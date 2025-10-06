·
31
meneos
89
clics
La mallorquina Reyes Rigo, la activista que se ha quedado retenida en Israel
Ha sido acusada de morder a una funcionaria de la prisión de Ktziot durante un examen médico, según ha informado Carlota Oliver, hija de Rigo.
activista
,
mallorquina
,
israel
26
5
0
347
actualidad
15 comentarios
26
5
0
347
actualidad
#2
WcPC
Super confiable el testimonio de las tipas de los centros de secuestro y tortura de Israel.
7
K
83
#5
Spirito
#2
Los sionazis no tienen credibilidad alguna ya.
Y, ojito con que le pase algo o desaparezca nuestra paisana.
2
K
35
#7
Gadfly
#5
ojito, por?
0
K
7
#8
Spirito
#7
La Comunidad Internacional se echaría aún más sobre Netanyahu y sus asesinos.
0
K
8
#13
Torrezzno
#2
hombre si al resto los han soltado, contando a gente mucho mas conocida no veo el motivo para mentir con esta mujer
0
K
19
#14
carpeta
#13
No necesitan motivos para nada
0
K
7
#15
Veo
#13
tal vez tenga lesiones visibles y quieran esperar un par de semanas a que le bajen los hematomas.
Si no me falla la memoria los liberados han reportado malos tratos, así que lo mismo se les ha ido la mano con esta.
0
K
8
#3
veratus_62d669b4227f8
En todo caso sigue retenida por sus secuestradores y si fuese verdad que mordio a uno de ellos pues perfecto, solo se estaria defendiendo.
4
K
53
#6
Spirito
#3
No solo los secuestraron sino que después fueron aislándolos, metiéndolos en celdas con chinches, sin apenas comida... es decir, tortura.
No sé si mordió a alguna de sus carceleras, pero si lo hizo, estoy convencido que fue en defensa propia.
3
K
25
#11
alcama
#3
Pues perfecto, pues a lo mejor no viene tan rapido a España como sus compañeros, fíjate tu la broma .
0
K
6
#9
ACEC
Derecho a defenderse.
2
K
29
#12
rogerius
Esto huele a táctica de los sionazis para sacar portadas de consumo interno.
0
K
20
#1
alcama
No parece que fuese la mejor de las ideas.
2
K
3
#4
PerritaPiloto
#1
Porque se podría haber envenenado.
4
K
30
#10
Pitchford
#1
¿No sería un funcionario?
0
K
18
