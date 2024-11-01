edición general
Por mucho que Elon quiera, NO hay razas humanas

Elon Musk ha viralizado un vídeo en el que pretende ridiculizar a una persona que defiende que NO hay razas humanas desde el punto de vista genético (científico) y que son una construcción social.

Elon Musk no tiene ni idea de genética —ni de Biología— pero tiene dinero, y como la gente —no sé por qué— le hace mucho caso a la gente que tiene dinero, todo lo que dice o hace tiene mucha repercusión. Lamentablemente ahora se dedica a difundir su ideología supremacista blanca.

3 comentarios
antesdarle
Casi en 2026 y algún tarado aún diciendo que existen diferentes razas humanas :palm:
Almirantecaraculo
Frente a argumentos, ellos tienen sus manos, con las que taparse ojos y orejas, y hacer ruidos de berrinche.
themarquesito
Elon Musk no tiene ni idea de muchas cosas, pero como es sumamente rico se cree un genio en todo
