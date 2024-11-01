La mierdificación de Internet en una parrafada

"Youtube está lleno de anuncios, Spotify está lleno de anuncios, Tumblr está lleno de anuncios, Pinterest está lleno de anuncios. Todo utiliza inteligencia artificial. Cada nueva actualización empeora el sitio web o la aplicación. Youtube traduce automáticamente casi todos los vídeos que quiero ver. A veces, Pinterest solo me carga anuncios. Echa un vistazo a esta nueva función de inteligencia artificial. Aquí tienes una nueva actualización que estropea tu portátil. Aquí tienes una nueva actualización que estropea tu teléfono. ¿Por ..."
Pero luego iniciativas de micro pagos para dar a cada página web una fracción de dinero no levantó vuelo. A que eso no os gusta?
Porque hacer una página web de calidad con el curro de otros debería ser vuestro derecho, no?
Si internet se mierdifica es porque hemos sido incapaces de organizar un internet de calidad. Dejando a FB y Google que decidan ellos cómo se gestiona toda la web del mundo
Igual que se puede considerar deshonesto poner bloqueadores de anuncios, también lo es poner anuncios excesivamente intrusivos, a pantalla completa, en video, con audio, temporizados...
¿Qué otras opciones hay para financiarse? Yo no conozco ninguna otra.
Mantener la infraestructura para simplemente tener algo en internet tiene un coste. No es gratis.
Los negocios ya son otra cosa, se supone que pagas por un producto o servicio.
"Debes iniciar sesión para ver este mensaje."
"You must sign-in to view this post"
Pero sí, efectivamente, Internet se ha convertido en una mierda desde el momento en que empresas privadas han copado su uso.
Cuando dejamos de usar blogs, cuando dejamos de escribirlos, cuando las páginas personales pasaron a la historia y, sobre todo, cuando permitimos que nuestros datos personales sean mercancía, ese día, Internet dejó de ser ese lugar libre y para el conocimiento que todos conocimos hace dos décadas.
Si una serie no tenia subtítulos pues te descornabas por paginas de subtítulos a buscarlas, preferiblemente que valieran para la versión de la serie que te la bajabas con el emule y te podías dejar la serie bajando un mes hasta que acababa. Y si no, pues a modificar los subtítulos.
Hoy si no está en el servicio de streaming… » ver todo el comentario
Activa las cookies necesarias.
¿Quieres saber cuánto vale tu coche?
MacAffee ha escaneado tu dispositivo y ha encontrado 1000 viruses. Pincha aquí para eliminarlos.
El problema es que hay demasiada variedad de opciones y no se puede pagar por todo