mató a su padre porque está mal de la cabeza, no por el modelo de consola. :roll:
0 K 11
SVSRTZ #4 SVSRTZ *
Vaya, otra arma que no cumplo su función defensiva...
0 K 12
capitan__nemo #15 capitan__nemo
¿El niño era adicto a los videojuegos?
0 K 11
Don_Pixote #10 Don_Pixote
Mario of Duty
0 K 8
#3 Setis
> Mata a tiros a su padre

Estados Unidos o un país hecho mierda en medio oriente donde hacen el gilipollas con kalashnikovs. Pero ahí no tienen dinero para comprarse videoconsolas. Por tanto...

> Ocurrió en Pensilvania, Estados Unidos

Ya se veía venir.
0 K 7
#14 Zamarro *
Me parece correctisimo que el niño haga uso de la segunda enmienda, se le nota instruido en las leyes de USA. La ha usado tal como su padre, otro gran defensor de la segunda enmienda, le enseñó.

/ironia off - Por si acaso ...
0 K 7
#12 Stringerthanks
Pal lobi
0 K 6

menéame