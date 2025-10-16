edición general
Sanidad no llamó a 90.000 mujeres que deberían haberse hecho una mamografía en 2024

La Conselleria de Sanidad debería haber enviado la invitación para participar en el programa de cribado de cáncer de mama a un total de 431.663 mujeres a lo largo del año 2024. Sin embargo, la carta para realizarse una mamografía solo llegó a 341.446 valencianas, al 79,10 % del total, por lo que un total de 90.217 no recibieron esa invitación por diferentes motivos.

7 comentarios
#2 Leon_Bocanegra
Votar al PP mata.
2 K 40
#4 pirat *
#2 La incapacidad manifiesta del pp mata
A mi me retrasan seis meses una operación por rechazar derivarme a la quirón, pero es que es una segunda de mejora que debe hacerla el mismo profesional que la primera. Me da miedo que en la privada me dejen lisiado.
0 K 8
#5 luckyy
#2 deberían publicitarse como los paquetes de tabaco, con fotografías de todos los desastres que han gestionado
0 K 10
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Si no avisa de la Dana va a avisar de esto. Un poquito de por favor.
1 K 27
pepel #7 pepel
A sumar a las de Andalucía.
0 K 20
woody_alien #3 woody_alien
Y si sumamos a las de cáncer de cérvix, de colon y demás ya deben ir por decenas de muertos. El PSOE miente y roba, el PP miente, roba y mata. ¡¡Sánchez dimisión!!
1 K 4
#6 luckyy
#3 con la que está cayendo y con estás. Dais asco
0 K 10

