Por mucho que Elon quiera, NO hay razas humanas

Elon Musk ha viralizado un vídeo en el que pretende ridiculizar a una persona que defiende que NO hay razas humanas desde el punto de vista genético (científico) y que son una construcción social.



Elon Musk no tiene ni idea de genética —ni de Biología— pero tiene dinero, y como la gente —no sé por qué— le hace mucho caso a la gente que tiene dinero, todo lo que dice o hace tiene mucha repercusión. Lamentablemente ahora se dedica a difundir su ideología supremacista blanca.