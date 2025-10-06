edición general
31 meneos
89 clics
La mallorquina Reyes Rigo, la activista que se ha quedado retenida en Israel

La mallorquina Reyes Rigo, la activista que se ha quedado retenida en Israel

Ha sido acusada de morder a una funcionaria de la prisión de Ktziot durante un examen médico, según ha informado Carlota Oliver, hija de Rigo.

| etiquetas: activista , mallorquina , israel
26 5 0 K 347 actualidad
15 comentarios
26 5 0 K 347 actualidad
Comentarios destacados:      
WcPC #2 WcPC
Super confiable el testimonio de las tipas de los centros de secuestro y tortura de Israel.
7 K 83
Spirito #5 Spirito
#2 Los sionazis no tienen credibilidad alguna ya.

Y, ojito con que le pase algo o desaparezca nuestra paisana.
2 K 35
Gadfly #7 Gadfly
#5 ojito, por?
0 K 7
Spirito #8 Spirito
#7 La Comunidad Internacional se echaría aún más sobre Netanyahu y sus asesinos.
0 K 8
Torrezzno #13 Torrezzno
#2 hombre si al resto los han soltado, contando a gente mucho mas conocida no veo el motivo para mentir con esta mujer
0 K 19
#14 carpeta
#13 No necesitan motivos para nada
0 K 7
Veo #15 Veo
#13 tal vez tenga lesiones visibles y quieran esperar un par de semanas a que le bajen los hematomas.
Si no me falla la memoria los liberados han reportado malos tratos, así que lo mismo se les ha ido la mano con esta.
0 K 8
#3 veratus_62d669b4227f8
En todo caso sigue retenida por sus secuestradores y si fuese verdad que mordio a uno de ellos pues perfecto, solo se estaria defendiendo.
4 K 53
Spirito #6 Spirito
#3 No solo los secuestraron sino que después fueron aislándolos, metiéndolos en celdas con chinches, sin apenas comida... es decir, tortura.

No sé si mordió a alguna de sus carceleras, pero si lo hizo, estoy convencido que fue en defensa propia.
3 K 25
alcama #11 alcama
#3 Pues perfecto, pues a lo mejor no viene tan rapido a España como sus compañeros, fíjate tu la broma .
0 K 6
ACEC #9 ACEC
Derecho a defenderse.
2 K 29
rogerius #12 rogerius
Esto huele a táctica de los sionazis para sacar portadas de consumo interno.
0 K 20
alcama #1 alcama
No parece que fuese la mejor de las ideas.
2 K 3
#4 PerritaPiloto
#1 Porque se podría haber envenenado.
4 K 30
#10 Pitchford
#1 ¿No sería un funcionario?
0 K 18

menéame