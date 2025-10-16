Sanidad no llamó a 90.000 mujeres que deberían haberse hecho una mamografía en 2024

La Conselleria de Sanidad debería haber enviado la invitación para participar en el programa de cribado de cáncer de mama a un total de 431.663 mujeres a lo largo del año 2024. Sin embargo, la carta para realizarse una mamografía solo llegó a 341.446 valencianas, al 79,10 % del total, por lo que un total de 90.217 no recibieron esa invitación por diferentes motivos.