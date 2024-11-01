edición general
La mierdificación de Internet en una parrafada

"Youtube está lleno de anuncios, Spotify está lleno de anuncios, Tumblr está lleno de anuncios, Pinterest está lleno de anuncios. Todo utiliza inteligencia artificial. Cada nueva actualización empeora el sitio web o la aplicación. Youtube traduce automáticamente casi todos los vídeos que quiero ver. A veces, Pinterest solo me carga anuncios. Echa un vistazo a esta nueva función de inteligencia artificial. Aquí tienes una nueva actualización que estropea tu portátil. Aquí tienes una nueva actualización que estropea tu teléfono. ¿Por ..."

internet , ia , publicidad , rgpd
#1 ombresaco
y en una imagen  media
42 K 377
#2 Forestalx
#1 Me duelen las manos de aplaudirte
3 K 32
balancin #20 balancin *
#1 #2 uy sí!
Pero luego iniciativas de micro pagos para dar a cada página web una fracción de dinero no levantó vuelo. A que eso no os gusta?

Porque hacer una página web de calidad con el curro de otros debería ser vuestro derecho, no?
:ffu:

Si internet se mierdifica es porque hemos sido incapaces de organizar un internet de calidad. Dejando a FB y Google que decidan ellos cómo se gestiona toda la web del mundo
4 K 33
#39 ombresaco
#20 creo que es una cuestión de grados.

Igual que se puede considerar deshonesto poner bloqueadores de anuncios, también lo es poner anuncios excesivamente intrusivos, a pantalla completa, en video, con audio, temporizados...
0 K 10
montaycabe #6 montaycabe
#1 ¿Que mierda pasa con los anuncios de rollos de putas en meneame desde hace tiempo? ¿que clase de target somos?
12 K 90
kolme #30 kolme
#6 Linuxeros vírgenes
0 K 9
Harkon #36 Harkon
#6 en su mayoría hombres que tienen que recurrir a la prostitución para poder follar y que intentan justificarla romantizando que las mujeres tengan que recurrir a la misma? :troll:
3 K 42
#41 DatosOMientes
#6 Gente de izquierda española. Vamos, gente del PSOE.
0 K 10
#10 Marcus78
#1 te salen estos anuncios por ser usuarios de burdeles :troll:
0 K 6
pingON #11 pingON
#1 Bravo ..... @imparsifal lo has conseguido, ahora meneame también está en la mierdificación.
0 K 20
mierdeame #16 mierdeame
#1 Mierdéame :-D
1 K 13
#18 tretdis
#1 No me sale. Supongo que AdBlocker Ultimate
0 K 9
LázaroCodesal #19 LázaroCodesal
#1 No sabia que Menéame tenia también anuncios... :roll:
1 K 16
Khadgar #3 Khadgar *
Falta el "Nuestros 89874854136468486 socios necesitan tus cookies o paga una subscripción mensual."
9 K 77
traviesvs_maximvs #4 traviesvs_maximvs
Mi suegro reenviando bulos de okdiario y cincuenta tontainas diciendo eso de "eramos felices y no lo sabíamos" en un video de como vivíamos en los ochenta.
5 K 69
Khadgar #7 Khadgar
#4 De cómo se quieren recordar que vivíamos en los 80.
4 K 48
traviesvs_maximvs #17 traviesvs_maximvs
#7 si bueno, a la legión de jinchos y heroinómanos no los sacan en esos videos, pero Manuel, a sus cincuenta y tantos años, calvo, barrigudo y abandonado físicamente, en aquellos años era joven, gozaba de lustrosa melena y no tenía diabetes, por eso cree que aquellos años eran mejores.
5 K 58
rnd #27 rnd
#17 Yo podría ser ese Manuel por tal y como lo describes, pero a excepción de cosas puntuales, en general todo era mucho peor entonces.
2 K 27
Mark_ #31 Mark_
#17 y porque probablemente no tuviera las preocupaciones de hoy día.
1 K 18
#35 Stringerthanks
#7 bueno, yo los 80's los recuerdo de p. m., tenía menos de 4 años
0 K 6
Tyler.Durden #5 Tyler.Durden
Hasta las narices del banner de puta o burdel, que hace que no puedas leer esto tranquilamente en el trabajo.
4 K 38
#15 vGeeSiz
#5 qué haces perdiendo tiempo en el trabajo?
0 K 10
Tyler.Durden #24 Tyler.Durden
#15 No lo pierdo, lo invierto xD
2 K 24
#25 vGeeSiz
#24 :-D :-D te voto positivo que me ha hecho gracia
1 K 17
LázaroCodesal #28 LázaroCodesal
#5 Instala la extensión uBlock Origin y desaparecen todos los anuncios, incluso en los videos de you tube . No es tan complicado, hasta yo fui capaz.
1 K 13
#12 emdi
Todo está lleno de publicidad porque nadie está dispuesto a pagar por el contenido.
¿Qué otras opciones hay para financiarse? Yo no conozco ninguna otra.
4 K 33
diskover #22 diskover
#12 Igual es que el problema ha sido querer hacer negocio de internet
5 K 55
nopolar #26 nopolar
#22 el mercado se lo come todo y asfixia lo que no sea mercantilizable
1 K 18
#29 emdi
#22 No estoy hablando de negocio estoy hablando de financiación.
Mantener la infraestructura para simplemente tener algo en internet tiene un coste. No es gratis.
Los negocios ya son otra cosa, se supone que pagas por un producto o servicio.
0 K 10
montaycabe #8 montaycabe
Doy al enlace de la fuente y...
"Debes iniciar sesión para ver este mensaje."
1 K 21
the_fuck_right #32 the_fuck_right
#8 a eso venía "You must sign in to view this post." :troll:
0 K 11
#21 Lokodelbajo
Añado, dándole al enlace original:

"You must sign-in to view this post"
1 K 20
mr_b #40 mr_b
Se les olvidó "Necesitas iniciar sesión en BlueSky para ver este contenido".

Pero sí, efectivamente, Internet se ha convertido en una mierda desde el momento en que empresas privadas han copado su uso.

Cuando dejamos de usar blogs, cuando dejamos de escribirlos, cuando las páginas personales pasaron a la historia y, sobre todo, cuando permitimos que nuestros datos personales sean mercancía, ese día, Internet dejó de ser ese lugar libre y para el conocimiento que todos conocimos hace dos décadas.
0 K 17
zULu #43 zULu
#40 Venía a comentar esto, quise ver el original y...... Debes iniciar sesión para ver este mensaje.
0 K 9
#9 Paraboloide
Anuncios con un poco de contenido ilegible, con muchas fotos eso sí. Pensado para descerebrados que sólo quieren su descarga hormonal.
1 K 15
borre #13 borre
Y suerte que hay adblocks ...
0 K 11
ACEC #37 ACEC
Pura poesía
0 K 11
thalonius #23 thalonius
Suscríbete, dame un buen like y dale a la campanita.
0 K 10
Battlestar #42 Battlestar
También hay que decir, para hacer justicia, que la gente se ha vuelto muy vaga y acude siempre a los mismos 4 sitios, aunque la internet sigue siendo muy grande.

Si una serie no tenia subtítulos pues te descornabas por paginas de subtítulos a buscarlas, preferiblemente que valieran para la versión de la serie que te la bajabas con el emule y te podías dejar la serie bajando un mes hasta que acababa. Y si no, pues a modificar los subtítulos.
Hoy si no está en el servicio de streaming…   » ver todo el comentario
0 K 10
ElPerroDeLosCinco #33 ElPerroDeLosCinco
Confirma si quieres recibir notificaciones.
Activa las cookies necesarias.
¿Quieres saber cuánto vale tu coche?
MacAffee ha escaneado tu dispositivo y ha encontrado 1000 viruses. Pincha aquí para eliminarlos.
0 K 10
aggelos #34 aggelos
hola hola pi-hole!
0 K 9
noizer #38 noizer
ha faltado el de la llamada de infojobs ofreciendote trabajo.

El problema es que hay demasiada variedad de opciones y no se puede pagar por todo
0 K 9
#14 Marcus78
en una época donde nadie quiere pagar nada... recurdo esa noticia de hace diez años que tal vez habia que pagar 1 euro por tener whatapp ... y la gente amargándose...
0 K 6

